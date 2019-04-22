«Ложные угрызения совести». Текст, который наконец-то научит вас говорить слово «нет»

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«Вы кому-то отказали в просьбе и потом мучаетесь? Переживаете, корите себя, снова и снова приводите доводы и подбираете аргументы для оправдания своего отказа? Вы добрый человек, потому и страдаете. Вы совестливый, с высоким чувством ответственности», — утверждает психолог Анна Кирьянова.

Мы в AdMe.ru изучили этот текст и поняли, что он настоящая палочка-выручалочка для тех, кто не знает, как отделаться от навязчивых просьб окружающих.

А теперь подумайте вот о чем: тот, кто просил у вас дать ему денег, например, или выполнить бесплатно работу, или пустить к себе пожить, или поделиться тем, что принадлежит вам — не только вам, но и вашим близким, — почему и зачем этот человек обратился с такой просьбой именно к вам? И как он попросил? И что именно он попросил? Видите ли, не так-то просто вынудить доброго человека отказать в просьбе. А раз вы мучаетесь и переживаете — вы добрый.

«Я понимаю, что тебе это трудно, но...» — а дальше следует невыполнимая просьба. Если человек понимает, зачем обращается? Он же понимает, что у вас трудное материальное положение или что вы содержите большую семью. Он понимает, что в 3 часа ночи вам хочется спать, а не выслушивать подробности ссоры с любовником и давать советы. Он понимает, что вы не можете бесплатно работать. Силы и время у вас ограниченны, а завтра придет счет за «коммуналку», который вам надо оплатить. И налоги... Ну и что? «Я понимаю, но...» — это манипуляция. Чтобы вы не вздумали искать оправдания и пояснять невозможность выполнить просьбу. Человек умный. Он все понимает. Но... плевать он хотел, извините, на ваши обстоятельства. Они ему понятны. И это не причина для отказа.

Просьба явно требует от вас отказаться от собственных интересов и выполняется за счет ресурса ваших близких. Так, философу Василию Розанову писал студент и просил взять его на содержание. Дескать, вы столько книг издали, хорошо заработали, могли бы и мне помочь платить за учебу. Розанов ответил: «Что же вы в моих книгах не прочитали, что я один содержу семью из 9 человек?» Или Воланд в романе Булгакова просто заявил: «А жить я буду в вашей квартире!», нарушая все мыслимые границы другого человека. Просьба содержит слова «мне просто больше не к кому обратиться». Подумайте, почему этому человеку больше не к кому обратиться? Или потому, что других таких простодушных людей, как вы, больше нет, или потому, что ему не хочется платить за работу. Поставьте себя на место этого человека. Что бы вы сделали, если бы вам понадобилось то, что нужно ему? Так, одна женщина уходила к любовнику, а подругу просила врать ее мужу, дескать, она с ней проводит время. Или приятель постоянно брал машину знакомого, а этот знакомый ездил на трамвае. Если можно было решить свой вопрос другими способами, почему обращаются именно к вам? Да потому что это проще всего. А ваши неудобства и проблемы просящему безразличны.