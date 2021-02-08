Мы проверили 10 распространенных легенд о Федоре Достоевском и выяснили, какие из них правда, а какие — миф

В 2021 году исполняется 200 лет со дня рождения и 140 лет со дня смерти великого классика Федора Михайловича Достоевского. Про его жизнь и творчество написано огромное количество книг и статей, но порой информация в них оказывается весьма противоречивой. Был ли писатель заядлым игроком? Правда ли, что он не очень хорошо относился к женщинам? Страдал ли он шизофренией?

Имя Федора Михайловича всегда было окутано немалым количеством мифов. Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие из них правда, а какие — вымысел.

1. Достоевский родился в семье дворян

Если кратко: миф. Отец Федора Михайловича учился в духовной семинарии, а потом стал врачом и работал в больнице для бедных. Мать Достоевского была дочерью купца 3-й гильдии. Имя Федор было выбрано, скорее всего, по имени деда по материнской линии — купца Федора Нечаева. Семья жила довольно скромно, однако в 1827 году отец будущего писателя получил чин коллежского асессора, а также право на потомственное дворянство. Через несколько лет отец Федора Михайловича приобрел село Даровое в Тульской губернии в 150 км от Москвы.

2. Детство писателя было непростым

Достоевский в возрасте 26 лет.

Если кратко: миф. Героев писателя сложно назвать счастливыми и веселыми людьми: на страницах своих книг автор часто описывал душевные страдания и мучения своих персонажей. Из чего можно было бы сделать предположение, что и в семье автора не все было гладко. Однако это не так. Детство Достоевского вполне можно назвать счастливым, вот как он сам писал о своей семье: «Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей...» В семье строго соблюдались патриархальные обычаи: отец ходил на службу, а мама следила за детьми. По воспоминаниям брата Федора Михайловича, Андрея, в детстве братья слушали сказки про «Синюю Бороду», «Жар-птицу», истории из «Тысячи и одной ночи» и другие. В Пасху посещали веселые балаганы, а летом всей семьей гуляли по вечерам в Марьиной роще. Отдельно стоит отметить, что в семье Достоевских «принято было обходиться с детьми очень гуманно <...> не наказывали телесно, никогда и никого».

3. У Достоевского было странное отношение к женщинам. А еще при виде них он падал в обморок

Если кратко: отчасти правда. Достоевский довольно категорично высказывался по поводу так называемого «женского вопроса» — он недолюбливал эмансипированных барышень. Его жена Анна Григорьевна писала в своих воспоминаниях так: «Одним из поводов наших идейных разногласий был так называемый „женский вопрос“. Будучи по возрасту современницей шестидесятых годов, я твердо стояла за права и независимость женщин и негодовала на мужа за его, по моему мнению, несправедливое отношение к ним. Я даже готова была подобное отношение считать за личную обиду и иногда высказывала это... Федор Михайлович действительно не любил тогдашних нигилисток. Их отрицание всякой женственности, неряшливость, грубый напускной тон возбуждали в нем отвращение». Правда, через некоторое время он изменил свои взгляды и «высказал в „Дневнике писателя“, что многого ждет от русской женщины». Если судить по творчеству писателя, то ему по душе были либо скромные, но высокодуховные женщины, либо настоящие красавицы. Правда, в 1846 году в одном из салонов Достоевский упал в обморок, когда его познакомили с красивой женщиной. Очевидцем этого был Иван Панаев — автор журнала «Современник». Позднее он описал эту историю в фельетонах и упомянул об этом случае в шуточном «Послании Белинского к Достоевскому», в написании которого также участ­во­вали Некрасов и Тургенев.

4. Он плохо обходился со своими женами

Первая жена писателя Мария Исаева.

Если кратко: отчасти правда. В первый раз писатель женился в 36 лет на Марии Дмитриевне Исаевой. От первого брака у нее остался сын. Формально супружеские отношения длились 7 лет, но фактически их совместное проживание было недолгим. После возвращения из Семипалатинска, где они познакомились, супруги в основном жили раздельно, причем не только в разных домах, но часто и в разных городах. В какой-то момент Мария заболела туберкулезом. В этот период Достоевский завел роман со своей поклонницей Аполлинарией Сусловой, чуть позже уехал за границу и там проводил время с возлюбленной. Вскоре его жена скончалась от чахотки. Достоевский писал о ней так: «Она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо...» А вот его второй брак, с Анной Григорьевной Сниткиной, был более успешен. Она была безоглядно влюблена в писателя, всячески помогала ему и сделала все, чтобы их жизнь была счастливой. От брака с Анной Григорьевной у Достоевского было четверо детей.

5. Достоевский был игроком

Если кратко: правда. Достоевский не скрывал, что был страстным игроком. Во время своих поездок в Европу он писал многочисленные письма своим знакомым с просьбами прислать денег. Ему не хватало средств даже на еду. Его возлюбленная Аполлинария Суслова писала: «Ф. М. проигрался и несколько озабочен, что мало денег на нашу поездку. Мне его жаль, жаль отчасти, что я ничем не могу заплатить за эти заботы, но что же делать — не могу». Отправившись в следующее путешествие за границу уже со своей второй супругой, Достоевский несколько раз закладывал не только свои вещи, включая одежду, но и обручальные кольца и украшения Анны. В своих последующих письмах жене он пишет так: «Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом! Я сделал преступление, я все проиграл, что ты мне прислала, все, все до последнего крейцера, вчера же получил и вчера проиграл. <...> О, друг мой, не вини меня окончательно! Мне игра ненавистна». И позднее: «Аня, милая, бесценная моя, я все проиграл, все, все!.. Теперь роман, один роман спасет нас. <...> Никогда, никогда я не буду больше играть». Спасительным романом стал «Идиот». Свое обещание бросить игру писатель сдержал не сразу, но в конечном итоге все-таки оставил эту страсть.

6. Он был почти нищим

Вторая жена писателя Анна Сниткина.

Если кратко: скорее правда. Федор Михайлович испытывал серьезные материальные трудности, так как, помимо выплаты долгов кредиторам, он содержал своего пасынка от первого брака и помогал семье старшего брата. Вдобавок к этому писатель практически не умел обращаться с деньгами. На помощь пришла супруга Анна Григорьевна. Чтобы помочь мужу избавиться от долгов и собрать средства для поездки за границу, она заложила все свое приданое, которое так и не было выкуплено. Далее его супруга решила взять распоряжение финансами семьи в свои руки. После смерти Достоевского Анна Григорьевна писала: «...мой муж всю свою жизнь был в денежных тисках».

7. Писатель был болен шизофренией

Если кратко: миф. На тему различных болезней писателя написано немало статей. Почему-то в некоторых источниках можно найти информацию о том, что у Достоевского были некоторые симптомы раздвоения личности или шизофрении. В качестве подтверждения даются ссылки, в частности, на работы немецкого исследователя Райнхарда Лаута. Якобы герои книг Достоевского совершали преступления как бы за самого автора — вроде как он сам хотел нарушить закон, но не мог. Правда, Лаут никогда этого не утверждал — он исследовал философию писателя, а не его психическое здоровье. Современные исследователи оценивают ментальное состояние Достоевского крайне осторожно. Да, они находят признаки шизофренических отклонений у некоторых героев Достоевского, но это проблемы персонажей, а не самого автора.

8. Достоевского должны были казнить, но в последний момент помиловали

Достоевский под арестом.

Если кратко: правда лишь отчасти. За чтение и «за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского» суд признал Достоевского «одним из важнейших преступников». Сам писатель отрицал свою вину. В итоге военно-судная комиссия приговорила его к лишению всех прав состояния и к «смертной казни расстрелянием», но вскоре этот приговор отменили из-за «несоответствия его вине осужденного». Было решено отправить Достоевского на каторгу на 8 лет. Однако на Семеновском плацу провели своего рода инсценировку казни — осужденным был зачитан приговор, над их головами переломили шпаги, а потом казнь приостановили и людей помиловали. То есть решение об отмене смертного приговора было принято не в последний момент, а гораздо раньше. А последующие события были лишь очень жестоким представлением.

9. Современники назвали его прыщом на теле литературы

Набросок к роману «Бесы».

Если кратко: правда. Некоторые современники, которые были лично знакомы с писателем, его недолюбливали. В молодости Достоевский попал в кружок Белинского, где познакомился с Тургеневым, Некрасовым и Панаевым. Они его сразу невзлюбили и в упомянутом выше «Послании Белинского к Достоевскому» написали о нем так: Витязь горестной фигуры,

Достоевский, милый пыщ,

На носу литературы

Рдеешь ты, как новый прыщ.

10. Достоевский скончался от эпилепсии

Если кратко: миф. Классик и правда страдал от этого недуга. В частности, приступ эпилепсии случился с ним вскоре после первой свадьбы. Позже в письме к своему брату Федор Михайлович писал: «Доктор сказал мне, вопреки всем прежним отзывам докторов, что у меня настоящая падучая... Женясь, я совершенно верил докторам, которые уверяли, что это просто нервные припадки, которые могут пройти с переменой образа жизни. Если бы я наверное знал, что у меня настоящая падучая, я бы не женился». Однако причиной его ухода все же была не эпилепсия. В 1881 году в дом к Достоевским приехала сестра писателя. Она просила брата отказаться от его доли наследства, доставшегося от тети, в пользу сестер. Якобы эта сцена и обсуждение ситуации были столь бурными, что в итоге у Достоевского пошла кровь горлом. Возможно, что этот разговор стал толчком к обострению эмфиземы, которой болел Федор Михайлович. Через 2 дня на 60-м году жизни великий писатель ушел из жизни. Официальным диагнозом стал туберкулез легких, хронический бронхит и в небольших размерах эмфизема легких.