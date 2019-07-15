Мы знали Чехова лишь как писателя, но его добрые дела не уступают литературному вкладу

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Антон Павлович Чехов родился в 1860 году и за свою короткую жизнь, 44 года, успел сделать столько, сколько многим людям не осилить и за целый век. Влияние его творчества на мир колоссально: Чехов является одним из самых читаемых русских драматургов, а его произведения занимают первое место по количеству экранизаций от зарубежных режиссеров (более 300 картин). Как писателя, безусловно, Чехова знают все, но о его безграничной добродетели и жизни, достойной отдельной экранизации, слышали немногие.

По случаю дня памяти Антона Павловича AdMe.ru осветил особые моменты его биографии, открывающие жизнь великого писателя с новой стороны.

Юность

Писатель родился в семье неудачливого купца, впоследствии разорившегося окончательно. До 1841 года его род был крепостным, но дед Чехова выкупил себя и семью. Это первое поколение свободных людей, интеллигентов, вышедших из народа. Ранние годы жизни Чехова были непростыми: вместе с братьями ему приходилось постоянно сторожить лавку отца, а в 5 утра вставать на песнопения в церковном хоре. «В детстве у меня не было детства», — говорил Антон Павлович. Во время учебы к юному Чехову приходит любовь к театру, музыке и литературе. Свою первую драму «Безотцовщина» он написал еще в гимназии, в 18 лет. Но времени на это было немного: его отец разорился, и в 16 лет Антону пришлось подрабатывать частным репетитором. В студенческие годы он также помогал врачам при приеме пациентов, а позже и сам стал врачом.

Медицина

А. П. Чехов в Мелихове, 1897 год.

Медицина для Антона Павловича стояла наравне с писательской деятельностью: он не мог оставить людей, нуждающихся в помощи, даже если это не приносило дохода. «Литература давно уже заброшена, и я нищ и убог, так как нашел удобным для себя и своей самостоятельности отказаться от вознаграждения, какое получают участковые врачи», — говорил он. Когда Чехов был участковым в Мелихове, в соседних селах началась вспышка холеры и он добровольно и бесплатно решился помогать им. Это 25 деревень, 4 фабрики и монастырь, которые нужно было обслуживать без выходных. А затем еще и с соседнего участка пациенты добавились, когда заболел их врач.

В своих письмах он не раз упоминал, что очень утомлен работой, однако дело не бросал. «Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры...» — писал он А. С. Суворину. Земство не выделяло денег на медицинские пункты, и Чехову даже это приходилось брать на себя. Он собирал деньги и жертвовал свои, чтобы помочь людям. Вывеску врача писатель снял из-за неизбежных неудач и больных, которых невозможно было вылечить, а также из-за собственного недуга и нехватки времени на литературу. Позже он не раз упрекал себя в измене медицине, хотя не оставил частную практику до тех пор, пока болезнь не начала сильнее мучить его.

Сахалин

А. П. Чехов с семьей и друзьями на Сахалине.

В 1890 году Чехов решился поехать на Сахалин. Намерения писателя произвели сильное впечатление на общество: никто не мог понять, зачем такой талантливый человек может добровольно отправиться на каторгу. «Не дальше как 25–30 лет назад наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, а нам это не нужно, мы только сидим в четырех стенах и жалуемся на то, что бог дурно создал человека», — отвечал Чехов на упреки от своего издателя. Путь через Сибирь занял 81 день и был нелегким: писатель постоянно мерз и голодал. Помимо физических трудностей, были и моральные. Сопровождающие его солдаты относились к нему враждебно и предупреждали, чтобы не приближался к каторге. Сам Сахалин тоже оказался неприятным: всюду звон цепей; неясно, чего ожидать от того или иного каторжника. Но отказываться от идеи было поздно, и Чехов выбрал лучший способ познакомиться с людьми и повидать весь остров — произвести перепись населения. Только на такой вид контакта начальство было согласно, запрещалось подходить лишь к политическим заключенным, но Чехов запретами пренебрегал. За 3 месяца пребывания на острове писатель поговорил с каждым, обойдя более чем 10 тыс. человек. Даже там он не забывал о медицине и помогал людям, несмотря на отсутствие необходимых лекарств и инструментов. Поездка оказала огромное влияние на все его последующие произведения, а собранные им материалы привлекли к условиям жизни на острове внимание общественности и официальных лиц.

Благотворительность

Вклад Антона Павловича в судьбу человечества — это не только неоценимое культурное наследие и огромное число спасенных жизней. «Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно», — говорил Чехов. Но он сделал гораздо больше этого. Во время работы в Мелихове (позже село превратится в город Чехов, Московская область), он построил 3 школы, колокольню и помогал прокладывать шоссейную дорогу, несмотря на препятствия со стороны земства. В родном городе Таганроге он поставил памятник Петру I, самостоятельно организовав при этом отлив, доставку и установку. Там же ему пришла идея основать в родном Таганроге библиотеку. На протяжении всей оставшейся жизни он жертвовал туда книги — более 2 тыс. штук. В своем последнем письме в библиотеку, отправленном 25 июня 1904 года, совсем незадолго до кончины, писатель, несмотря на ужасное состояние своего здоровья, просил подтвердить, получили ли они его книжную посылку. Мелихово после пребывания Антона Павловича обрело совершенно другой вид. Писатель посадил около тысячи вишневых деревьев, а также засадил голые лесные участки разнообразными деревьями и кустарниками. Позже то же самое он сделал и в Крыму и там же снова посодействовал открытию школы. Чехов мечтал, чтобы вся Россия стала одним прекрасным садом. Значимость всех этих поступков и его творчества наглядно показал уход писателя: равнодушных не было. Траур охватил всю страну.

Ольга Книппер-Чехова

В 1898 году году Антон Павлович находился в Москве и ставил спектакль по своей пьесе «Чайка». Роль Ирины исполнила молодая и перспективная артистка Ольга Книппер. «Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину», — писал Чехов об Ольге после увиденного. Но он уже влюбился, и в 1899-м они начали переписку, за время которой каждый отправил более 400 писем. «Здравствуйте, последняя страница моей жизни, великая артистка земли русской», — обращался Антон к Ольге в одном из своих писем. Тихая и скромная свадьба по настоянию актрисы состоялась 7 июня 1901 года, хотя единственным вариантом по-прежнему оставались отношения на расстоянии. Обострившаяся болезнь заставила Чехова жить на юге, в Ялте, а Ольге нужен был театр. Она предлагала мужу оставить актерскую работу, но Антон был категорически против этого.

А. П. Чехов в своем кабинете в Ялте.

Супруги хотели детей, но ничего не получилось. Первая беременность закончилась выкидышем, а во время второй Ольга неудачно упала, после чего перенесла операцию, навсегда лишившую ее возможности иметь детей. К сожалению, брак продлился недолго, но актриса больше не выходила замуж, хотя пережила Чехова на 55 лет. Спустя эти годы супругов воссоединили, похоронив Ольгу рядом с Антоном Павловичем.

Последнее лето

Памятник А. П. Чехову в Томске.

Половину из прожитых 44 лет Чехов болел туберкулезом: уже в 24 у него наблюдалось кровотечение в легких, хотя тяжесть в груди он чувствовал с раннего детства. Одни исследователи считают, что обострению поспособствовала поездка на Сахалин в 1890 году, другие уверены, что виной послужили частые поездки к жене из Ялты в Москву. Как бы там ни было, летом 1904 года Антон с Ольгой отправились на курорт в Германию, где 15 июля и оборвалась жизнь писателя. По рассказам жены, в тот день Чехов впервые обратился к врачу: он понимал, что умирает. Его последние минуты отчетливо сохранились в воспоминаниях артистки: «Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): Ich sterbe. Потом повторил для студента или для меня по-русски: „Я умираю“. Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: „Давно я не пил шампанского...“, спокойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолк навсегда». Долгое время считалось, что причиной смерти Чехова послужил туберкулез, однако в 2018 году ученые Куодрэмского института биологических наук провели исследование крови, взятой с личных вещей писателя. В ходе исследования было обнаружено наличие веществ, способствовавших образованию тромба, который привел к инсульту.

Прошло уже 115 лет со дня ухода Чехова из жизни, но память о нем бессмертна. Его пьесы до сих пор ставят в театрах, по сюжетам его произведений снимают фильмы, его книги читает весь мир, его новаторские идеи и сегодня используются писателями по всему миру. Места, в которых он бывал, преобразились, а потомки спасенных им людей живут бок о бок с нами.