Вот так выглядят 13 потомков великих писателей

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Зачитываясь книгами любимых писателей, мы иногда задаемся вопросом: оставили ли те другое наследие помимо своих произведений? Увы, некоторые великие фамилии угасли, но другие, к счастью, продолжают жить. AdMe.ru нашел потомков знаменитых писателей. Мы расскажем, кто они и каково это — жить в тени великого предка.

1. Дри Хемингуэй — Эрнест Хемингуэй

Дри Хемингуэй — правнучка писателя Эрнеста Хемингуэя, дочка актрисы Мариэль Хемингуэй. Дри пошла по стопам матери и тоже стала актрисой. А еще эта красавица построила успешную карьеру фотомодели и в 2010 году была объявлена новым лицом Gianfranco Ferré.

2. Анна Чэнселлор — Джейн Остин

Анна Чэнселлор является дальней родственницей Джейн Остин: она приходится писательнице восьмиюродной племянницей. Талантливая британская актриса даже сыграла Каролин Бингли в телесериале BBC «Гордость и предубеждение» по мотивам романа своей знаменитой родственницы.

3. Гарри Ллойд — Чарльз Диккенс

Британский актер Гарри Ллойд, сыгравший Визериса Таргариена в популярном сериале «Игра престолов», приходится Чальзу Диккенсу прапраправнуком.

4. Дейкр Стокер — Брэм Стокер

Немногие знают, что у знаменитого «Дракулы» есть продолжение — «Дракула бессмертен». И написал его не кто-нибудь, а правнучатый племянник автора Дейкр Стокер. Естественно, с согласия семьи.

5. Виктория Толстой — Лев Толстой

Лев Николаевич Толстой оставил не только богатое литературное наследие, но и около 400 потомков. Среди них — популярная шведская джаз-певица Виктория Толстой, известная также под псевдонимом Леди-джаз.

6. Родриго Гарсиа — Габриэль Гарсиа Маркес

Сын Габриэля Гарсиа Маркеса Родриго — талантливый оператор, сценарист и режиссер, призер Каннского кинофестиваля за фильм «Женские тайны». Его операторская работа запомнилась нам по фильму «Джиа», а режиссерский талант — по таким работам, как фильм «Пассажиры» и сериал «Клан Сопрано».

7. Адриан Конан Дойл — Артур Конан Дойл

Адриан Конан Дойл не побоялся остаться в тени отца и тоже стал писателем. Он написал биографию сэра Артура, а после не стал утруждаться поиском сюжетов и писал рассказы о Шерлоке Холмсе и о том, что было только упомянуто в работах отца, но так и не было описано. Адриан даже пытался издать «неопубликованные» рукописи отца, но и его сестра, и эксперты подтвердили, что тексты были написаны не Конан Дойлом — старшим.

8. Александр Пушкин — Александр Пушкин

Александр Александрович Пушкин — последний потомок великого поэта, живет в Бельгии, много лет работал инженером Alcatel. Женат на Мирии-Мадлен Пушкиной-Дурново, которая является прямым потомком и Пушкина, и Гоголя. Детей у супругов нет.

9. Саймон Толкин — Джон Рональд Руэл Толкин

Саймон Толкин, внук Джона Рональда Руэла Толкина, пошел по стопам знаменитого деда и тоже посвятил жизнь писательству, хотя прежде был адвокатом.

10. Мэтт Сэлинджер — Джером Дэвид Сэлинджер

Дети знаменитого отшельника Джерома Д. Сэлинджера совсем не прячутся от мира. Пока дочь Маргарет занималась публикацией разгромной биографии отца «Над пропастью во сне: Мой отец Дж. Д. Сэлинджер», сын Мэтт строил актерскую карьеру и даже успел сыграть Капитана Америку в экранизации 1990 года.

11. Дмитрий Достоевский — Федор Достоевский

Дворянский род Достоевских продолжает жить в потомках великого писателя. Правнук Федора Михайловича Дмитрий имеет отнюдь не литературную профессию — он водитель трамвая. Впрочем, талант в нем проявил себя неожиданно: помимо вождения трамвая он освоил еще 20 рабочих специальностей.

12. Дэнни Карапетян — Рэй Брэдбери

Внук Рэя Брэдбери Дэнни Карапетян связал свою жизнь не с литературой, а с кино. Он помощник режиссера и саунд-дизайнер, а в 2012 году даже попробовал себя по другую сторону камеры и сыграл роль в ужастике «Поглощенная». В титрах он был указан под знаменитой фамилией деда.

13. Тэрнел Эббот — Джек Лондон