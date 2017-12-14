6 миллиардеров рассказали о любимых книгах, которые советуют прочитать всем

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Чтение развивает воображение, память и расширяет ваш словарный запас. В том числе и поэтому многие успешные люди неустанно призывают читать больше. Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Ричард Брэнсон и другие богатейшие люди планеты рассказали о своих любимых произведениях, которым точно следует уделить время. Мы в AdMe.ru решили составить подборку из книг, которые миллиардеры советуют прочитать каждому.

Билл Гейтс, бывший глава Microsoft

Гейтс на своем сайте периодически публикует подборки книг, которые его вдохновляют. Он поясняет, что чтение — любимый способ побаловать воображение, несмотря на большое количество встреч с интересными людьми. И вот 5 последних произведений, которые Гейтс рекомендует не откладывать в долгий ящик: Тхи Буй «Лучшее, что мы могли сделать»

Мэтью Десмонд «Выселенные: нищета и благополучие в американском городе»

Эдди Иззард «Поверьте мне: Мемуары о любви, смерти и джазовых курицах»

Вьет Тхан Нгуен «Сочувствующий»

Вацлав Смил «Энергия и цивилизация: история»

Марк Цукерберг, глава Facebook

В 2015 году Марк Цукерберг завел страницу в фейсбуке, на которой он каждые 2 недели в течение года старался рассказывать об интересных книгах. В результате накопился внушительный список произведений, на которые стоит обратить внимание. И вот 5 из них: Дэвид Дойч «Начало бесконечности»

Генри Киссинджер «Мировой порядок»

Мэтт Ридли «Рациональный оптимист»

Стивен Пинкер «Лучшее в нас»

Питер Хубер «Месть Оруэлла»

Ричард Брэнсон, глава Virgin

Брэнсон несколько лет подряд во Всемирный день книги составлял подборку произведений, которые, по его мнению, следует прочитать в течение жизни. Они включают в себя детские книги, художественную литературу и нон-фикшен. Вот 5 книг, которые, по мнению миллиардера, следует прочитать всем: Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна»

Дуглас Адамс «Автостопом по Галактике»

Мэтью Сайед «Черное ядро ​​мышления»

Карл Саган «Космос»

Питер Диамандис «Изобилие: будущее лучше, чем вы думаете»

Илон Маск, генеральный директор SpaceX, председатель совета директоров Tesla

Когда Илона Маска спрашивают, как он научился строить ракеты, он просто отвечает: «Я читаю книги». И нам кажется, это лучший способ доказать пользу чтения. Маск самостоятельно не составлял списки любимых книг, но в различных интервью и личных беседах он с удовольствием рассказывает о них. Джон Р. Р. Толкин «Властелин колец»

Уолтер Айзексон «Бенджамин Франклин: американская жизнь»

Ник Бостром «Суперинтеллект: пути, опасности, стратегии»

Роберт Хайнлайн «Луна — суровая хозяйка»

Джеймс Баррат «Последнее изобретение человечества»

Джефф Безос, глава Amazon

В конце книги Брэда Стоуна «Джефф Безос и эра Amazon» приводится список книг, которые Безос прочитал и рекомендовал своим сотрудникам. И вот 5 из них: Кадзуо Исигуро «Остаток дня»

Сэм Уолтон «Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart»

Джим Коллинз «Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением»

Марк Джеффри «Маркетинг, основанный на данных»

Нассим Талеб «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости»

Уоррен Баффет, глава Berkshire Hathaway

Уоррен Баффет часто в своих интервью заявляет, что любит читать книги. Но не затем, чтобы узнать мнение других людей, а затем, чтобы получить из них факты. Поэтому журналисты периодически просят порекомендовать им книги. И вот 5 произведений, на которые, по мнению Баффета, не жалко потратить свое время: Бенджамин Грэм «Разумный инвестор»

Филипп Фишер «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы»

Джек Уэлч «Джек. Мои годы в GE»

Джон Брукс «Бизнес-приключения. 12 классических историй Уолл-стрит»

Грэхам Т. Аллисон «Ядерный терроризм. Самая страшная, но предотвратимая катастрофа»

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