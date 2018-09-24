7 способов узнать, что происходит в жизни ребенка, не задавая вопрос: «Как дела?»

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Сколько раз ваш ребенок на вопрос, что было в школе, отвечает: «Ничего», а на вопрос, как дела, всего лишь: «Нормально»? Современные мамы и папы и рады бы проводить больше времени со своими детьми и разговаривать на любые темы, но этому сначала необходимо научиться самим родителям.

Редакция AdMe.ru разобралась в этом вопросе и решила поделиться с вами некоторыми хитростями.

Часто, когда вы задаете ребенку общие вопросы в надежде построить конструктивную беседу, происходит обратная ситуация. Ребенок не желает делиться, а разговор заканчивается быстро и безрезультатно. Как ни банально это может звучать, но необходимо найти такие темы для разговора и такие вопросы, на которые ребенок охотно согласится побеседовать.

Майкл Паркер (Michael Parker), автор книги «Разговоры с детьми на сложные темы» и директор Колледжа Оксли в городе Боурал в Австралии, считает, что ребенку нужно помогать формировать собственное мнение. Для этого родителям нужно разговаривать с детьми постоянно, ведь возможности для таких бесед появляются буквально каждый день.

Паркер считает, что ребенок должен быть полноправным членом семейных советов. Ребенку нельзя просто сказать: «Смотри, как правильно». Нужно рассуждать вместе с ним. Существует множество способов разжечь дискуссию с ребенком. На помощь родителям придут такие методы, как: задавать больше вопросов;

предлагать противоположные мнения в качестве альтернативы;

попросить ребенка привести примеры из его жизни;

ввести систему оттеночности (мир не делится на белое, черное и серое; серый может быть светло-серым, средне-серым и темно-серым);

позволить ребенку надеть «мантию эксперта».

Родителям нужно расширить свой запас фраз, приближающих их к собственным детям значительнее, чем банальное «как прошел твой день?». Задавать нужно такие вопросы, как, например: Чем твое мнение отличается от того, что только что сказала твоя сестра или брат?

А что было бы, если бы все так поступали? А главным вопросом является простое «почему». Его нужно задавать как можно чаще.

У ребенка может быть в корне отличающееся от вашего мнение. Не стоит паниковать. Родителям рекомендуется больше слушать своего ребенка, нежели говорить самим. Нужно быть активным слушателем, демонстрируя интерес и попутно задавая наводящие вопросы.

«Некоторые из тем намеренно сформулированы довольно провокационным образом (например, „Может быть, школьникам не стоит делать домашние задания?“ или „Разве взимание налогов — не воровство?“). Это сделано для того, чтобы разжечь дискуссию». "Разговоры с детьми на сложные темы" / М. Паркер

Автор предлагает дать книгу ребенку и попросить его самостоятельно выбрать интересную тему для обсуждения. Вот некоторые из 109 тем, которые особенно привлекли наше внимание: Воровство во благо

Списывание в школе

Отплатить ли той же монетой?

Как рождается обман?

Ложь во спасение (В)

Различия — это нормально

Родители, дети и правила

Эвтаназия

Секреты

Надо ли делиться?

Смертная казнь (В)

Обещания

Работа по дому (В) — темы для обсуждения с детьми постарше.

Родителям также стоит помнить, чего не следует делать в беседе с ребенком: не говорить слишком долго (иначе это будет уже лекция, а не диалог);

не противоречить сразу;

не заканчивать разговор выказыванием единственного верного мнения. Автор надеется, что вы сможете почерпнуть из книги массу полезного для себя и она вдохновит вас на множество любопытных дискуссий.

А как вы разговариваете со своим ребенком? Поделитесь в комментариях!