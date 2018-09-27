Критики назвали 100 лучших книг XXI века. Сколько из них вы уже прочитали?

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Думаете, в эпоху интернета люди не пишут и не читают ничего длиннее поста в инстаграме? Между тем в литературе немало достойных произведений. Об этом напоминает Vulture, блог журнала New York Magazine. Редакция попросила десятки критиков и авторов назвать несколько книг, которые заслуживают места среди самых важных произведений, выпущенных с 2000 года. Устали читать посты в соцсетях? Советуем заглянуть в этот список.

Может показаться, что редакторы Vulture торопят события, ведь ХХI век только начался. Однако они и сами называют свою затею «преждевременной попыткой сформулировать канон XXI века». Они признаются, что целью была вовсе не «строгая библиотека, а размытое селфи культурного момента».

Мы в AdMe.ru знаем, как иногда бывает сложно выбрать новую книгу для чтения, поэтому делимся с вами произведениями, выбирая из которых точно не ошибешься. Они принесли награды своим авторам, стали бестселлерами и были экранизированы. А может, с некоторыми из них вы уже знакомы?