Как выглядят писатели, по чьим книгам сняли нашумевшие фильмы и сериалы

Вы обращали внимание, что мы так много знаем об актерах, которые снимаются в популярных экранизациях, и почти ничего — о писателях, благодаря которым экранизации и появляются? А ведь это яркие талантливые люди, по судьбам многих из них впору писать романы.

AdMe.ru решил узнать, как выглядят авторы бестселлеров, чьи произведения ожили на экранах. Оказалось, создателю романа, который лег в основу сериала «Чудотворцы», Саймону Ричу всего 35 лет, а триллер «Исчезнувшая» написала обаятельная Гиллиан Флинн.

1. Серия романов «Сумерки», Стефани Майер

Экранизации: «Сумерки» (2008), «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009), «Сумерки. Сага. Затмение» (2010), «Рассвет: часть 1» (2011), «Рассвет: часть 2» (2012). Стефани — обычная домохозяйка и мама 3 детей. По крайней мере так было до того, как она увидела сон про девушку и вампира. Он настолько ее вдохновил, что Майер захотелось его записать, а позднее и превратить в книгу. Ее произведение стало так популярно у подростков, что в итоге на свет появилась целая серия романов, которая скупается миллионными тиражами.

2. Трилогия «50 оттенков серого», Э. Л. Джеймс

Экранизации: «50 оттенков серого» (2015), «На 50 оттенков темнее» (2017), «50 оттенков свободы» (2018). Э. Л. Джеймс — псевдоним Эрики Леонард, домохозяйки, которая обожала эротическую литературу и серию книг «Сумерки». Позднее она начала писать по ним фанфики, а со временем решила создать и полноценный роман, который мгновенно стал бестселлером.

3. «Благие знамения» и «Американские боги», Нил Гейман

Экранизации: «Американские боги» (2017), «Благие знамения» (2019). Нил научился читать в 4 года и предпочитал игрушкам книги. Его любимыми писателями были Джон Толкин и братья Стругацкие, что, несомненно, повлияло на его творчество. Нейман создает не только романы и рассказы, но и комиксы. Например, он придумал Песочного Человека.

4. «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», Хантер Томпсон

Экранизация: «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998). Томпсон — американский писатель и отец гонзо-журналистики (репортер пишет только о том, что попробовал и пережил сам и при этом не стесняется пользоваться нецензурной лексикой). Хантер славился своей взбалмошностью и безрассудством, поэтому ему всегда было о чем написать. Например, однажды он попробовал влиться в банду байкеров Hells Angels, что едва не стоило ему жизни. Он долгое время проработал корреспондентом в журнале Rolling Stone, его лучшие произведения впервые были опубликованы именно там.

5. «Секс в большом городе», Кэндес Бушнелл

Экранизация: «Секс в большом городе» (1998–2004). В надежде стать писательницей Кэндес переехала из своего небольшого городка в Нью-Йорк. Но работы для нее там почти не было, и Бушнелл часто сидела без денег. Однажды Кэндес попросили вести колонку в одной еженедельной газете, и это целиком изменило ее жизнь. Она стала описывать типичные нью-йоркские ситуации, рассказывать о себе и своих друзьях, и колонка мигом стала популярной. Бушнелл поняла, что из этого получится отличная книга, и написала свой знаменитый роман.

6. «Дом странных детей мисс Перегрин», Ренсом Риггз

Экранизация: «Дом странных детей мисс Перегрин» (2016). Ренсом долгое время работал в киноиндустрии: писал сценарии, снимал короткометражки. На написание книги его вдохновило... хобби. Риггз собирал старинные фотографии, да так увлекся, что и не заметил, как начал продумывать сюжет будущего бестселлера. Кстати, свой роман он проиллюстрировал фотографиями из той самой коллекции.

7. Серия романов «Песнь Льда и Пламени», Джордж Мартин

Экранизация: «Игра престолов» (2011–2019). Создатель мирового бестселлера впервые попробовал писать еще в школе: сочинял во время скучных уроков леденящие душу рассказы о монстрах и продавал их одноклассникам. Какое-то время Мартин преподавал английский, писал сценарии для Голливуда, издавал небольшие сборники рассказов. Хотя его работы не раз удостаивались литературных наград, настоящую известность ему принес всем известный цикл романов о борьбе за Железный трон.

8. «Бойцовский клуб», Чак Паланик

Экранизация: «Бойцовский клуб» (1999). В это сложно поверить, но когда-то Паланик писал учебные руководства по ремонту грузовиков. В то время он только начинал строить свою карьеру в области журналистики. Проработав 2 года, он бросил все и стал волонтером в приюте для бездомных и в хосписе. Чак перевозил неизлечимо больных людей на встречи групп поддержки. Идея же создавать романы Паланику пришла после посещения курсов писательского мастерства, на которые он ходил, чтобы завести друзей.

9. «Большая маленькая ложь», Лиана Мориарти

Экранизация: «Большая маленькая ложь» (2017). Лиана начинала свой путь в рекламной компании: сочиняла короткие рассказы, слоганы и сценарии для видеороликов. После того как ее сестра издала свой роман, Мориарти и сама попробовать писать. Хоть и не сразу, но успех ее настиг, сейчас произведения Лианы печатаются миллионными тиражами. Кстати, она пишет и для детей.

10. «99 франков», Фредерик Бегбедер

Экранизация: «99 франков» (2007). Бегбедер — французский писатель, сценарист, редактор и даже актер. После окончания университета стал специалистом в области маркетинга и без труда нашел себе работу в этой сфере. Начинал он как копирайтер, а потом стал получать приглашения в журналы в качестве литературного критика. В какой-то момент Фредерику захотелось обличить мир рекламы, показать его изнанку, что он и сделал в своем романе «99 франков». Скандальный успех произведения сразу принес автору известность.

11. «Оно», Стивен Кинг

Экранизация: «Оно» (1990, 2017). Не смотря на то что в детстве Стивен был очень впечатлительным ребенком, он обожал фильмы ужасов и комиксы про всякую нечисть. Свой первый рассказ он написал в 7 лет и с того момента творил без остановки. Кинг твердо решил зарабатывать писательством, но юного автора долго никто не хотел публиковать, и он был вынужден работать то на ткацкой фабрике, то в прачечной. Однажды жена уговорила его дописать роман «Кэрри», который он выкинул в мусорное ведро, полностью разуверившись в своем таланте. К удивлению Стивена, книгу не только сразу же опубликовали, но она даже понравилась читателям. Позже он написал второй свой успешный роман — «Сияние». На данный момент Кинг написал более 200 рассказов и около 60 романов, а количество экранизаций уже давно перевалило за 80.

12. «Рассказ служанки», Маргарет Этвуд

Экранизация: «Рассказ служанки» (2017). Маргарет окончательно решила, что станет писательницей, еще в подростковом возрасте. Ее поэтический сборник, который она опубликовала в 21 год, был удостоен медали Эдвина Джона Пратта. Позднее она издала несколько романов, но по-настоящему знаменитой стала после написания «Рассказа служанки». Он тут же стал бестселлером, его не только экранизировали, но поставили по нему балет и даже сняли сериал. Кстати, Маргарет получила в нем эпизодическую роль — она сыграла одну из «теток».

13. «Дерьмо», Ирвин Уэлш

Экранизация: «Грязь» (2013). В юности Уэлш был солистом нескольких панк-групп и настоящим прожигателем жизни. Его не раз арестовывали за нарушение общественного порядка и вандализм. В какой-то момент он понял, что если не изменит свою жизнь, то попадет на самое дно. Тогда Ирвин устроился риелтором, и этот момент стал поворотным: рабочие будни показались ему такими невыносимыми, что от скуки он начал писать. Удивительно, но первый автобиографический роман неизвестного автора «На игле» моментально стал мировым бестселлером.

14. «Дневник памяти» и «Спеши любить», Николас Спаркс

Экранизация: «Спеши любить» (2002), «Дневник памяти» (2004). Свой первый роман автор бестселлеров написал еще в университете, правда, никто не хотел его публиковать. Тогда Николас стал искать более стабильную работу. Он трудился и риелтором, и продавцом по телефону, а позднее и вовсе переехал в другой город и стал фармацевтом. Все свободное время он посвящал своему роману «Дневник памяти», который в первую же неделю продаж возглавил список самых продаваемых книг New York Times. Окончательно же Спаркс уверился в своем таланте лишь после выпуска не менее успешного «Послания в бутылке».

15. «Оранжевый — новый черный: Мой год в женской тюрьме», Пайпер Керман

Экранизация: «Оранжевый — хит сезона» (2013). Пайпер и не планировала становиться писательницей до той поры, пока не оказалась в тюрьме. Произошедшее с нею повлияло на всю ее жизнь, и ей захотелось рассказать о своем жутком опыте. Керман издала мемуары, по которым через 3 года сняли сериал. Сейчас она является членом Женской тюремной ассоциации и преподает уроки письма в исправительных учреждениях.

16. «Исчезнувшая» и «Острые предметы», Гиллиан Флинн

Экранизации: «Исчезнувшая» (2014), «Острые предметы» (2018). В детстве Гиллиан обожала читать ужастики и мечтала стать криминальным репортером: писать о шокирующих преступлениях и расследовать запутанные дела. Повзрослев, она поняла, что не справится с такой профессией, и устроилась в журнал Entertainment Weekly, где была обозревателем кино, сериалом и книг. Гиллиан все же удается расследовать загадочные преступления, только не в жизни, а на страницах своих книг. Ее первый роман «Острые предметы» мгновенно стал мировым бестселлером и получил хвалебные рецензии от самого Стивена Кинга.

17. What in God’s Name, Саймон Рич

Экранизация: «Чудотворцы» (2019). Саймон — американский юморист, сценарист и писатель. После окончания университета 4 года сочинял шутки для передачи «Субботним вечером в прямом эфире», которая выходит на канале NBC. Ему всего 35 лет, а он уже успел написать пару романов и выпустить несколько сборников рассказов.