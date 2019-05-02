История финской художницы, которая создала бренд ценой € 400 млн в год (А началось все с рисунка в туалете)

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Вряд ли в нашем мире есть много людей, которые не слышали о приключениях муми-троллей. А их создательница известна далеко за пределами своей родины. Однако Туве Янссон была не только самой известной финской сказочницей. Она была успешным иллюстратором, графиком, художницей по костюмам, драматургом, поэтессой, автором карикатур и комиксов.

Мы в AdMe.ru восхищаемся этой великой женщиной и спешим поделиться ее жизненной историей.

Туве родилась в семье финского скульптора Виктора Янссона и шведской художницы Сигне Хаммарштен-Янссон в 1914 году. Финансовое положение Янссонов было шатким, и семья жила скромно. Однако Сигне удавалось поддерживать в доме обстановку тепла и уюта, а Туве в буквальном смысле выучилась рисовать на руках у матери. Отношения с отцом у девочки были далеко не такими безоблачными, как с матерью. Ссоры Виктора и Туве были нередки, так как у них были настолько разные устойчивые политические и общественные воззрения, что часто им было абсолютно невозможно принять и понять ценности друг друга. Несмотря на это, связь между отцом и дочерью никогда не прерывалась.

В творческой семье девочка начала рисовать очень рано, а впервые рисунок Туве был напечатан, когда ей едва исполнилось 14 лет. Спустя год она иллюстрировала уже несколько печатных изданий, а с конца 1930-х годов являлась ведущим иллюстратором журнала "Гарм". Художественное образование Янссон получила в Стокгольме, а после продолжила учебу в Финляндии.

Туве Янссон, "Мистический пейзаж", 1930-е годы.

К середине 1930-х годов Туве стала узнаваемой художницей и даже принимала участие в выставках академии искусств. Ее карьера казалась более чем многообещающей, а сама Туве заявляла: "Я подумала, что это так смешно, когда говорят, будто счастливым быть трудно". Однако мир в одночасье изменился - началась война. Постоянный заработок во время войны Туве приносило иллюстрирование. В 1941–1942 годах она выполняла для Центра художественных открыток рождественские, новогодние и пасхальные заказы. В 1943 году в престижном Салоне искусств прошла ее первая персональная выставка. Военные годы тяжело сказывались на населении Финляндии, будущее выглядело мрачным и безнадежным, и именно в это трудное время Туве придумала муми-мир, в котором она сама как писательница могла укрыться от происходящего вокруг. Еще девочкой Туве нарисовала на стене дачного туалета первую фигурку, напоминающую муми-тролля, как ответ в споре с братом про Иммануила Канта. Опубликовать первую книгу о муми-троллях помог ее жених Атос Виртанен, ставший прототипом Снусмумрика и Ондатра.

Книга "Маленькие тролли и большое наводнение" вышла в 1945 году и сразу же вызвала много споров о том, как тролли, которые беззаботно пьют пальмовое вино, курят и подчас даже бранятся, вписываются в модель воспитания будущих достойных граждан своей страны. Туве не раз приходилось повторять, что книги она пишет, чтобы веселить, а не для того, чтобы воспитывать.

Война накрыла своей мрачной тенью и вторую книгу "Муми-тролль и комета", которую Туве дописывала в 1945 году. В "Шляпе волшебника" же, увидевшей свет в 1948 году, героям больше не грозят никакие катастрофы и им нет нужды спасаться бегством. В этой же книге появляются 3 новых персонажа: Тофсла и Вифсла, а также Морра. Туве писала "Шляпу волшебника" в тяжелый период своей жизни: помолвка с Атосом была расторгнута, а в жизни писательницы появилась новая возлюбленная - театральный режиссер Вивика Бандлер, ставшая прототипом Вифслы. Однополые отношения в то время в Финляндии сильно порицались обществом и были вне закона, поэтому в книге Тофсла, прототипом которой была сама Туве, и Вифсла говорят на странном языке и везде носят с собой чемоданчик, в котором спрятан огромный рубин, являющийся олицетворением любви Вивики и Туве. Морра же символизирует грозящую руку закона, которая вот-вот настигнет маленьких Тофслу и Вифслу и отнимет у них рубин.

Несмотря на работу над книгами о муми-троллях, Туве всегда считала себя в первую очередь художницей и с радостью принялась за работу над заказом по росписи столовой в здании городской мэрии Хельсинки в 1947 году. Закончив работу для мэрии, она начала подготовку к первой пьесе о муми-троллях на сцене Шведского театра в Хельсинки, после которой в 1949 году была запущена настоящая муми-промышленность. Туве тяжело переживала свалившуюся на нее известность, но ее финансовое положение все еще было нестабильно, поэтому художница согласилась рисовать комиксы про муми-троллей для Evening News, что гарантировало ей регулярный доход.

Фрагмент комикса по книге "Опасное лето". Фрёкен Снорк укладывает волосы Мисе и дает ей советы: "А теперь запомни! Уверенная в себе, счастливая, беззаботная. Время от времени нужно притворяться".

По окончании 7-летнего контракта Туве ушла из газеты. Свои отношения с муми-троллями она видела как исчерпавший себя брак и говорила, что хочет развода. К счастью, именно в этот период художница встретилась с Тууликки Пиетиля, которая вновь дала Туве вдохновение писать сказки о муми-троллях, а на свет появилась "Волшебная зима", где читатель знакомится с Туу-тикки, прототипом которой стала Тууликки (на фото внизу).

Тууликки Пиетиля и Туве Янссон.

Туве вновь решила заняться карьерой живописца, хотя сосредоточиться исключительно на живописи у нее не получалось из-за заказов по иллюстрации и написанию книг про муми-троллей и других текстов. Кроме того, в 1958 году из жизни ушел отец Туве. Дочь написала для него своеобразный некролог - книгу "Муми-папа и море". Повесть, окрашенная воспоминаниями детства, дышит меланхолией, рассказывает о тоскующем отце и вместе с тем о тоске по отцу, о печали дочери. Вскоре Туве напишет "Дочь скульптора" - свою первую книгу исключительно для взрослых. Трагедии в жизни Туве на этом не закончились: в 1970 году умерла ее мать, и Туве потеряла самого любимого человека в мире. "В конце ноября" стала последней книгой о муми-троллях, прощанием с Муми-долом и его обитателями, но в первую очередь это было прощание с матерью. После смерти матери Туве взяла тайм-аут от всей работы, кроме живописи, и переехала на остров Кловахарун с Тууликки. Популярность муми-троллей, однако, не давала ей покоя. Вместе с Тууликки Янссон много путешествовала по другим странам, где ее встречали как голливудскую звезду. Появились радиопьесы, постановки и первые телесериалы про муми-троллей. Кроме того, на все письма поклонников Туве отвечала сама, что отнимало у нее массу времени.

Способность творить Туве не утратила до самого конца жизни. Последний сборник ее новелл "Послания. 1977–1997" был издан в 1998 году. На момент его публикации писательнице было 84 года. Ее творческая карьера длилась уже 70 лет. Вскоре у Туве диагностировали рак. На встрече с пастором на вопрос: "Задумывались ли вы о вечном?" - Туве ответила в характерном для нее стиле: "Да. Я с любопытством жду этого и надеюсь, что это будет веселый сюрприз". Многосторонняя личность этой сказочницы, мечтавшей быть только художницей, никого не оставляет равнодушным и сейчас. На ее родине есть музей и парк, посвященные муми-троллям, ее полотна можно посмотреть в нескольких музеях в Хельсинки. Также ее фрески украшают несколько детских школ, садов и церквей в столице Финляндии.

Узнали ли вы для себя что-то новое про Туве Янссон? Любите ли вы ее только как писательницу или вас привлекают и ее работы в качестве художницы?