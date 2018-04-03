Как бы выглядели заметки культовых писателей, если бы в XIX веке был Instagram

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Только представьте себе: XIX век. Instagram. Известные писатели. Казалось бы, такое сочетание могло привести к рождению новых жанров и публикации бессметного количества так и не изданных авторами произведений. Но есть и вторая вероятность развития событий: писатели как обыкновенные земные люди могли бы писать в сети о своей лени, тоске и вообще кидать забавные заметки ни о чем. Какой расклад теоретически был бы более вероятным?