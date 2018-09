Критики назвали 100 лучших книг XXI века. Сколько из них вы уже прочитали?

95. The Best We Could Do , Ти Буй

85. Preparation for the Next Life , Аттикус Лиш

87. The Light of the World , Элизабет Александр

75. The Gentrification of the Mind , Сара Шульман

63. Sleeping It Off in Rapid City , Август Кляйнзалер

67. Fine Just the Way It Is , Энни Пру

69. Notes From No Man’s Land , Эула Бисс

50. «Родина», Сэм Липсайт

49. «Смертные», Норман Раш

48. The Book of Salt, Моник Чыонг

47. The Time of Our Singing, Ричард Пауэрс

46. «Тонкая работа», Сара Уотерс

45. «Аустерлиц», Винфрид Георг Макс Зебальд

44. The Last Report on the Miracles at Little No Horse, Луиза Эрдрич

43. The Beauty of the Husband, Энн Карсон

42. «Истинная история шайки Келли», Питер Кэри

41. «Янтарный телескоп», Филип Пулман