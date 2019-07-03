С кого Александр Дюма списал главных героев «Трех мушкетеров» и была ли на самом деле история с подвесками

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Роман Александра Дюма «Три мушкетера» — одно из самых экранизируемых произведений знаменитого французского писателя: по его мотивам было снято как минимум 100 фильмов, сериалов и мультфильмов. Герои романа были списаны с реальных людей, однако сама история (за некоторыми исключениями) не более чем фантазия великого француза. Например, женщина, ставшая прообразом леди Винтер, не могла быть женой графа де ля Фера, а д’Артаньян — вступать в противоборство с самим Ришелье.

AdMe.ru изучил подлинные биографии людей, ставших прообразами героев романа Дюма-отца.

Д’Артаньян

Поместье, в котором родился д’Артаньян.

Образ д’Артаньяна был позаимствован Дюма у писателя Гасьена де Куртиля де Сандра, из-под пера которого в 1700 году вышла книга «Мемуары господина д’Артаньяна». Выпущена она была как биография, якобы созданная по подлинным записям господина Шарля Ожье де Баца де Кастельмора, графа д’Артаньяна, родившегося в 1613 году в Гаскони. Однако сам граф, судя по оставшимся от него записям, был малограмотен, поэтому быть автором мемуаров никак не мог. Шарль Ожье де Бац был сыном мещанина, присвоившего себе графский титул после женитьбы. В 1625 году, когда начинается действие «Трех мушкетеров», ему едва исполнилось 12 лет, тогда как его книжному воплощению уже стукнуло 18. Шарль, взяв фамилию матери — д’Артаньян, приехал в Париж только в 1630-х годах. Там он вступил в роту королевских мушкетеров. Правда, в отличие от бравого мушкетера из романа, только в 1644 году.

Дюма «поместил» д’Артаньяна ко двору Людовика XIII, где, если верить «Трем мушкетерам», всем заправлял кардинал Ришелье. На самом же деле к тому времени, как началась карьера подлинного д’Артаньяна, Ришелье уже почти 2 года был мертв, а его место занимал кардинал Мазарини — один из героев романа «Двадцать лет спустя». Именно Мазарини, бывший первым министром Франции, фактически управлял страной. Королева, которая стала его любовницей после смерти мужа, во всем доверяла фавориту, а Людовику XIV на момент вступления на престол было всего 5 лет. Д’Артаньян стал доверенным лицом Мазарини, который поручал ему тайные и очень щекотливые дела. За верную и преданную службу д’Артаньяну был пожалован чин капитана-лейтенанта королевских мушкетеров. Фактически он стал главой этого армейского подразделения, поскольку номинальным его командиром, носившим чин капитана, был сам король. Именно д’Артаньян превратил мушкетерский полк в элитный, куда стремились попасть самые знатные молодые люди. Как мы помним из «Виконта де Бражелона», книжный д’Артаньян погибает от пушечного ядра во время нидерландского похода, сжимая в руке маршальский жезл. И тут Дюма был довольно близок к истине — настоящий д’Артаньян хоть и погиб от пули, но тоже на поле битвы на голландских землях возле Маастрихта. Где и был похоронен. Чин же маршала Франции Шарль Ожье де Бац получить не мог, поскольку эта должность была «штабной». Однако высокое звание у него все же было, но маршала полевого, фактически генерал-лейтенанта, в чине которого он и пал на поле боя. После смерти д’Артаньяна у его наследников хотели отобрать графский титул, однако Людовик XIV, который считал Шарля своим преданным слугой, приказал оставить семейство в покое.

Атос

Атос в исполнении Вениамина Смехова в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

О жизни прообраза Атоса, который носил имя Арман де Сийег д’Атос д’Отвиль, практически нет никаких сведений. Известно, что родился он в Беарне в 1615 году, то есть 2 годами позже настоящего д’Артаньяна. В отличие от книжного Атоса, реальный не был столь же благородного происхождения (как мы помним, у Дюма его род чуть ли не был равен королевскому), поскольку титул его отец просто-напросто купил. А вот в отряде мушкетеров он все же состоял. В ряды элитного его приняли в 1641 году по протекции, кстати, де Тревиля, который приходился Атосу дальним родственником. Есть в жизни Армана де Сийега эпизод, который связывает его с реальным д’Артаньяном, ставший для него, впрочем, роковым. 21 или 22 декабря 1643 года, на старте карьеры будущего маршала, на него, как человека близкого ко двору, было совершено покушение. Атос, кутивший в одном из кабаков с друзьями-мушкетерами, услышал звуки схватки и выбежал на улицу, где 7 гвардейцев, подкарауливших д’Артаньяна, вели с опытным воином ожесточенный бой. В драке смелый граф получил смертельное ранение, от которого и скончался в возрасте 28 лет. Как настоящий мушкетер. Существует и другая версия о смерти Атоса — еще более «мушкетерская». Согласно ей, прототип героя Дюма погиб в тот же день, но на дуэли, которые в то время на самом деле были запрещены. Его тело обнаружили возле одного из парижских рынков, где он, по этой теории, и пал от руки более удачливого соперника.

Миледи

Миледи Винтер, которая, согласно Дюма, некогда была женой графа де ля Фера, появляется все у того же де Куртиля в сочинении Mémoires de Mr. L.C.D.R. В одной из глав книги рассказывается о женщине, которую называли не иначе как Миледи. Она была второй женой человека по фамилии Рошфор, который как-то в пылу любовных утех обнаружил у юной супруги клеймо в виде лилии. Но и реальный прототип у злого гения книжного д’Артаньяна Миледи имелся — это некая Люси Хей, графиня Карлайл, бывшая некогда любовницей герцога Бекингема, который ее отверг. И Хей (по крайней мере если верить анекдоту, поведанному Франсуа де Ларошфуко в своих «Мемуарах») действительно украла подвески, подаренные Анной Австрийской ее бывшему возлюбленному. Но вот женой бравого Атоса она, увы, быть не могла. Да и отношения к смерти Бекингема леди Карлайл не имела — несмотря на то что он действительно был зарезан фанатиком по фамилии Фельтон, убийство произошло по политическим мотивам, не имевшим никакого отношения к Франции.

Портос

Тома-Александр Дюма, отец писателя.

Прототипом самого сильного и веселого из четверки мушкетеров считается некий господин Исаак де Порто, родившийся в 1617 году в Беарне. Его отец, тоже Исаак, служил нотариусом и, по некоторым данным, был близок к королевскому двору. Он был человеком весьма богатым и скупал поместья, владение одним из которых и позволило ему носить дворянский титул. Доподлинно неизвестно, был ли Исаак де Порто — младший мушкетером, однако совершенно точно, что в этот элитный королевский отряд входил его брат Жан. Но на военной службе де Порто определенно состоял — он служил в гвардейской роте Александра дез Эссара, который у Дюма, как мы помним, занимал ту же должность и покровительствовал д’Артаньяну. По некоторым сведениям, в полк королевских мушкетеров прототип весельчака Портоса все же попал, однако случилось это никак не раньше 1643 года, когда, как мы знаем, и был убит предполагаемый Атос. Но вот что интересно: эти два героя, подарившие имена книжным персонажам, состояли в родстве и приходились друг другу кузенами. Известно, что в 1654 году Исаак покончил с военной службой и вернулся в родное поместье, где поступил на службу секретарем в местный парламент. Несколько лет спустя он женился, у него родились 2 сыновей. Де Порто прожил долгую даже по современным меркам жизнь и скончался от инсульта в возрасте 94 лет. Есть мнение, что Дюма наделил Портоса и чертами своего отца, который служил в армии Наполеона в чине командира кавалерии и находился с императором в дружеских отношениях. Впрочем, когда он негативно отозвался о египетской кампании императора, в которой сам принимал участие, и по пути домой попал в плен, могущественный бывший друг и пальцем не пошевелил ради освобождения Дюма. В заключении его не единожды пытались отравить, а когда выпустили на свободу, некогда богатырское здоровье было сильно подорвано. Через несколько лет он скончался, оставив сына и дочь практически без гроша. По свидетельствам современников, Тома-Александр Дюма был человеком чести, наделенным недюжинной физической мощью, — словом, таким же, как и Портос.

Арамис

Мушкетер Арамис. Изображение, нарисованное на крыльце аббатства д’Арамиц.

Как в случае с другими мушкетерами, имя Арамиса весьма схоже с именем человека, у которого Дюма его позаимствовал, — дворянина из Беарна Анри д’Арамица. Он родился примерно в 1620 году и принадлежал к старинному роду. Как и Атос и Портос, приписанные Дюма к мушкетерскому полку, приходился племянником все тому же де Тревилю, а значит, состоял в родстве и с ними. Несмотря на строгое католическое воспитание и истовую веру, Анри, как и все юноши из дворянских родов, отлично умел фехтовать и ездить верхом. Эти качества и, конечно же, родственная связь с капитаном-лейтенантом позволили ему вступить в роту королевских мушкетеров примерно в 1640 году. Прослужил в элитной роте реальный Арамис около 10 лет — на это указывает тот факт, что 16 февраля 1650 года он женился в родном Беарне на мадемуазель Жанне де Бонасс, в браке с которой у него родились 3 детей. Считается (хоть эти сведения и не совсем достоверны), что после смерти своего отца он стал аббатом. Последнее свидетельство о событиях жизни Анри д’Арамица относится к 1659 году, когда он с женой посетил одну из свадеб. Затем его следы теряются в истории. Есть и версия, согласно которой книжный Арамис — человек, который, в отличие от остальных героев, не чурается интриг, — получил некоторые черты от деда Александра Дюма — Антуана Делиля Дави де ля Пайетри. Биография этого человека была очень необычной, например его женой и, соответственно, бабушкой писателя была чернокожая гаитянская рабыня, а чтобы расплатиться с долгами, однажды он продал своих 4 детей, включая и Тома-Александра, в рабство. Словом, некоторая нечистоплотность Арамиса — месть Дюма своему непутевому деду. Считается, кстати, что прародитель писателя «поделился» своей биографией и с героями «Графа Монте-Кристо». Впрочем, это уже совсем другая история.

Бонус: как выглядели подвески Анны Австрийской?

Но вернемся к истории с подвесками, рассказанной Франсуа де Ларошфуко в своих «Мемуарах». Вот что он пишет: «Герцог Бекингем, как я сказал выше, был щеголем и любил великолепие: он прилагал много стараний, чтобы появляться в собраниях отменно одетым, графиня Карлайл, которой было так важно следить за ним, вскоре заметила, что с некоторых пор он стал носить ранее не известные ей алмазные подвески. Она нисколько не сомневалась, что их подарила ему королева, но, чтобы окончательно убедиться в этом, как-то на балу улучила время поговорить с герцогом Бекингемом наедине к срезать у него эти подвески, чтобы послать их кардиналу. Герцог Бекингем в тот же вечер обнаружил пропажу и, рассудив, что подвески похитила графиня Карлайл, устрашился последствий ее ревности и стал опасаться, как бы она не оказалась способной переправить их кардиналу и тем самым не погубила королеву. Чтобы отвести эту опасность, он немедленно разослал приказ закрыть все гавани Англии и распорядился никого ни под каким видом не выпускать из страны впредь до обозначенного им срока. Тем временем по его повелению были спешно изготовлены другие подвески, точно такие же, как похищенные, и он отправил их королеве, сообщив обо всем происшедшем». Как бы там ни было, подвески выглядели иначе, чем в привычной нам экранизации романа. Увидеть их мы можем на портрете королевы Франции работы Питера Пауля Рубенса, правда, в количестве всего 2 штук. Если обратиться к самим «Трем мушкетерам», то там мы найдем такое название, как ferrets de diamants, что переводится примерно как «бриллиантовые наконечники для шнурков» — вещь довольно популярная в ту эпоху. Несмотря на роскошь, они были предметом скорее утилитарным, предназначенным для того, чтобы скрывать концы от корсетных или других шнуров.