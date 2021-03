Как выглядели бы 10 героев книг, если бы актеров на роль выбирали сами авторы

Скарлетт О’Хара

Холли Голайтли

Кристиан Грей

Жоан Маду

Эдвард

Джейкоб Блэк

Вилли Вонка

Белла

Ретт Батлер

Бонус: Анжелика

,

Фото на превью Gone with the Wind / Metro-Goldwyn-Mayer