Софья Толстая хотела стать для мужа идеалом. А на 25-ю годовщину свадьбы он скажет о своем браке: «Могло быть и лучше!»

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В 18 лет Соня Берс вышла замуж за известного писателя графа Толстого, который был почти в 2 раза старше ее. Всю себя без остатка она посвятила служению мужу. Отгородила его от любых забот, кроме писательства: занималась всеми бытовыми вопросами в имении, родила 13 детей и сама, без няни, воспитывала их, помогала крестьянам, а вечерами переписывала набело черновики мужа. Когда Толстой ударился в философию и решил раздать свое имущество крестьянам, она воспротивилась, переживая за будущее своих детей. И за это ее всю жизнь называли мелочной, слишком приземленной и не понимающей своего гениального мужа. А после 48 лет брака этот гениальный муж среди ночи сбежал от нее.

AdMe.ru попытался разобраться в этой непростой истории любви, достойной отдельного романа, и понять: всегда ли нужно чем-то жертвовать в отношениях и ставить интересы второй половины выше своих?

Великим писателем Толстой стал уже после женитьбы. И огромную роль в этом сыграла его жена

Софья — одна из 8 детей врача, потомка немецких дворян Андрея Берса и Любови Берс, в девичестве Иславиной. Семья жила в Москве и часто бывала в имении Иславиных в Тульской области, которое находилось недалеко от Ясной Поляны, родового имения Толстых. Свою будущую жену, ее братьев и сестер Лев знал еще детьми. Соня была хорошо образованной девушкой: она получила звание домашней учительницы в Московском университете, с детства любила литературу, вела дневник, который впоследствии признали выдающимся произведением мемуарного жанра, и даже писала рассказы.

Граф Толстой до вступления в брак успел сделать карьеру на войне, выпустить несколько произведений, в том числе рассказ «Детство», сделавший его известным писателем.

До свадьбы он был азартным игроком и имел беспорядочные связи с женщинами

Лев Николаевич не скрывал своих похождений, а хвастал ими, при этом раскаиваясь и наблюдая за своими душевными терзаниями. Среди множества его увлечений была интрижка с замужней крестьянкой Аксинией, которая родила от него ребенка. Их связь продолжалась около 3 лет, несмотря на то что эта женщина была очень далека от его высокодуховного идеала.

Вернувшись в Москву после службы на Кавказе и путешествия по Европе, 34-летний Толстой вновь встретил очаровательную Софью Берс, которой исполнилось 18 лет, и взглянул на нее другими глазами. Правда, сначала ему приглянулась старшая сестра Софьи, Елизавета. Родители даже думали, что именно к ней будет свататься писатель. Но Толстой сделал другой выбор. Он попросил у родителей руки Софьи, перед этим написав ей письмо: «Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать: да, а то лучше скажите: нет, ежели в вас есть тень сомнения в себе. Ради Бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать: нет, но я его предвижу и найду в себе силы снести. Но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасно!» Софья не думала ни минуты. Свадьбу сыграли всего через неделю после помолвки — Лев считал, что он наконец обрел свое счастье, и просто не мог ждать. Правда, и перед венчанием Толстой переспросил Соню: действительно ли она хочет этого брака? Перед свадьбой Толстой, желая быть честным со своей невестой, дал ей почитать свой дневник, в котором честно описывалась все его похождения, в том числе связь с Аксинией. Юная девушка была шокирована. Она ревновала его к Аксинии всю оставшуюся жизнь. И небеспочвенно — в старости Толстой напишет об этой страстной любви рассказ «Дьявол» и будет прятать его от жены в обивке кресла.

Хрестоматийный образ бородатого мудреца в крестьянской одежде был далек от жизни

Толстой был порывистым, эмоциональным, вечно ищущим, борющимся с привычным укладом жизни, парадоксальным человеком. Его молодой жене приходилось нелегко. Взять хотя бы тот факт, что после жизни в столице она оказалась буквально заперта в загородном поместье Ясная Поляна. Она родила 13 детей, и всех их вскармливать, воспитывать, обучать и обшивать она должна была сама, потому что Толстой не допускал вмешательства кормилиц, нянек и гувернеров. Она отвечала за все бытовые вопросы в поместье, помогала крестьянам, а по ночам, несмотря на усталость, переписывала и корректировала рукописи Льва Николаевича — сотни листов, исписанных жутким почерком.

«Тяжело, что я думаю его (Льва Николаевича) мыслями, смотрю его взглядами, напрягаюсь... Им не сделаюсь, себя потеряю». Софья Толстая, "Моя жизнь"

Она отгородила его от всех забот, чтобы он творил, и первое время они жили очень счастливо

Лев Николаевич чувствовал большое воодушевление, вдохновившее его на написание «Войны и мира» и «Анны Карениной». А годы спустя он стал недоволен своим существованием, что очень обижало Софью, которая одна занималась обустройством этой жизни.

«23 сентября сравнялось ровно 25 лет нашей свадьбе. <...> Приехал и Дмитрий Алексеевич Дьяков, лучший друг Льва Николаевича. Когда Дьяков поздравлял нас и сказал, что можно искренне поздравить с таким счастливым браком, Лев Николаевич его оговорил словами, больно кольнувшими меня: „Могло бы быть лучше!“ Эти краткие слова ярко охарактеризовали эти вечные непосильные требования, предъявляемые мне моим мужем, которые я, несмотря на страшные усилия вечных моих трудов, не могла никогда удовлетворить». Софья Толстая, "Мой муж Лев Толстой"

Нравственные терзания мучали его всегда. Он превратился в «графа-мужика»: в один момент он сменил свой наряд на крестьянскую одежду и самодельные сапоги, стал призывать всех к простому существованию и отказу от излишеств. В список излишеств попало и родовое поместье — писатель хотел передать имение крестьянам, чему яростно воспротивилась Софья Андреевна, боявшаяся за будущее детей. Толстой был обижен, он считал, что жена должна разделять его идеи. А у нее просто не было ни сил, ни времени на то, чтобы вникнуть в его идеи, потому что она была слишком занята домашними делами.

«Он все ждал от меня, бедный, милый муж мой, того духовного единения, которое было почти невозможно при моей материальной жизни и заботах, от которых уйти было невозможно и некуда. Я не сумела бы разделить его духовную жизнь на словах, а провести ее в жизнь, сломить ее, волоча за собой целую большую семью, было немыслимо, да и непосильно». Софья Толстая, "Моя жизнь"

«Свободна есть, спать, молчать и покоряться. Но я не свободна думать по-своему, любить то и тех, кого и что избрала сама, идти и ехать, где мне интересно и умственно хорошо...»

Обиды, непонимание и недовольство друг другом копились долгие годы

Они прожили вместе 48 лет, пережили смерть 7 из 13 детей. Уход из жизни младшего сына Вани супруги восприняли особенно тяжело. Софья Андреевна стала перечитывать дневники мужа, чтобы найти там что-то плохое о себе. Лев Николаевич ругал ее за подозрительность. В конфликте дети вставали преимущественно на сторону отца. Последняя ссора произошла в конце октября 1910 года. После нее 82-летний больной старик среди ночи сбежал из своего родового поместья. Это известие потрясло весь мир. Что уж говорить о Софье! Ей писатель оставил записку с просьбой не искать его: «Не думай, что я уехал, потому что не люблю тебя. Я люблю тебя и жалею от Всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю». Когда он прочла это, она пошла топиться. Ее еле успели спасти, и долгое время у нее отбирали все опасные предметы, переживая, что женщина наложит на себя руки. Последняя встреча Толстых состоялась 7 ноября 1910 года, незадолго до смерти писателя. В дороге граф простудился и получил воспаление легких. Софья с детьми приехали на станцию Астапово попрощаться с умирающим писателем.

«Пусть люди снисходительно отнесутся к той, которой, может быть, непосильно было с юных лет нести на слабых плечах высокое назначение — быть женой гения и великого человека».

Даже находясь при смерти, Лев Николаевич не захотел видеть жену

Только после инъекции морфия к нему подпустили супругу. Она молча упала перед ним на колени. Софья Андреевна после смерти мужа стала водить экскурсии по Ясной Поляне, издавала дневники Толстого. Она пережила мужа на 9 лет. И все это время вдове приходилось слушать обвинения в том, что она была недостойна его. Она посвятила всю свою жизнь мужу, но эту жертву, кажется, никто не оценил.