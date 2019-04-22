«Ложные угрызения совести». Текст, который наконец-то научит вас говорить слово «нет»
«Вы кому-то отказали в просьбе и потом мучаетесь? Переживаете, корите себя, снова и снова приводите доводы и подбираете аргументы для оправдания своего отказа? Вы добрый человек, потому и страдаете. Вы совестливый, с высоким чувством ответственности», — утверждает психолог Анна Кирьянова.
Мы в AdMe.ru изучили этот текст и поняли, что он настоящая палочка-выручалочка для тех, кто не знает, как отделаться от навязчивых просьб окружающих.
А теперь подумайте вот о чем: тот, кто просил у вас дать ему денег, например, или выполнить бесплатно работу, или пустить к себе пожить, или поделиться тем, что принадлежит вам — не только вам, но и вашим близким, — почему и зачем этот человек обратился с такой просьбой именно к вам? И как он попросил? И что именно он попросил? Видите ли, не так-то просто вынудить доброго человека отказать в просьбе. А раз вы мучаетесь и переживаете — вы добрый.
© Love & Other Drugs / Bedford Falls Productions, Fox 2000 Pictures, New Regency Pictures, Regency, Stuber Productions
«Я понимаю, что тебе это трудно, но...» — а дальше следует невыполнимая просьба. Если человек понимает, зачем обращается? Он же понимает, что у вас трудное материальное положение или что вы содержите большую семью. Он понимает, что в 3 часа ночи вам хочется спать, а не выслушивать подробности ссоры с любовником и давать советы. Он понимает, что вы не можете бесплатно работать. Силы и время у вас ограниченны, а завтра придет счет за «коммуналку», который вам надо оплатить. И налоги... Ну и что?
«Я понимаю, но...» — это манипуляция. Чтобы вы не вздумали искать оправдания и пояснять невозможность выполнить просьбу. Человек умный. Он все понимает. Но... плевать он хотел, извините, на ваши обстоятельства. Они ему понятны. И это не причина для отказа.
Просьба явно требует от вас отказаться от собственных интересов и выполняется за счет ресурса ваших близких. Так, философу Василию Розанову писал студент и просил взять его на содержание. Дескать, вы столько книг издали, хорошо заработали, могли бы и мне помочь платить за учебу. Розанов ответил: «Что же вы в моих книгах не прочитали, что я один содержу семью из 9 человек?» Или Воланд в романе Булгакова просто заявил: «А жить я буду в вашей квартире!», нарушая все мыслимые границы другого человека.
Просьба содержит слова «мне просто больше не к кому обратиться». Подумайте, почему этому человеку больше не к кому обратиться? Или потому, что других таких простодушных людей, как вы, больше нет, или потому, что ему не хочется платить за работу.
Поставьте себя на место этого человека. Что бы вы сделали, если бы вам понадобилось то, что нужно ему? Так, одна женщина уходила к любовнику, а подругу просила врать ее мужу, дескать, она с ней проводит время. Или приятель постоянно брал машину знакомого, а этот знакомый ездил на трамвае. Если можно было решить свой вопрос другими способами, почему обращаются именно к вам? Да потому что это проще всего. А ваши неудобства и проблемы просящему безразличны.
© Tully / Bron Studios, Creative Wealth Media Finance, Denver and Delilah Productions, Right Way Productions
Много разных манипуляций может быть в просьбе, на которую вам пришлось ответить отказом. Просто вы их не осознали, не рационализировали. И сосредоточились на своем отказе, на своем чувстве вины. Добрые люди никому просто так не отказывают. Отказывают только в случае, если действительно не могут выполнить просьбу. А потом мучаются. И тот, кто такую просьбу высказал, отлично знает, что вы будете переживать. Он на это и рассчитывал.
Если отношения после отказа портятся, не спешите себя винить. Это и к лучшему. От вас только и нужно было исполнение желаемого, как от Конька-горбунка. И виновен в этом случае изначально тот, кто пытался заставить вас сделать то, что вы сделать не могли по определению. Не могли пустить жить в свою квартиру или отдать деньги, на которые должна существовать ваша семья. Или бесплатно вскопать чужой огород в 3 часа ночи.
Содержание просьбы и слова, которыми она высказана, — вот на что надо обратить внимание, чтобы понять: никакой вины нет.
Просто «нет». Простое и ясное слово. «Нет».
Автор Анна Кирьянова / Яндекс Дзен
Фото на превью Мастер и Маргарита / Госкино, РТР-Фильм