Как бы выглядели заметки культовых писателей, если бы в XIX веке был Instagram
Только представьте себе: XIX век. Instagram. Известные писатели. Казалось бы, такое сочетание могло привести к рождению новых жанров и публикации бессметного количества так и не изданных авторами произведений. Но есть и вторая вероятность развития событий: писатели как обыкновенные земные люди могли бы писать в сети о своей лени, тоске и вообще кидать забавные заметки ни о чем. Какой расклад теоретически был бы более вероятным?
Конечно, мы в AdMe.ru сочли, что второй смешнее. И забавы ради решили подставить записи из опубликованных дневников и писем известных писателей в Instagram-шаблон. Давайте пофантазируем!
И в конце вопрос на размышление: как вы считаете, правильно ли вообще публиковать дневники и письма известных людей? Это помогает узнать их как личностей или все же это незаконное вторжение в личную жизнь?
Фото на превью Photoshot / REPORTER / eastnews