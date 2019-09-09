Мы представили, как бы выглядел аккаунт Льва Толстого в Twitter (Основано на личных дневниках писателя)

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9 сентября — день рождения Льва Николаевича Толстого. Граф всегда был большим оригиналом: выписывал себе заморскую прессу, встречался со знаменитыми современниками и чуть ли не наравне с крестьянами вел хозяйство в своем имении. И хоть внешне стремился походить на простого русского мужика, гиганта мысли не так-то просто было скрыть за холщовой рубахой и лаптями.

Мы в AdMe.ru представили, как мог бы выглядеть Twitter-аккаунт Льва Николаевича, и поняли, что живи он в наше время — быть ему блогером-миллионником. Ведь кроме философии есть в его записях и откровения, которые не дают забыть: мастодонт русской литературы — прежде всего живой человек.

Каков, а?! Вот скажите, вам граф тоже раскрылся с неизвестной стороны?

Фото на превью Wikimedia Commons

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