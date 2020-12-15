Как выглядели 7 женщин, которые разбивали сердца нашим любимым писателям и поэтам

Мы знаем достаточно историй о многочисленных романтических связях известных писателей. Некоторые даже умудрялись жить под одной крышей сразу с двумя любимыми женщинами. Но какими бы коварными ни были такие мужчины, у многих из них в жизни была та самая девушка, перевернувшая все с ног на голову. Что уж говорить об однолюбах, которые после отношений с роковой женщиной не могли больше испытать таких же сильных чувств.

AdMe.ru перечитал несколько захватывающих историй любви и теперь знает все о дамах, которые сводили с ума наших любимых писателей и поэтов.

Енни Линд и Ханс Кристиан Андерсен

Ханс Кристиан Андерсен.

Ханс Кристиан Андерсен был уверен, что никогда не создаст семью, но в 1840 году он встретил певицу Енни Линд в одном из театров Копенгагена. Интересно, что с первого взгляда любви не случилось — Хансу Енни изначально вообще не показалась красавицей, к тому же его отталкивали ее неприступность и холод. Но вторая встреча все изменила. Линд оттаяла, и Андерсен влюбился, впервые задумавшись о семье и детях. Даже с окружающими он стал менее циничным, а в его глазах засветилось счастье. Когда Енни была в Копенгагене, молодые люди виделись каждый день, правда, встречи были странными. В свой адрес Ханс Кристиан слышал «братец» и «дитя», хотя ему тогда было уже 40, а ей только 26. В 1845 году Андерсен решил, что Линд непременно пригласит его к себе в гости в сочельник, он даже отклонил все приглашения друзей прийти к ним на празднование. Ханс был уверен, что если в этот день попадет к любимой девушке в гости, то это изменит их отношения и она наконец ответит ему взаимностью. До этого момента его объяснения в любви разбивались о предложения дружбы. Писатель прождал посыльного с приглашением весь день и вечер, но тот так и не пришел.

Енни Линд.

Утром следующего дня Андерсен пошел поздравить Енни и спросить, почему она забыла его пригласить. Оказалось, что она даже не планировала этого делать, думая, что ему будет неинтересно с ее гостями. Но узнав, что он ждал, она пообещала устроить еще один праздник и сказала, что «дитя получит свою елку». В новогоднюю ночь они были втроем: Ханс, Енни и ее подруга. Линд пела и осыпала «братца» подарками. Именно в тот вечер писатель понял, что она никогда его не полюбит. Зимой 1852 года Енни Линд вышла замуж за пианиста Отто Голдшмидта. Позже певица вновь встретилась с Хансом Кристианом Андерсеном и познакомила его со своим мужем. Писатель сказал много приятных слов молодоженам и после этой встречи больше никогда не виделся с Енни Линд.

Софья Бахметева и Алексей Толстой

Алексей Толстой.

Знакомство Софьи Бахметевой и Алексея Толстого произошло благодаря Ивану Тургеневу. Писатель после маскарада в Большом театре увидел незнакомку в маске и пригласил ее на свидание. Тургенев на встречу пришел вместе с другом Алексеем. Иван, увидев девушку без маски, разочаровался, а вот Толстой влюбился. Софья ответила взаимностью, и начался их роман. И это несмотря на то, что Бахметева состояла в браке. У Софьи была не лучшая репутация в свете: про нее ходили слухи о связях с различными мужчинами. Но Алексея это не останавливало, он жалел девушку и хотел на ней жениться, чтобы очистить от дурного прошлого. Но брак не мог состояться, потому что муж Бахметевой не давал развод, а мать Толстого — согласие. Из-за этого 12 лет их роман был тайным, пока не ушла из жизни мать писателя Анна Толстая.

Дом Алексея Толстого в имении Красный Рог.

После венчания пары родственники Софьи почувствовали себя настоящими хозяевами в имении Толстого и начали его разорять. Алексей не хотел ссориться с супругой, поэтому просто терпел. Жена не отставала от своих родственников и часто бывала резка и груба по отношению к мужу, она даже критиковала и сравнивала творчество писателя с Тургеневым, говоря, что последнему все удается лучше. Софья не обращалась к Алексею по имени, только по фамилии. Это привело к нескончаемым страданиям писателя, его мучали головные боли и невралгия.

Серафима Суок и Юрий Олеша

Серафима Суок и Юрий Олеша.

Юрий Олеша и Серафима Суок познакомились в Одессе, будучи еще совсем юными. Ему было 20, ей всего 16. Их чувства были настолько сильными, что они вообще не обращали внимания на то, что творится в мире. Веселые и нежные, они могли поцеловаться прямо средь бела дня на улице, окруженные революционными плакатами. Юрий и Серафима довольно быстро начали жить вместе. Он любя называл ее «дружочек». Из Одессы пара переехала в Харьков, где Серафима привлекла некого бухгалтера, за которого очень быстро согласилась выйти замуж. Олеша опешил от такого поступка любимой. Его друг Катаев попытался помочь вернуть девушку, но та не желала ничего и слушать. С Юрой она жила в бедности и голоде, а у бухгалтера были деньги, еда, и он покупал ей новые наряды. И все же через некоторое время Серафима вернулась к писателю. Однако в этот же период на горизонте появляется поэт Владимир Нарбут.

Сестры Суок: Лидия, Серафима, Ольга.

Катаев, Олеша и Суок решают отправиться покорять Москву. Первым на разведку уехал Катаев. Через некоторое время туда же приехала и Серафима. Только вот в спутниках у нее был не Юрий Олеша, а Владимир Нарбут. Последний был уважаемым человеком и жил в достатке. В его руках была власть. Серафима Суок же была девушкой, которую привлекали статусные мужчины. В Одессе такой статус был у Юрия Олеши, а вот уже в Харькове Юрий затерялся в тени Владимира Нарбута. Олеша тоже доезжает до Москвы. Катаев был в шоке, когда его увидел, — писатель выглядел постаревшим. Юрий стал ходить к дому, где жила Суок, по-прежнему звал ее «дружочек», но девушка лишь демонстративно опускала тяжелые шторы. Однажды он подгадал, когда она останется одна, пришел к ней и попросил вернуться. Серафима призналась, что соскучилась, и согласилась. Когда писатель с любимой окончательно сошлись, объявился Владимир Нарбут и сказал, что не сможет жить без Серафимы. И Олеша отпустил девушку к поэту, потому что всерьез воспринял его слова. Так Суок ушла навсегда.

Юрий Олеша.

Юрия утешила сестра Серафимы Ольга. Недолго думая, мужчина предложил ей выйти за него замуж, и она согласилась. Олеша написал «Три толстяка» и дал героине имя Суок. Он уверял, что это посвящение его жене Ольге. Но все близкие, в том числе и сама Ольга, понимали, что на самом деле это посвящение Серафиме.

Эрнест Хемингуэй и Агнесса фон Куровски

Эрнест Хемингуэй в больнице Милана, 1918 год.

С Агнессой фон Куровски Эрнест Хемингуэй познакомился в госпитале во время Первой мировой войны. Писатель попал туда с ранениями, а девушка была медсестрой. Достаточно быстро между молодыми людьми завязалось плотное общение, а затем и настоящие отношения. Агнесса была увлечена молодым человеком, она уходила от его койки только тогда, когда он на несколько часов засыпал. И если после пробуждения Эрнест не видел рядом любимую, то он писал маленькие записки и просил других передать их сестре Куровски. Эрнест Хемингуэй был уверен в чувствах и решил жениться на девушке. Он сделал ей предложение во время празднования своего 19-го дня рождения. Но вместо ожидаемого согласия Агнесса ответила отказом. Писатель стал сильно ревновать. Когда возлюбленная сообщила ему, что поедет с друзьями в путешествие, тот раскричался на всю палату с требованиями отказаться от поездки. Этот эпизод показал медсестре всю сложность характера Эрнеста.

Агнесса фон Куровски.

В 1918 году Агнессу из Милана отправляют во Флоренцию. Боясь потерять любимую, Хемингуэй вновь настойчиво предлагает ей выйти за него замуж, но та отвечает молчанием. Девушка уезжает, и между возлюбленными начинается страстная переписка. В одном из писем Агнесса говорит, что соскучилась и постоянно вспоминает время, проведенное вместе в Милане. Разлука продлилась недолго. Вскоре они смогли увидеться, правда, только на 2 часа. И, как оказалось позже, это была их последняя встреча. В январе 1919 года Эрнест Хемингуэй вышел из госпиталя и уехал на родину, в Америку. Но переписка не прервалась, молодые люди все так же продолжили обмениваться страстными письмами. Хемингуэй в своих умолял Агнессу приехать к нему и стать его супругой. Но в одном из посланий однажды увидел просьбу девушки не писать ей так часто.

Эрнест Хемингуэй.

1 марта 1919 года Хемингуэй получает еще одно письмо от Куровски. В нем возлюбленная говорит, что она совсем не такая, как ему кажется, что она злая и вовсе не совершенная женщина. А в конце рассказывает, что обручена и скоро выходит замуж за итальянского аристократа. Эта новость настолько шокировала писателя, что его жизнь в какой-то момент была под угрозой. Несмотря на многочисленные романы, которые были у писателя после разрыва с Агнессой, таких же страстных и чувственных отношений ни с одной из женщин у него не сложилось. И именно ей он посвятил свой роман «Прощай, оружие!».

Марина Басманова и Иосиф Бродский

Иосиф Бродский.

2 января 1962 года Марина Басманова была представлена Иосифу Бродскому как невеста композитора Тищенко. Но ее статус никак не помешал поэту влюбиться в девушку. Подробностями своих разговоров молодые люди никогда не делились, а Марина была настолько молчаливой, что трудно было сложить о ней какое-то мнение. Поэтому до сих пор остается загадкой, чем же юная дама так покорила Бродского. Однако близкие пары говорят, что у Марины была внешность, которая казалась поэту идеальной. Даже после того, как он пережил разрыв с возлюбленной, его последующие дамы сердца внешне были похожи на Басманову. Их друзья вспоминают: «Он не мог отвести от нее глаз и восхищенно следил за каждым ее жестом: как она откидывает волосы, как держит чашку, как смотрится в зеркало». Поэт написал не одно стихотворение с посвящением «М.Б.». Существует даже мнение, что Бродский посвятил одной женщине самое большое количество стихов в мире. Все они собраны в сборнике «Новые стансы к Августе», туда входят работы поэта в период с 1962 по 1982 год. Сам Бродский однажды о нем сказал так: «Это сборник стихов за 20 лет с одним, более или менее, адресатом. До известной степени это главное дело моей жизни».

Дмитрий Бобышев.

Марина с Иосифом часто заходили в гости к поэту Дмитрию Бобышеву. Но в один из дней она зашла к нему одна. После неловкого нахождения в тишине они отправились гулять, и Марина пригласила Дмитрия к себе домой. Однажды невеста Бродского подписала книжку: «Моему любимому поэту». И подарила ее Бобышеву. Надо сказать, что их плотное общение началось с того, что Бродский попросил Бобышева присматривать за Мариной, пока тот будет в Москве. Басманова выказала желание встретить 1964 год вместе с Дмитрием. Тот, конечно, согласился и рассказал, как добраться до дачи, где будет проходить праздник. Ночью молодые люди вышли на улицу, и поэт поцеловал Марину. Было понятно, что он влюблен в нее, но он не решался переходить к своему признанию — его волновало отношение девушки к Бродскому, ведь тот считал ее своей невестой. На это Басманова ответила, что ей все равно, что там думает Иосиф, — она не его невеста.

Иосиф Бродский.

Бродский в то время обвинялся в тунеядстве, поэтому друзья прятали его в Москве. После того как он узнал о случившемся в новогоднюю ночь, разозлился и решил поехать в Петербург. Друзья отговаривали, потому что по приезде его сразу бы забрали в милицию. Но настрой у Иосифа был решительным, поэтому он одолжил денег и поехал. Марину он не нашел, зато ему удалось встретиться с Бобышевым. Их разговор был быстрым и закончился разрывом. На свободе после этого Бродский пробыл всего неделю, а затем милиция до него добралась. Через много лет, находясь уже в Нью-Йорке, Иосиф Бродский скажет, что все суды и наказания были не важны, его волновала лишь история с Мариной. Поэт отдал все душевные силы, чтобы справиться с произошедшим. Говорят, что спустя много лет Басманова была готова приехать к поэту в Нью-Йорк, только ему уже это не надо было. В его новой жизни ей места не осталось.

Жанна Дюваль и Шарль Бодлер

Шарль Бодлер.

Шарль Бодлер познакомился с Жанной Дюваль, когда ему было чуть за 20. Девушка покорила поэта настолько, что он называл ее своей Венерой, посвящал ей стихи и дарил подарки. Горячая креолка при этом не отвечала взаимностью и не отказывала себе в возможности заводить романы, а потом рассказывать о них самому Бодлеру. Жанна Дюваль относилась к Шарлю так, как он ранее относился к женщинам: вела разгульный образ жизни, позволяла себе грубо, пренебрежительно разговаривать с Бодлером, а еще открыто ненавидела его творчество. Поэта настолько ослепила любовь, что он закрывал глаза на ее выходки, более того, он содержал девушку.

Жанна Дюваль.

Все годы отношений пара жила раздельно. Им удалось какое-то время пожить вместе только однажды. В 1859 году Жанну наполовину парализовало. Тогда поэт определил ее в одну из лучших клиник и навещал каждый день. Спустя время девушке стало лучше, и Бодлер снял ей небольшую квартиру в Нёйи-сюр-Сен и жил с ней там какое-то время. Некоторые из близких Жанны уже позже отмечали, что она так и не оправилась до конца, продолжая передвигаться на костылях. Когда деньги закончились, Шарль уехал в Бельгию на заработки. Он стал читать лекции в университетах и издавать свои книги. Часть заработанных денег он отправлял матери, а часть — возлюбленной. Несмотря на все муки, которые испытал поэт рядом с Жанной Дюваль, она вдохновила Бодлера на некоторые из его самых красивых стихов. Но при этом большинство биографов обвиняют ее в том, что она преследовала, разрушала и даже мешала поэту работать.

Варвара Пащенко и Иван Бунин

Иван Бунин.

Варвара Пащенко и Иван Бунин познакомились летом 1889 года в редакции газеты «Орловский вестник». На первый взгляд писателю девушка показалась заносчивой, однако довольно быстро его мнение изменилось, и он стал подробно описывать своему брату все достоинства Варвары. Девушка была образованна, разбиралась в музыке и литературе и этим покорила молодого человека. При этом Бунин не говорил о каких-то возвышенных чувствах, он в целом в тот период настороженно относился к влюбленности. Но чем больше Иван думал о Варваре, тем больше привлекательных качеств он в ней находил. Через какое-то время Бунина стали приглашать в гости в дом Пащенко. После нескольких визитов он понял, что ему совсем не хочется уходить от них. Писатель влюбился. Однако Варвара сомневалась в искренности молодого человека, и он это знал. Переживания Ивана были настолько сильными, что он рыдал в своем номере, а в письмах к возлюбленной умолял «минутами любить, а месяцами ненавидеть» его. Из-за сомнений и запрета отца девушки пара официально не смогла оформить свои отношения и долго скрывала свою связь. Чтобы заработать денег на жизнь, Иван Бунин в начале 1890-х отправляется к брату в Полтаву. В то время отношения влюбленных поддерживались благодаря письмам. Писатель всегда очень эмоционально и страстно выражал свои чувства на бумаге. Он называл возлюбленную «деточка моя», «драгоценная моя», «голубеночек», а еще говорил, что его душа переполнена нежностью и что он живет Варварой.

Иван Бунин.

В 1892 году Варвара переезжает к Бунину в Полтаву, за эти годы ее родители так и не смягчились относительно писателя. Их счастью не суждено было длиться долго. Несмотря на взаимную симпатию, молодые люди оказались очень разными в своих интересах и характерах. Иван понял, что Варвара не соответствует его представлениям об идеальной женщине. Да и сама девушка в письме к брату Бунина говорила, что любит Ивана как умного и хорошего человека, однако семьи у них не может получиться. В мае 1894 года молодые люди расстались. Варвара ушла, а Ивана братья увезли в деревню Огневка, потому что переживали за его жизнь. Вдобавок к страданиям на почве расставания добавилась еще новость о том, что бывшая возлюбленная выходит замуж за помещика Арсения Бибикова, который когда-то был Ивану другом. В конце того же года Варвара прислала Бунину короткое письмо, и, прочитав его, писатель простил девушку. А испытания первой любви передал в последней части романа «Жизнь Арсеньева».