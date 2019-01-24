История о том, что любовь всегда приходит неожиданно и сопротивляться ей бесполезно
Любовь побеждает все. Она способна согреть и смягчить самое холодное и черствое сердце. Благодаря этому чувству мы преображаемся, становимся лучше и добрее, даже если раньше не считали нужным что-либо менять в себе или своей жизни. Вот и героиня этого рассказа совершила «ошибку» и с первого взгляда полюбила того, к кому она вовсе не собиралась привязываться.
С разрешения автора, известного психолога и писателя Анны Кирьяновой, AdMe.ru делится с вами доброй и светлой историей о том, как искренняя любовь способна повернуть жизнь человека на 180 градусов.
Ужасную ошибку совершила одна женщина под Рождество. Сначала она все правильно делала — так она думала. Надела сапоги, похожие на солдатские. Шубу и шапищу. Села за руль своего джипа и поехала к одной дуре. Корыстной гадине. Разбираться.
Женщину звали Тамара Леонардовна, предположим. У нее был единственный сын, она его поздно родила, для себя. И так вдвоем с сыном прожила тридцать лет. Сына она безумно любила. Ради него и жила и работала изо всех сил. И разбогатела ради него. А сын познакомился с девушкой Леной из общежития. Да еще с ребенком!
Тамара Леонардовна знала людей. Она знала, что эта девка, как она Лену называла, хочет отнять у нее сына и поживиться имуществом. Вот и поехала она разбираться с девкой, узнала, где та живет. И решила эту Лену запугать или подкупить — как получится уж. Но оторвать змею от своего сына, который перестал слушать маму и толковал о женитьбе.
Тамара Леонардовна была лицом похожа на бульдога. Тяжелое лицо со складками и брылями. А глаза у нее горели от злости, как у собаки Баскервилей. Она была большая женщина, как памятник Родине. Думаю, на Кабаниху она походила более всего, из пьесы Островского.
По пути Тамара Леонардовна купила несколько яблок и груш. И погремушку для ребенка. Все же праздник. Надо же как-то начать разговор, верно? Не звери же мы лютые, не ягуары!
Так что все правильно она делала. Позвонила в дверь, вошла, как циклоп, сняла сапоги и шубу. Поздравила с наступающим эту девку, только хотела начать спич и тут увидела в манеже ребенка.
Беленький такой мальчик. Петруша его звали, как робко сказала Лена. Она стояла и тряслась от страха. Потому что Тамара Леонардовна могла напугать, уж поверьте!
Тамара Леонардовна подошла к манежу и протянула малышу погремушку. На! И тут малыш вдруг залился таким радостным смехом, что Тамара даже вздрогнула. Малыш схватил погремушку ручкой и стал так потешно переступать ножками в носочках, держась одной рукой за борт манежа, — вроде танца такого. При этом он махал погремушкой и не сводил синих глаз с Тамары. И еще радостно взвизгивал от восторга. Почему-то Тамара Леонардовна внушила малышу необычайный восторг!
Он стал тянуть ручки к женщине, визжа и хохоча. Глаза как щелочки стали, рот с двумя зубами растянулся до ушек...
Вот тут Тамара ошибку-то и совершила — взяла малыша на руки, инстинктивно. А Петруша обнял ее крепко-крепко, изо всех сил. А потом стал рукой трогать лицо, погремушкой слегка постукивать по лбу ей и ворковать...
Ну и она стала ворковать, умильным голоском говорить всякие глупые и бессмысленные слова: «Кто это такой малипусечка? Кто этот маленький попсинька? Кто у нас такой сладкий сахарочек?» — как дура сделалась. И сердце ее сжалось так сладко-сладко, так горячо стало в груди... А Петруша не сводил с нее влюбленных глаз и прямо цеплялся изо всех сил! Ни за что не хотел к маме. И пахло от Петруши счастьем. Любовью. Ангелами — если они пахнут, то именно как маленькие детки...
Да Тамара Леонардовна и сама не хотела малыша отдавать. Она бы сейчас все на свете отдала за Петрушу. С ней случилась любовь. Бах! — и все. И по складкам лица текли теплые слезы...
Ну дальше и так все понятно. Тамара Леонардовна приказала сыну жениться! Хотя он приказов не слушал, но женился — он же любил Лену и Петрушу. Шантажом и посулами Тамара Леонардовна заманила молодых жить в свой огромный дом. Но она к ним не особо лезла, так что они хорошо живут, мирно. Все внимание Тамары поглощено Петрушей. Они прямо не могут друг без друга — у них любовь. Они очень-очень любят друг друга.
Так одна женщина совершила ужасную ошибку. Или чуть не совершила? Как знать? И нашла свой рождественский подарок неожиданно. Рождество — особый день. И подарки тоже особенные...
Автор Анна Кирьянова
Иллюстратор Natalia Breeva специально для AdMe.ru