7 способов узнать, что происходит в жизни ребенка, не задавая вопрос: «Как дела?»

Сколько раз ваш ребенок на вопрос, что было в школе, отвечает: «Ничего», а на вопрос, как дела, всего лишь: «Нормально»? Современные мамы и папы и рады бы проводить больше времени со своими детьми и разговаривать на любые темы, но этому сначала необходимо научиться самим родителям.

Редакция AdMe.ru разобралась в этом вопросе и решила поделиться с вами некоторыми хитростями.

Часто, когда вы задаете ребенку общие вопросы в надежде построить конструктивную беседу, происходит обратная ситуация. Ребенок не желает делиться, а разговор заканчивается быстро и безрезультатно. Как ни банально это может звучать, но необходимо найти такие темы для разговора и такие вопросы, на которые ребенок охотно согласится побеседовать.

Майкл Паркер (Michael Parker), автор книги «Разговоры с детьми на сложные темы» и директор Колледжа Оксли в городе Боурал в Австралии, считает, что ребенку нужно помогать формировать собственное мнение. Для этого родителям нужно разговаривать с детьми постоянно, ведь возможности для таких бесед появляются буквально каждый день.

Паркер считает, что ребенок должен быть полноправным членом семейных советов. Ребенку нельзя просто сказать: «Смотри, как правильно». Нужно рассуждать вместе с ним.

Существует множество способов разжечь дискуссию с ребенком. На помощь родителям придут такие методы, как:

  • задавать больше вопросов;
  • предлагать противоположные мнения в качестве альтернативы;
  • попросить ребенка привести примеры из его жизни;
  • ввести систему оттеночности (мир не делится на белое, черное и серое; серый может быть светло-серым, средне-серым и темно-серым);

  • позволить ребенку надеть «мантию эксперта».

Родителям нужно расширить свой запас фраз, приближающих их к собственным детям значительнее, чем банальное «как прошел твой день?». Задавать нужно такие вопросы, как, например:

  • Чем твое мнение отличается от того, что только что сказала твоя сестра или брат?
  • А что было бы, если бы все так поступали?

А главным вопросом является простое «почему». Его нужно задавать как можно чаще.

У ребенка может быть в корне отличающееся от вашего мнение. Не стоит паниковать. Родителям рекомендуется больше слушать своего ребенка, нежели говорить самим. Нужно быть активным слушателем, демонстрируя интерес и попутно задавая наводящие вопросы.

«Некоторые из тем намеренно сформулированы довольно провокационным образом (например, „Может быть, школьникам не стоит делать домашние задания?“ или „Разве взимание налогов — не воровство?“). Это сделано для того, чтобы разжечь дискуссию».

"Разговоры с детьми на сложные темы" / М. Паркер

Автор предлагает дать книгу ребенку и попросить его самостоятельно выбрать интересную тему для обсуждения.

Вот некоторые из 109 тем, которые особенно привлекли наше внимание:

  • Воровство во благо
  • Списывание в школе
  • Отплатить ли той же монетой?
  • Как рождается обман?
  • Ложь во спасение (В)
  • Различия — это нормально
  • Родители, дети и правила
  • Эвтаназия
  • Секреты
  • Надо ли делиться?
  • Смертная казнь (В)
  • Обещания
  • Работа по дому

(В) — темы для обсуждения с детьми постарше.

Родителям также стоит помнить, чего не следует делать в беседе с ребенком:

  • не говорить слишком долго (иначе это будет уже лекция, а не диалог);
  • не противоречить сразу;
  • не заканчивать разговор выказыванием единственного верного мнения.

Автор надеется, что вы сможете почерпнуть из книги массу полезного для себя и она вдохновит вас на множество любопытных дискуссий.

А как вы разговариваете со своим ребенком? Поделитесь в комментариях!

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1 Комментарии
  • 24 сентября 2018
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