История о том, что любовь всегда приходит неожиданно и сопротивляться ей бесполезно

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Любовь побеждает все. Она способна согреть и смягчить самое холодное и черствое сердце. Благодаря этому чувству мы преображаемся, становимся лучше и добрее, даже если раньше не считали нужным что-либо менять в себе или своей жизни. Вот и героиня этого рассказа совершила «ошибку» и с первого взгляда полюбила того, к кому она вовсе не собиралась привязываться.

С разрешения автора, известного психолога и писателя Анны Кирьяновой , AdMe.ru делится с вами доброй и светлой историей о том, как искренняя любовь способна повернуть жизнь человека на 180 градусов.

Ужасную ошибку совершила одна женщина под Рождество. Сначала она все правильно делала — так она думала. Надела сапоги, похожие на солдатские. Шубу и шапищу. Села за руль своего джипа и поехала к одной дуре. Корыстной гадине. Разбираться.



Женщину звали Тамара Леонардовна, предположим. У нее был единственный сын, она его поздно родила, для себя. И так вдвоем с сыном прожила тридцать лет. Сына она безумно любила. Ради него и жила и работала изо всех сил. И разбогатела ради него. А сын познакомился с девушкой Леной из общежития. Да еще с ребенком!

Тамара Леонардовна знала людей. Она знала, что эта девка, как она Лену называла, хочет отнять у нее сына и поживиться имуществом. Вот и поехала она разбираться с девкой, узнала, где та живет. И решила эту Лену запугать или подкупить — как получится уж. Но оторвать змею от своего сына, который перестал слушать маму и толковал о женитьбе.

Тамара Леонардовна была лицом похожа на бульдога. Тяжелое лицо со складками и брылями. А глаза у нее горели от злости, как у собаки Баскервилей. Она была большая женщина, как памятник Родине. Думаю, на Кабаниху она походила более всего, из пьесы Островского.

По пути Тамара Леонардовна купила несколько яблок и груш. И погремушку для ребенка. Все же праздник. Надо же как-то начать разговор, верно? Не звери же мы лютые, не ягуары!

Так что все правильно она делала. Позвонила в дверь, вошла, как циклоп, сняла сапоги и шубу. Поздравила с наступающим эту девку, только хотела начать спич и тут увидела в манеже ребенка.