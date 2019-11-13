Писатель с юмором рассказал, как выглядит его телефонная книга (Комментаторам тоже нашлось что вспомнить)
«Ни один психолог не расскажет о человеке столько, сколько может рассказать о нем его телефонная книга», — считает писатель Олег Батлук.
AdMe.ru с разрешения автора публикует его заметку о неожиданных записях, которые можно найти в разделе «Контакты».
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Моя телефонная книга выглядит так:
- «Антон».
- «Антон» (это два разных Антона, оба мои друзья; поэтому если я запишу одного, например, как «Антошка», это будет предпочтение, и второй обидится; да, во время звонка я их не различаю; нет, меня не напрягает, я рад обоим).
- «Банк. Не брать» (названивают и предлагают кредит под залог моей почки; а я видел свои анализы, она им точно не подойдет; она вообще никому не подойдет, она и мне-то не очень подходит).
- «Другой банк, но все равно не брать» (тоже названивают и предлагают, а почки в ассортименте всего 2; на самом деле эта запись слишком длинная и при звонке сразу на экране телефона не помещается, поэтому я не успеваю дочитать до «не брать» и беру).
- «Женщина всей моей жизни. Богиня, госпожа, царица. Супруга» (хотя... она все равно в мой телефон не лазит, можно и не паясничать).
- «Жена».
- «Жена по будням» (это я зачем-то так записал рабочий жены).
- «Коля, который Дима» (он по факту вообще Сергей, но это сложно и долго).
- «Николай, дядя Тони, матери Светы» (тут еще сложнее, придется рисовать половину моего генеалогического древа, я не готов).
- «Мама».
Ага, Л мы элегантно проскочили. Прямо вот совсем ни одной любовницы. Смешно это, право слово: кто же в здравом уме будет так палиться. Любовница у меня записана, как ей и положено: «Фаина Аркадьевна. Страховка».
- «Массаж Валерий».
- «Массаж Дмитрий».
- «Массаж Иван» (дело не в том, что я такой сибарит и мои булки — взбитые сливки; одно время мы искали ребенку массажиста и обзванивали нескольких по рекомендации, а номера я удалить забыл).
- «Папа».
- «Песков Дмитрий» (там пусто, номера нет, это для понтов, когда у кого-нибудь перед лицом свою телефонную книгу листаешь).
- «Пушкин» (ресторан; хотя... да нет, точно ресторан, кого я обманываю).
- «Саша брат» (потому что у меня есть еще один Саша, который не брат).
- «Саша. Не брат» (ну вот, собственно).
- «Такси Сочи в крайнем случае» (не могу прокомментировать; посидел 2 минуты, подумал, повспоминал — нет, все равно не могу прокомментировать).
- «Фаина Аркадьевна. Страховка» (на самом деле Фаина, на самом деле Аркадьевна, и, что самое удручающее в моей скучной жизни, через нее я оформляю ОСАГО).
- «Электрик рукопоп» (зачем при этом сохранен его номер, в целом неясно).
- «Я» (иногда думаю, а не позвонить ли; увы, мы так редко до себя дозваниваемся, особенно с такой-то телефонной книгой, как у меня).
Бонус: откровения из комментариев
Оказалось, что читателям блога, который ведет Олег Батлук, тоже есть что рассказать о своих телефонных книгах.
- У меня есть «Андрей 15 мм». И это не то, что вы подумали. Это пациент. А 15 мм — размер его грыжи. И таких имен много. Я всех помню по размерам.
- Искала как-то мама в бабушкиной (рукописной!) телефонной книге номер парикмахерши. Не нашла. Произошел следующий диалог:
— Мама, я не могу у тебя телефон Гали найти. И на П — «парикмахерши» — смотрела, и на Г — «Галя».
— Ее надо на С смотреть.
— Почему?
— Потому что Сволочь!
- У меня строго ФИО. Причем телефон сперва имя и отчество выдает, а только потом фамилию. И так случилось, что моя бывшая начальница и гинеколог — полные тезки. С месяц я писала начальнице на о-очень интимные темы. Она даже не созналась, а просто шарахалась от меня. Узнала случайно. Позвонила.
- Ой, у меня только на одного мужа записи: «Коля муж», «Коля опять муж», «Коля снова он» и «Коля и снова он». Последняя постоянно используемая.
- В моей телефонной книге помимо «Даша Обувь», «Даниэла Фитнес» и «Мила Шторы» есть... «Вася Сиденье Унитаза»! Мы делали деревянное сиденье на заказ, и вот... Бедный Вася, хорошо, что не знает, как он записан.
- Я однажды листала свою книжку, порядок, так сказать, наводила. И наткнулась там на запись «Собака». Вспомнить, по какому поводу я звонила Собаке, я не смогла, но разговор, видимо, удался, раз я номер сохранила.
Готовы признаться, как вы записываете в телефоне своих родственников, друзей и знакомых?