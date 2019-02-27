История из жизни о том, как не надо помогать людям

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Родители, воспитатели в детском саду и школьные преподаватели учат нас быть добрыми, честными, ответственными и готовыми помогать друг другу. Но как понять, действительно ли человек нуждается в помощи или же просто хочет воспользоваться нашими ресурсами? И самое главное, как, поддерживая своих друзей, близких или просто знакомых, не перейти при этом грань разумного, нанеся тем самым ущерб самому себе?

С разрешения известного психолога и писателя Анны Валентиновны Кирьяновой AdMe.ru публикует историю о бескорыстной помощи и ее не самых приятных последствиях.

Саломея Андроникова (слева) и Марина Цветаева.

Прежде чем начать помогать кому-то, подумайте о том, что вы можете вскоре нажить врага. Ну недоброжелателя, скажем мягче. Или попасть в пожизненное рабство. Это быстро происходит. И в некоторых странах на вас могут подать в суд, если вы регулярно помогали человеку и давали ему деньги. Или даровые услуги оказывали. Если вы перестали это делать, этот человек может потребовать продолжить помощь или выплатить ему компенсацию, ведь его положение ухудшилось, когда вы перестали пополнять его бюджет. Вы сами, так сказать, подписались на роль благодетеля. И ваши дары уже внесли в графу «предполагаемый доход». На вас рассчитывали! А вы подвели. Отказались помогать и разрушили планы человека. Так, поэтесса Цветаева назвала прекращение помощи «свинством». Ей 8 лет помогала Саломея Андроникова: она работала в журнале и часть своего жалованья отдавала Цветаевой, ее мужу и детям. И еще собирала по знакомым деньги для поэтессы, чтобы та могла платить за трехкомнатную квартиру с ванной в Париже и ездить «на океан» отдыхать. Саломея отдавала и свои вещи: пальто, платья, башмаки, диван, стол... А потом грянул кризис, и возможность помогать исчезла. Люди сами еле выживали, какой там отдых «на океане»... Вот это очень Цветаеву обидело. Весь семейный бюджет строился на этих деньгах. И поэтесса стала называть эти пожертвования «своим иждивением». И брать его за 3 месяца вперед... Настаивать в письмах с курорта: «Пришлите мне мое иждивение, мы сильно поистратились, здесь все так дорого!» А потом назвала прекращение помощи «свинством».

Марина Цветаева (слева) с мужем и друзьями в Праге, 1923 год.