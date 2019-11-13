Писатель с юмором рассказал, как выглядит его телефонная книга (Комментаторам тоже нашлось что вспомнить)

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«Ни один психолог не расскажет о человеке столько, сколько может рассказать о нем его телефонная книга», — считает писатель Олег Батлук.

AdMe.ru с разрешения автора публикует его заметку о неожиданных записях, которые можно найти в разделе «Контакты».

***

Моя телефонная книга выглядит так:

  • «Антон».
  • «Антон» (это два разных Антона, оба мои друзья; поэтому если я запишу одного, например, как «Антошка», это будет предпочтение, и второй обидится; да, во время звонка я их не различаю; нет, меня не напрягает, я рад обоим).
  • «Банк. Не брать» (названивают и предлагают кредит под залог моей почки; а я видел свои анализы, она им точно не подойдет; она вообще никому не подойдет, она и мне-то не очень подходит).
  • «Другой банк, но все равно не брать» (тоже названивают и предлагают, а почки в ассортименте всего 2; на самом деле эта запись слишком длинная и при звонке сразу на экране телефона не помещается, поэтому я не успеваю дочитать до «не брать» и беру).
  • «Женщина всей моей жизни. Богиня, госпожа, царица. Супруга» (хотя... она все равно в мой телефон не лазит, можно и не паясничать).
  • «Жена».
  • «Жена по будням» (это я зачем-то так записал рабочий жены).

© pixabay  

Писатель с юмором рассказал, как выглядит его телефонная книга (Комментаторам тоже нашлось что вспомнить)

  • «Коля, который Дима» (он по факту вообще Сергей, но это сложно и долго).
  • «Николай, дядя Тони, матери Светы» (тут еще сложнее, придется рисовать половину моего генеалогического древа, я не готов).
  • «Мама».

Ага, Л мы элегантно проскочили. Прямо вот совсем ни одной любовницы. Смешно это, право слово: кто же в здравом уме будет так палиться. Любовница у меня записана, как ей и положено: «Фаина Аркадьевна. Страховка».

  • «Массаж Валерий».
  • «Массаж Дмитрий».
  • «Массаж Иван» (дело не в том, что я такой сибарит и мои булки — взбитые сливки; одно время мы искали ребенку массажиста и обзванивали нескольких по рекомендации, а номера я удалить забыл).
  • «Папа».
  • «Песков Дмитрий» (там пусто, номера нет, это для понтов, когда у кого-нибудь перед лицом свою телефонную книгу листаешь).
  • «Пушкин» (ресторан; хотя... да нет, точно ресторан, кого я обманываю).

© pixabay  

Писатель с юмором рассказал, как выглядит его телефонная книга (Комментаторам тоже нашлось что вспомнить)

  • «Саша брат» (потому что у меня есть еще один Саша, который не брат).
  • «Саша. Не брат» (ну вот, собственно).
  • «Такси Сочи в крайнем случае» (не могу прокомментировать; посидел 2 минуты, подумал, повспоминал — нет, все равно не могу прокомментировать).
  • «Фаина Аркадьевна. Страховка» (на самом деле Фаина, на самом деле Аркадьевна, и, что самое удручающее в моей скучной жизни, через нее я оформляю ОСАГО).
  • «Электрик рукопоп» (зачем при этом сохранен его номер, в целом неясно).
  • «Я» (иногда думаю, а не позвонить ли; увы, мы так редко до себя дозваниваемся, особенно с такой-то телефонной книгой, как у меня).

Бонус: откровения из комментариев

Оказалось, что читателям блога, который ведет Олег Батлук, тоже есть что рассказать о своих телефонных книгах.

  • У меня есть «Андрей 15 мм». И это не то, что вы подумали. Это пациент. А 15 мм — размер его грыжи. И таких имен много. Я всех помню по размерам.
  • Искала как-то мама в бабушкиной (рукописной!) телефонной книге номер парикмахерши. Не нашла. Произошел следующий диалог:
    — Мама, я не могу у тебя телефон Гали найти. И на П — «парикмахерши» — смотрела, и на Г — «Галя».
    — Ее надо на С смотреть.
    — Почему?
    — Потому что Сволочь!
  • У меня строго ФИО. Причем телефон сперва имя и отчество выдает, а только потом фамилию. И так случилось, что моя бывшая начальница и гинеколог — полные тезки. С месяц я писала начальнице на о-очень интимные темы. Она даже не созналась, а просто шарахалась от меня. Узнала случайно. Позвонила.
  • Ой, у меня только на одного мужа записи: «Коля муж», «Коля опять муж», «Коля снова он» и «Коля и снова он». Последняя постоянно используемая.
  • В моей телефонной книге помимо «Даша Обувь», «Даниэла Фитнес» и «Мила Шторы» есть... «Вася Сиденье Унитаза»! Мы делали деревянное сиденье на заказ, и вот... Бедный Вася, хорошо, что не знает, как он записан.
  • Я однажды листала свою книжку, порядок, так сказать, наводила. И наткнулась там на запись «Собака». Вспомнить, по какому поводу я звонила Собаке, я не смогла, но разговор, видимо, удался, раз я номер сохранила.

Готовы признаться, как вы записываете в телефоне своих родственников, друзей и знакомых?

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