Как выглядели бы 10 героев книг, если бы актеров на роль выбирали сами авторы

Нередко экранизации книг разительно отличаются от первоисточников буквально всем: начиная с тонкостей сюжета и заканчивая внешностью ключевых персонажей. Во многом это обусловлено тем, что взгляд режиссера на будущий фильм часто идет вразрез с тем, что вложил в свое произведение автор. Однако кто из них в итоге был прав, становится понятно лишь после выхода кинокартины на экраны и оценки щепетильных зрителей.

Мы в AdMe.ru нашли 10 героев книг, которых в кино могли бы сыграть совсем другие актеры, если бы выбор делали сами писатели. А в бонусе представлены две актрисы, воплотившие одну и ту же героиню культового романа. От одной из них автор была в восторге, а игра другой совсем не пришлась ей по душе.

Скарлетт О’Хара

Первоначально фавориткой автора романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл

была Кэтрин Хепберн. Впоследствии же, после долгих споров и перебирания многочисленных претенденток, было решено, что роль Скарлетт в фильме получит тогда еще не известная актриса Вивьен Ли.

Холли Голайтли

Автор романа «Завтрак у Тиффани» Трумен Капоте видел в роли Холли Голайтли только роскошную красавицу Мэрилин Монро. Но когда актрисе предложили работу в этом фильме, она ответила отказом. Звездную блондинку заменила Одри Хепберн, которая получила за эту роль «Золотой глобус» и была номинирована на «Оскар».

Кристиан Грей

В образе Кристиана Грея писательница Э.Л. Джеймс в первую очередь представляла Роберта Паттинсона. Но впоследствии она посчитала, что такой выбор публика может счесть странным. Это связано с тем, что книга «50 оттенков серого» изначально представляла собой фанфик по мотивам романа Стефани Майер «Сумерки», и главными героями в нем были Белла и Эдвард. Роль последнего в экранизации «Сумерек» как раз играл Паттинсон. Спустя несколько месяцев жесткого кастинга было решено, что образ обаятельного миллиардера воплотит Джейми Дорнан.

Жоан Маду

Прототипом главной героини романа «Триумфальная арка» являлась актриса Марлен Дитрих, которую Ремарк любил долгие годы и с которой жил в Париже. Вероятно, именно ее он видел в роли Жоан в экранизации своего произведения. Однако в фильме, снятом в 1948 году, образ Маду воплотила Ингрид Бергман. Возможно, в то время Дитрих была уже значительно старше этого персонажа.

Эдвард

Идеальным Эдвардом, по мнению Стефани Майер, является Генри Кавилл, известный многим как Супермен и Геральт из последней экранизации «Ведьмака». На момент съемок саги Кавилл уже выглядел слишком взрослым для образа юного вампира, поэтому роль досталась Роберту Паттинсону.

Джейкоб Блэк

Стефани Майер видела в роли Джейкоба Тайлера Пози, завоевавшего популярность благодаря образу Скотта Макколла в сериале «Волчонок». Впоследствии кастинг успешно прошел Тейлор Лотнер.

Вилли Вонка

Роальд Даль, автор сказочной повести «Чарли и шоколадная фабрика», был очень разочарован тем, что Спайка Миллигана не взяли изображать Вилли Вонку. По словам писателя, эта роль писалась исключительно для Миллигана. В итоге в экранизации 1971 года в образе владельца волшебной фабрики предстал Джин Уайлдер. Его игру Даль назвал «претенциозной и недостаточно веселой».

Белла

Изначально Майер хотела, чтобы Беллу сыграла актриса Эмили Браунинг. Впоследствии, как все уже знают, работу в «Сумерках» получила Кристен Стюарт. Позже писательница призналась, что она в восторге от игры Стюарт в киносаге. Однако внешне на героиню больше похожа Браунинг: например, в книге написано, что у Беллы пухлые губы, которые «смотрятся несколько массивно для тонкой линии подбородка».

Ретт Батлер

Маргарет Митчелл всерьез предлагала отдать роль Ретта Батлера актеру и комику Граучо Марксу. Однако в итоге главного мужского персонажа сыграл Кларк Гейбл.

Бонус: Анжелика

Анн Голон, одна из соавторов цикла романов об Анжелике, была не в восторге от выбора Мишель Мерсье на главную роль в экранизации ее книг. По мнению писательницы, в этих фильмах актриса играла саму себя, а не ее героиню. Голон больше пришлась по душе Нора Арнезедер, воплотившая Анжелику в версии 2013 года: «В Норе есть энергичность Анжелики, ее молодость и храбрость — как будто она прямиком из XVII века». Однако у зрителей больший успех все же имеют картины с Мерсье, о чем говорят всевозможные рейтинги и комментарии на просторах сети.