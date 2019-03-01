Оригинальные версии наших любимых сказок, от которых пробегают мурашки по коже

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Немногие знают, что самые известные сказки — это переработки более ранних историй. Например, при словах «Спящая красавица» многие вспомнят мультфильм Диснея, снятый по сказке Шарля Перро. Последний на самом деле переработал версию итальянского поэта XVII века Джамбаттисты Базиле, который, в свою очередь, позаимствовал сюжет из фольклора.

AdMe.ru вспомнил, как выглядят первые версии культовых сказок. При прочтении помните, что в ранние века было другое понимание морали и воспитания. Жестокость произведений посылает детям довольно конкретное сообщение: так делать нельзя, иначе твоей жизни конец.

«Спящая красавица», Джамбаттиста Базиле. В оригинале называется «Солнце, Луна и Талия»

Из-за проклятия колдуньи и укола веретена красавица по имени Талия засыпает. Ее относят в заброшенную избушку в лесу. Как-то во время охоты хижину находит местный король и влюбляется в нее. Спустя время все еще спящая девушка рожает двойню — близнецов Солнце и Луну. Они лежат у нее на груди. Однажды мальчик теряет материнскую грудь и берет в рот ее палец — тот самый, в котором была заноза от отравленного веретена. Он высасывает занозу, и Талия просыпается. В это время к ней вновь наведывается король — видит живую красавицу и ее детей, понимает, что хочет быть с ними. Но король женат. Жена догадывается, что у мужа есть любовница, и приказывает сварить малышей и сжечь принцессу. Близнецов спасает повар, а красавицу — король. Вместо Талии в огонь попадает сама королева. Впоследствии король женится на Талии.

«Мальчик-с-пальчик», Шарль Перро

Нищета, голод. Лесорубу с супругой нечем кормить своих семерых сыновей. Они решают оставить их в лесу. Один из детей, прозванный за свой малый рост Мальчиком-с-пальчик, подслушивает планы родителей и запасается белыми камешками. Родители отводят детей в чащу. По пути Мальчик-с-пальчик бросает камешки, по которым на следующий день братья находят дорогу домой. Родители радуются, что дети выжили, так как по совпадению в этот день им возвращают долги и они покупают еду. Но счастье оказывается недолгим... Вновь наступает голодная пора, родители опять претворяют лесной план в жизнь, на этот раз заперев Мальчика-с-пальчика, чтобы тот не смог набрать камней. Потерянные дети блуждают по лесу и натыкаются на хижину людоеда и его семьи. Боясь волков, они останавливаются в этой хижине. Мальчик-с-пальчик догадывается, что людоед съест их ночью, поэтому заранее меняет головные уборы братьев на веночки 7 дочерей людоеда. Так людоед по ошибке убивает своих дочерей. Малыши убегают, но разъяренное чудовище пускается в погоню в сапогах-скороходах. Во время привала людоед их снимает и засыпает. Мальчик-с-пальчик крадет сапоги, братьев отправляет домой, а сам несется в хижину к жене людоеда и просит у нее выкуп для мужа, которого якобы взяли в плен. Жена отдает Мальчику все деньги, он мчится с богатством домой. Родители вновь радуются, что так все благополучно сложилось.

«Три поросенка» — это английский фольклор. Литературная версия принадлежит Джеймсу Холливелу-Филипсу

Три поросенка подрастают и решают отправиться в самостоятельное плавание. На прощание мать произносит напутствие: «Что бы вы ни делали, делайте все наилучшим образом. Только так можно прожить в этом мире». Дальше все происходит как в диснеевском мультфильме, только волк, сдув соломенный домик и домик из прутиков старшего и среднего брата, съедает обоих поросят. К третьему он пытается пробраться через дымоход, но падает в котел с кипятком. После этого трудолюбивый братец приходит к маме, рассказывает о случившемся, и она вновь повторяет: «Что бы ты ни делал, делай все наилучшим образом. Только так можно прожить в этом мире».

«Золушка», Джамбаттиста Базиле. В оригинале называется «Зезолла»

Зезолла не может терпеть жестокие унижения мачехи и вместе со своей няней ломает ей шею крышкой сундука. Няня, которая давно симпатизировала отцу Зезоллы, быстро становится ее новой мачехой. У новой матери есть 6 дочерей, которые не дают спокойно жить Зезолле. Однажды красивую девушку видит король и влюбляется. Вся дальнейшая история как в мультфильме Диснея, правда, вместо хрустальной туфельки в сюжет вступает простая крестьянская обувь.

«Русалочка», Фридрих де ла Мотт Фуке. Оригинальное название — «Ундина»

Русалка по имени Ундина влюбляется в рыцаря, получает человеческую душу и выходит замуж за свою любовь. Но ее родственники против подобного союза. Они строят различные козни молодой семье. В это время весьма некстати в замке поселяется юная красавица Бертида. Рыцарь влюбляется в нее. Об этом узнает дядя Ундины — Водяной. Чтобы спасти жизнь своего любимого, Ундина бросается в реку. Рыцарь женится на Бертиде. Призрак русалки возвращается и убивает неверного мужа. На могиле рыцаря появляется ручеек — символ того, что их любовь сильнее смерти.

«Приключения Пиноккио», Карло Коллоди. Концовка была изменена на счастливую через 2 недели после публикации

Когда Пиноккио впервые сбегает из дома, его ловит полицейский. Выслушав мальчика, он арестовывает столяра, решив, что Джеппетто обижает сына. По возвращении домой Пиноккио вынужден слушать лекции о непослушании от Сверчка, который уже много лет живет с Джеппетто. Мальчик устает от нравоучений и убивает Сверчка молотком. Далее все идет по знакомому нам сюжету, но в конце Лис-пройдоха и его товарищ Кот переодеваются грабителями и вешают Пиноккио на ветке дерева.

«Белоснежка», Джамбаттиста Базиле

Белоснежка умирает в 7 лет. Ее тело помещают в 7 стеклянных гробов. Ключ от гроба хранится у дяди покойницы, а мать девочки умирает от горя. Девочка продолжает расти во сне и однажды становится настоящей красавицей. Новая жена дяди находит стеклянный гроб, открывает его, вытаскивает отравленный гребень из волос, и красавица оживает. Думая, что Белоснежка — тайная любовница ее мужа, мачеха постоянно ее унижает, избивает, а потом и вовсе превращает в безвольную рабыню. Девушка решает покончить с собой, но перед этим изливает все, что у нее накопилось на душе, своей кукле. Дядя подслушивает этот монолог, выгоняет жену, лечит искалеченную Белоснежку и выдает ее замуж за хорошего человека.

Как вы думаете, как изменятся эти сюжеты еще через пару веков? Будут ли они демонстративно толерантными, наполнятся технологиями или останутся неизменными?