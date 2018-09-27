Критики назвали 100 лучших книг XXI века. Сколько из них вы уже прочитали?
Думаете, в эпоху интернета люди не пишут и не читают ничего длиннее поста в инстаграме? Между тем в литературе немало достойных произведений. Об этом напоминает Vulture, блог журнала New York Magazine. Редакция попросила десятки критиков и авторов назвать несколько книг, которые заслуживают места среди самых важных произведений, выпущенных с 2000 года. Устали читать посты в соцсетях? Советуем заглянуть в этот список.
Может показаться, что редакторы Vulture торопят события, ведь ХХI век только начался. Однако они и сами называют свою затею «преждевременной попыткой сформулировать канон XXI века». Они признаются, что целью была вовсе не «строгая библиотека, а размытое селфи культурного момента».
Мы в AdMe.ru знаем, как иногда бывает сложно выбрать новую книгу для чтения, поэтому делимся с вами произведениями, выбирая из которых точно не ошибешься. Они принесли награды своим авторам, стали бестселлерами и были экранизированы. А может, с некоторыми из них вы уже знакомы?
Кира Найтли, Кэри Маллиган и Эндрю Гарфилд в экранизации книги «Не отпускай меня» Кадзуо Исигуро, лауреата Нобелевской премии по литературе.
100. «Асимметрия», Лиза Холлидей
99. «Щедроты морской девы», Денис Джонсон
98. «Красные часы», Лени Зумас
97. «Священник», Патриция Локвуд
96. «Расскажи мне, как это закончится», Валерия Луизелли
95. The Best We Could Do, Ти Буй
94. «Время повзрослеть», Джеми Аттенберг
93. «Ненависть, которую вы порождаете», Энджи Томас
92. Ghachar Ghochar, Вивек Шанбхаг
91. The Needle’s Eye, Фанни Хау
Розамунд Пайк в экранизации «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн. Роман-триллер быстро вошел в списки бестселлеров.
90. «Эссе и мемуары», Альберт Мюррей
89. «Все, что тебе принадлежит», Гарт Гринвелл
88. Цикл «Разрушенная Земля», Нора К. Джемисин
87. The Light of the World, Элизабет Александр
86. «Сочувствующий», Вьет Тан Нгуен
85. Preparation for the Next Life, Аттикус Лиш
84. «Краткая история семи убийств», Марлон Джеймс
83. «Как быть двумя», Али Смит
82. «Семейная жизнь», Акхил Шарма
81. Man We Reaped, Джесмин Уорд
Джоан Роулинг c последней книгой о Гарри Поттере. Романы о мальчике-волшебнике стали самой продаваемой серией книг в истории.
80. «Тайбэй», Тао Лин
79. «Созвездие жизненных явлений», Энтони Марра
78. «Трилогия Беззумного Аддама», Маргарет Этвуд
77. «Капитал», Джон Ланчестер
76. Billy Lynn’s Long Halftime Walk, Бен Фонтейн
75. The Gentrification of the Mind, Сара Шульман
74. «1Q84», Харуки Мураками
73. «Предчувствие конца», Джулиан Барнс
72. «Семь лет», Петер Штамм
71. «Супергрустная история настоящей любви», Гари Штейнгарт
Харуки Мураками — автор книги «1Q84». Его произведения переведены на 50 языков и являются бестселлерами во всем мире.
70. Spreadeagle, Кевин Киллиан
69. Notes From No Man’s Land, Эула Бисс
68. «Сцены из провинциальной жизни», Джон Кутзее
67. Fine Just the Way It Is, Энни Пру
66. «Дом», Мерилин Робинсон
65. «Проект „Лазарь“», Александр Хемон
64. «Белый тигр», Аравинд Адига
63. Sleeping It Off in Rapid City, Август Кляйнзалер
62. Серия романов о Гарри Поттере, Джоан Роулинг
61. Eat the Document, Дана Спиотта
Дженнифер Лоуренс в экранизации «Зимней кости» Дэниела Вудрелла. Фильм получил 4 номинации на премию «Оскар».
60. «Американский гений», Линн Тилман
59. «Вороний маг», Нгуги Ва Тхионго
58. «Зимняя кость», Дэниел Вудрелл
57. The Afterlife: A Memoir, Дональд Антрим
56. «Магия для „чайников“», Келли Линк
55. «Чернобыльская молитва», Светлана Алексиевич
54. The Sluts, Дэннис Купер
53. «Французская сюита», Ирен Немировски
52. «Почетный гость», Джой Уильямс
51. «Забвение», Дэвид Фостер Уоллес
«Голоса Чернобыля» — экранизация книги нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».
50. «Родина», Сэм Липсайт
49. «Смертные», Норман Раш
48. The Book of Salt, Моник Чыонг
47. The Time of Our Singing, Ричард Пауэрс
46. «Тонкая работа», Сара Уотерс
45. «Аустерлиц», Винфрид Георг Макс Зебальд
44. The Last Report on the Miracles at Little No Horse, Луиза Эрдрич
43. The Beauty of the Husband, Энн Карсон
42. «Истинная история шайки Келли», Питер Кэри
41. «Янтарный телескоп», Филип Пулман
Экранизация книги «Линия красоты» Алана Холлингхерста. Роману была присуждена Букеровская премия.
40. «Потрясающие приключения Кавалера и Клея», Майкл Шейбон
39. Black and Blur, Фрэд Мотен
38. «Гражданин: Американская лирика», Клаудия Ранкин
37. «Все мои пустые сожаления», Мириам Тоус
36. «Отдел умозрительных рассуждений», Дженни Оффилл
35. «Щегол», Донна Тартт
34. «Моя борьба. Книга 2», Карл Уве Кнаусгор
33. «Белые девочки», Хилтон Элс
32. NW, Зэди Смит
31. «Исчезнувшая», Гиллиан Флинн
Экранизация книги «Гарри Поттер и тайная комната» Джоан Роулинг. По мотивам романов был также открыт тематический парк в Орландо, США.
30. «Зона один», Колсон Уайтхед
29. «Жизни, не похожие на мою», Эммануэль Каррер
28. «Мистер Фокс», Хелен Ойейеми
27. «Определенная грусть от лимонного пирога», Айми Бендер
26. «Одержимые», Элиф Батуман
25. «Вулфхолл», Хилари Мэнтел
24. «Короткая и удивительная жизнь Оскара Уао», Хунот Диас
23. Ooga-Booga, Фредерик Зайдель
22. «Дорога», Кормак Маккарти
21. «Вероника», Мэри Гейтскилл
Амандла Стенберг и Элджи Смит в экранизации «Ненависти, которую вы порождаете» Энджи Томас. В 2017 году книга попала на 1-ю строчку в списке бестселлеров The New York Times.
20. «Линия красоты», Алан Холлингхерст
19. «Заговор против Америки», Филип Рот
18. «Известный мир», Эдвард П. Джонс
17. Do Everything in the Dark, Гэри Индиана
16. «Платформа», Мишель Уэльбек
15. «Средний пол», Джеффри Евгенидис
14. Erasure, Персиваль Эверетт
13. «Огнеметы», Рэйчел Кушнер
12. «Выход из станции Аточа», Бен Лернер
11. «Год волшебного мышления», Джоан Дидион
Джеймс Макэвой и Кира Найтли в экранизации книги «Искупление» Иэна Макьюэна. Роман был номинирован на Букеровскую премию.
10. «Искупление», Иэн Макьюэн
9. Трилогия «Контур», Рейчел Каск
8. «Продажа», Пол Битти
7. «2666», Роберто Боланьо
6. «Аргонавты», Мэгги Нельсон
5. «Неаполитанский квартет», Элена Ферранте
4. «Каким должен быть человек?», Шейла Хети
3. «Не отпускай меня», Кадзуо Исигуро
2. «Поправки», Джонатан Франзен
1. «Последний самурай», Хелен Девитт
Представьте, что и вас попросили составить список лучших книг XXI века. Что бы вы в него включили?