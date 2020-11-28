История жизни Александра Блока, который отличался любвеобильностью, но боялся притронуться к своей жене

Александр Блок прожил недолгую жизнь — всего лишь 40 лет, однако вклад, который поэт внес в русскую литературу, поистине неоценим. Кажется, с самого его рождения было понятно, что мальчика ждут большие достижения, ведь он воспитывался очень интеллигентными и высокообразованными людьми.

Мы в AdMe.ru перечитали знаменитые стихи Александра Блока и, вдохновившись его творчеством, решили основательно покопаться в биографии этого гения.

Будущие родители поэта, Александр Блок и Александра Бекетова, увидели друг друга в доме отца и матери Александры. Во главе того семейства стоял знаменитый ботаник Андрей Бекетов, который, можно сказать, и свел молодых людей. Тезки без памяти влюбились, тотчас же обвенчались и уехали в Варшаву. Однако вскоре в семье юриста и писательницы начались неурядицы — Александр изводил жену своими вспышками ревности, она страдала и от его деспотичного характера. Так что его беременной супруге пришлось покинуть мужа и уехать к родителям. Там она и родила сына.

Отец и мать Александра Блока.

«Детство мое прошло в семье матери. Здесь именно любили и понимали слово; в семье господствовали, в общем, старинные понятия о литературных ценностях и идеалах». Александр Блок

Детские и юношеские годы Саши прошли в петербургском доме деда, ректора Петербургского университета и ботаника Андрея Бекетова. Семейство души не чаяло в этом красивом мальчике, а сам Бекетов, когда внук начинал плакать, брал его на руки и показывал корабли, плывущие по реке. С тех пор любовь к кораблям осталась у Блока на всю жизнь. Дедушка принимал большое участие в воспитании внука, с отцом мальчик виделся не так часто. Поэзией Александр начал интересоваться лет с 6, зачитывался стихами Василия Жуковского и Якова Полонского, а «сочинять стал чуть ли не с 5 лет». Конечно, по стихам того времени было бы скоропалительно делать выводы о его таланте, но задатки поэта были очевидны.

Жил-был Маленький коток, Съел порядочный Пирог. Заболел тут животок — Встать с постели Кот не мог. Александр Блок, 5–6 лет

В 10 лет Блок поступил в гимназию. Он писал: «В первый раз в жизни из уютной и тихой семьи я попал в толпу <...> громко кричащих мальчиков; мне было невыносимо страшно чего-то, я охотно убежал бы или спрятался куда-нибудь». В 16 лет увлекся театром, его любовь к этому виду искусства была настолько сильна, что одно время он даже подумывал стать актером. В 1897 году его мама, страдавшая сердечным и нервным заболеванием, забрала с собой Сашу, и они отправились на водный курорт в Германию. Там 17-летний юноша впервые влюбился. Дамой его сердца стала замужняя Ксения Садовская, которая была старше его на 22 года. Она первая заговорила с юношей, а он сразу же влюбился в женщину, как только услышал ее голос. Их отношения продолжались на протяжении нескольких лет, а перед смертью Садовская, потерявшая буквально все, сохранила 12 писем от гимназиста Саши Блока.

«Чем больше я вижу Тебя, тем больше во мне пробуждается то чувство, которое объяснить одним словом нельзя: в нем есть и радость, и грусть, а больше всего горячей, искренней любви, и любовь эта не имеет границ и, мне кажется, никогда не кончится. Чувство это бурно и не дает мне совсем покоя, я имею потребность видеть Тебя как можно чаще, любоваться Тобой и хоть на минуту утишить ту страшную бурю, которая все время бушует у меня в душе». Александр Блок

В 1898 году молодой человек окончил гимназию, летом этого же года увлекся Любовью Менделеевой, старшей дочерью химика Дмитрия Менделеева, с которой был знаком с детства. Они поженились за 3 года до окончания Блоком Петербургского университета — в 1903 году. Тогда же поэт опубликовал первую книгу стихотворений под заглавием «Стихи о прекрасной даме», посвященную Любови Менделеевой.

«Она была похожа на бегемота, поднявшегося на задние лапы. Глаза — щелки, нос — башмак, щеки — подушки. С такой спиной! Она не только не была красива, она была ужасна! Самое главное в этой женщине была спина — широченная, сутулая. И бас. И толстые, большие ноги и руки. Внутрен­не же она была неприятная, недоброжелательная, точно сломанная чем-то... Но он (Блок) всегда, всю жизнь видел в ней ту девушку, в которую когда-то влюбился... И любил ее». Анна Ахматова

В первую ночь после свадьбы Блок сказал своей возлюбленной, что считает ее своей музой, идеалом, что нет никакого смысла в физической близости между ними, ведь его женщина выше этого. Блок заводил романы на стороне, что Любовь Дмитриевну очень расстраивало. Спустя год они сблизились физически, но этот процесс не доставил особого удовольствия ни ей, ни ему. В 1906 году поэт сошелся с актрисой Натальей Волоховой, поговаривали, что он так влюбился, что был готов развестись и жениться на этой эффектной брюнетке. Блок посвятил ей цикл стихов «Снежная маска», написав в посвящении: «Посвящаю эти стихи Тебе, высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города».

И когда со мной встречаются Неизбежные глаза, — Глуби снежные вскрываются, Приближаются уста... Александр Блок "Снежная маска"

Тем временем Любовь Дмитриевна, не желая мириться с таким положением вещей, увлеклась поэтом Андреем Белым, который был безумно в нее влюблен. Их отношения продолжались до 1907 года. Блок — Менделеева — Белый — один из самых известных любовных треугольников Серебряного века. Под влиянием всего этого Блок написал пьесу «Балаганчик».

«Я писал реальнейшую пьесу, сущность которой считаю долгом изложить перед вами в немногих словах: дело идет о взаимной любви двух юных душ! Им преграждает путь третье лицо; но преграды наконец падают ». Александр Блок "Балаганчик"

Андрей Белый.

Впоследствии у Любови Дмитриевны было несколько любовников, о которых она честно докладывала в письмах к Блоку, но всегда приписывала: «Люблю только тебя», а однажды написала: «Я Бог знает, что делала, но люблю, люблю, люблю и рвусь — к тебе!» В 1908 году она забеременела от некоего молодого актера, сказав об этом поэту, тот промолвил: «Будем растить», ведь из-за перенесенного сифилиса он не мог иметь детей. Однако ребенок умер вскоре после рождения, в этот же год скончался и отец Александра Александровича. Супруги сразу же уехали за границу, чтобы сменить обстановку и как-то пережить эти трагедии.

В 1913 году у Блока появилось новое увлечение — оперная певица Любовь Андреева-Дельмас. С ней он даже несколько раз выступал на одной сцене — он читал стихи, а она пела романсы. Впоследствии поэт посвятил ей стихотворный цикл «Кармен».

Сердитый взор бесцветных глаз. Их гордый вызов, их презренье. Всех линий — таянье и пенье. Так я Вас встретил в первый раз. Александр Блок "Кармен"

В 1914 году от отчаяния Любовь Дмитриевна сбежала санитаркой на фронт, тогда Блок действительно затосковал по жене и с того времени оставался ей верным супругом до конца своих дней. В 1916-м его призвали на фронт. Он служил в Беларуси в инженерной части. В письме к матери писал: «Интересы наши — кушательные и лошадиные (кроме деловых), и живем мы все очень дружно». В период с 1918 по 1920 год Блока активно выбирали на различные должности в многочисленных организациях, чаще всего против его воли. Тот объем работы, который он выполнял, значительно подорвал его здоровье. Свое тогдашнее состояние он описывал словами «меня выпили», а также писал о том, что он «разучился писать стихи и думать о стихах».

Александр Блок и Корней Чуковский.

В 1920 году у Блока диагностировали астму, несколько психических расстройств, а затем и цингу. Поэт понял, что нужно в срочном порядке ехать за границу на лечение. Подал в Политбюро запрос на получение выездной визы в Финляндию, но ему отказали. Скорее всего, чиновники побоялись отпускать его, так как посчитали, что там он будет выступать против советской власти. Позднее тогдашний нарком просвещения Луначарский признается: «Мы в буквальном смысле слова, не отпуская поэта и не давая ему вместе с тем необходимых удовлетворительных условий, замучали его».

Блок (справа) в составе Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства.

Помимо многочисленных болезней Блок испытывал и финансовые трудности — буквально жил впроголодь. В конце своих дней сильно бредил, все время спрашивал, все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены: «Люба, поищи хорошенько и сожги, все сожги». А вспомнив, что один из экземпляров мог остаться у Валерия Брюсова, начал истошно кричать, что истребит поэта. Отказался он от приема лекарств и пищи. Его супруга вспоминала, что тогда поэт был склонен к тому, чтобы бить и ломать все вокруг.

«Он вошел из передней в свою комнату, закрыл за собой дверь, и сейчас же раздались удары, и что-то шумно посыпалось. Я вошла, боясь, что себе принесет какой-нибудь вред; но он уже кончал разбивать кочергой стоявшего на шкапу Аполлона. Это битье его успокоило, и на мое восклицание удивления он спокойно отвечал: „А я хотел посмотреть, на сколько кусков распадется эта грязная рожа“». Любовь Менделеева

Разрешение на выезд за границу Блок получил, но было уже слишком поздно. Поэт скончался в тот же день, когда ему сообщили о готовности загранпаспорта. В официальных документах прописали, что поэт умер «от цинги, голода и истощения».

Принесли мы Смоленской заступнице, Принесли Пресвятой Богородице На руках во гробе серебряном Наше солнце, в муке погасшее, — Александра, лебедя чистого. Анна Ахматова