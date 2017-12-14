6 миллиардеров рассказали о любимых книгах, которые советуют прочитать всем

Чтение развивает воображение, память и расширяет ваш словарный запас. В том числе и поэтому многие успешные люди неустанно призывают читать больше. Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Ричард Брэнсон и другие богатейшие люди планеты рассказали о своих любимых произведениях, которым точно следует уделить время.

Мы в AdMe.ru решили составить подборку из книг, которые миллиардеры советуют прочитать каждому.

Билл Гейтс, бывший глава Microsoft

Гейтс на своем сайте периодически публикует подборки книг, которые его вдохновляют. Он поясняет, что чтение — любимый способ побаловать воображение, несмотря на большое количество встреч с интересными людьми. И вот 5 последних произведений, которые Гейтс рекомендует не откладывать в долгий ящик:

  • Тхи Буй «Лучшее, что мы могли сделать»
  • Мэтью Десмонд «Выселенные: нищета и благополучие в американском городе»
  • Эдди Иззард «Поверьте мне: Мемуары о любви, смерти и джазовых курицах»
  • Вьет Тхан Нгуен «Сочувствующий»
  • Вацлав Смил «Энергия и цивилизация: история»

Марк Цукерберг, глава Facebook

В 2015 году Марк Цукерберг завел страницу в фейсбуке, на которой он каждые 2 недели в течение года старался рассказывать об интересных книгах. В результате накопился внушительный список произведений, на которые стоит обратить внимание. И вот 5 из них:

  • Дэвид Дойч «Начало бесконечности»
  • Генри Киссинджер «Мировой порядок»
  • Мэтт Ридли «Рациональный оптимист»
  • Стивен Пинкер «Лучшее в нас»
  • Питер Хубер «Месть Оруэлла»

Ричард Брэнсон, глава Virgin

Брэнсон несколько лет подряд во Всемирный день книги составлял подборку произведений, которые, по его мнению, следует прочитать в течение жизни. Они включают в себя детские книги, художественную литературу и нон-фикшен. Вот 5 книг, которые, по мнению миллиардера, следует прочитать всем:

  • Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна»
  • Дуглас Адамс «Автостопом по Галактике»
  • Мэтью Сайед «Черное ядро ​​мышления»
  • Карл Саган «Космос»
  • Питер Диамандис «Изобилие: будущее лучше, чем вы думаете»

Илон Маск, генеральный директор SpaceX, председатель совета директоров Tesla

Когда Илона Маска спрашивают, как он научился строить ракеты, он просто отвечает: «Я читаю книги». И нам кажется, это лучший способ доказать пользу чтения. Маск самостоятельно не составлял списки любимых книг, но в различных интервью и личных беседах он с удовольствием рассказывает о них.

  • Джон Р. Р. Толкин «Властелин колец»
  • Уолтер Айзексон «Бенджамин Франклин: американская жизнь»
  • Ник Бостром «Суперинтеллект: пути, опасности, стратегии»
  • Роберт Хайнлайн «Луна — суровая хозяйка»
  • Джеймс Баррат «Последнее изобретение человечества»

Джефф Безос, глава Amazon

В конце книги Брэда Стоуна «Джефф Безос и эра Amazon» приводится список книг, которые Безос прочитал и рекомендовал своим сотрудникам. И вот 5 из них:

  • Кадзуо Исигуро «Остаток дня»
  • Сэм Уолтон «Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart»
  • Джим Коллинз «Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением»
  • Марк Джеффри «Маркетинг, основанный на данных»
  • Нассим Талеб «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости»

Уоррен Баффет, глава Berkshire Hathaway

Уоррен Баффет часто в своих интервью заявляет, что любит читать книги. Но не затем, чтобы узнать мнение других людей, а затем, чтобы получить из них факты. Поэтому журналисты периодически просят порекомендовать им книги. И вот 5 произведений, на которые, по мнению Баффета, не жалко потратить свое время:

  • Бенджамин Грэм «Разумный инвестор»

  • Филипп Фишер «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы»

  • Джек Уэлч «Джек. Мои годы в GE»

  • Джон Брукс «Бизнес-приключения. 12 классических историй Уолл-стрит»

  • Грэхам Т. Аллисон «Ядерный терроризм. Самая страшная, но предотвратимая катастрофа»

Делитесь этой подборкой с друзьями и расскажите нам об одной книге, которую, на ваш взгляд, стоит прочитать каждому.

Фото на превью Bill Gates / facebook
Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru

112 На склад!
1 Комментарии
  • 14 декабря 2017
  • 1
  • 6979

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!