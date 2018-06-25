Пользователи поделились историями о книгах, которые изменили их жизнь

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По-настоящему хорошая книга меняет своего читателя. Вы открываете ее одним человеком, а закрываете другим. Для кого-то это небольшие перемены: новые взгляды, идеи или лирическое настроение. А у кого-то, как у героев нашей статьи, может измениться все: они готовы бросить работу, уехать в другую страну или жениться.

Мы в AdMe.ru вдохновились историями, которыми поделились пользователи сайта Quora.com. Они рассказали о книгах, что изменили их жизнь. И эти рассказы доказывают, что в чтении кроется магия изменения душ и сердец.

«Алхимик», Пауло Коэльо «Я бы не сказал, что это великая книга, но она полностью изменила мою жизнь. Когда я взялся за нее, я был старшеклассником, живущим на автопилоте, и собирался поступать в колледж — без разницы, в какой. После того как я прочел „Алхимика“, я загорелся желанием уехать в Афганистан и жить жизнью кочевника. Я хотел жить вдали от западного мира с его безумием и бесчинствами. То желание было лишь образом мечты, но именно оно подтолкнуло меня к иммиграции. Теперь, спустя несколько лет, я покинул свою страну и начал новую жизнь». Andrew Horn «Смерть Ивана Ильича», Лев Толстой «Моя новая жизнь началась с повести о смерти. Она рассказывает историю Ивана Ильича, который жил полной жизнью и был ею доволен, пока не оказался на пороге смерти. Закончив читать, я вспомнил библейскую истину: „Какая польза человеку, если он унаследует весь мир, но потеряет себя?“ Я взглянул в зеркало и понял, что если я продолжу жить как Иван, то и умру как Иван. Через 2 дня я бросил работу, вернулся в родной город, несмотря на насмешки родственников, и наконец-то вновь взялся за учебу, которую всегда хотел завершить». Rudra «Программирование процессора 8088», Л. Дао «Это был 1984 год, год рождения персональных компьютеров. Меня пленила новая технология, но на уроках в школе нам совсем о ней не рассказывали. И тогда мой брат провел меня в библиотеку своего университета. Там я нашел книгу „Программирование процессора 8088“, огромный труд на 800 страниц. Следующие 6 месяцев я проводил с нею все выходные. И теперь я стал высококлассным инженером-программистом, который специализируется на распознавании речи». Philippe Roy

«Бабочка», Кэтрин Харви «Эту книгу я купила в аэропорту в далеком 1990 году, чтобы убить время в ожидании рейса. Я не ждала от нее ничего особенного, но эта книга стала моей личной библией: она помогает мне пройти через темные времена. Когда мне действительно грустно и я чувствую себя подавленной, я открываю „Бабочку“, и она наполняет меня силой. Она моя терапия. Обложка книги уже порядком истрепалась, напоминая мне, как часто эта история меня выручала». Martha Lancaster «Рамзес», Кристиан Жак «Серию „Рамзес“ написал талантливый египтолог Кристиан Жак, в своих романах он оживил Рамзеса и дал читателю возможность окунуться в мир фараона. При всей увлекательности в книгах была еще высокая историческая точность, которая и разожгла во мне страсть к истории. Я захотел стать египтологом, потом — историком, а позднее это желание трансформировалось в изучение классической филологии, которым я сейчас занимаюсь. И все это родилось из истории Жака». Staroslav Nejc «Гарри Поттер», Джоан Роулинг «Я начала читать эти книги, когда мне было 16 лет. Благодаря им я влилась в круг людей, которых сейчас могу смело назвать лучшими друзьями. А еще „Гарри Поттер“ изменил мое отношение к себе: я всегда была странной и не вписывалась ни в одну социальную группу, из-за чего ужасно переживала. Но книги Роулинг показали мне, что отличаться — это нормально, спасибо, Дамблдор и Полумна Лавгуд!» Eme Walker

«Три товарища», Эрих Мария Ремарк «Это моя любимая книга с тех пор, как мне исполнилось 14 лет, и я до сих пор читаю ее каждый год в ноябре. И в один из таких ноябрей книга наполнила меня таким чувством одновременно одиночества и открытости, что это подтолкнуло меня сблизиться с девушкой, которую я знал много лет, но воспринимал только как друга. И вот уже 10 лет она является моей любимой женой, у нас 2 дочери». Victor Shepelev «Сиятельный. Повесть о Ричарде III», Шэрон Кей Пенман «Повесть о Ричарде III изменила мою жизнь и разбила мое сердце. Мне было всего 8 лет, когда я ее прочла, и я еще не знала, что бывают книги без счастливого конца. Я узнала, каково это — любить того, кого не существует, и потерять его. И выучила, что даже у хороших принцев бывает плохой конец. Помню, я тогда побежала к маме в слезах и все пыталась узнать, почему писательница позволила Ричарду умереть. Уже в зрелом возрасте я решилась и написала о своих чувствах автору. А Шэрон не только рассказала обо мне в своем блоге, поскольку ее очень тронула моя история, но еще и встретилась со мной лично». Elke Weiss «Итальянский роман», Лора Фрейзер «В книге „Итальянский роман“ сама история оказалась для меня второстепенной. На первый план вышло то, как автор описывает путешествия. И с тех пор слово „путешествия“ буквально врезалось в мой мозг. Эта книга вдохновила меня примером того, как можно жить по-своему и делать то, что ты любишь. И я начал карьеру, которая вызывает во мне безусловное чувство любви, — карьеру путешественника. Да, черт побери!» Gautham Ganesh

«Уолден, или Жизнь в лесу», Генри Дэвид Торо «Книга описывает эксперимент писателя, который удалился от общества на 2 года и жил в уединении, отринув все светские блага цивилизации. Эта история так вдохновила меня, что я самостоятельно построил дом с нуля. Я срубил 4 дуба, которые были в моей собственности, арендовал портативную лесопилку, чтобы распилить их. Окна мне достались бесплатно от старой школы, которую снесли. Я обставил дом подержанной мебелью. Все вместе обошлось мне меньше чем в $ 1 000». Joseph Skinkis «Таинственный сад», Фрэнсис Бёрнетт «Моя мама купила мне эту книгу, когда мне было 13 лет. В том возрасте я была вылитая Мэри — главная героиня истории — до того, как та нашла таинственный сад: заносчивая, капризная и эгоистичная. За время чтения я осознала, что и мне самой надо отыскать свой „таинственный сад“, чтобы мое сердце открылось, а личность исправилась. И пока я училась в средней школе, сделала большой прорыв, который стал основой моей нынешней личности. Потом были и другие книги, которые меня вдохновляли на перемены, но эта была первой, а потому самой важной». Khang Ninh «Время истинной ночи», Селия Фридман «Эта книга изменила меня, поскольку до нее я вообще не любила читать. Мне было 11 лет, была середина летних каникул, я слонялась без дела и сводила маму с ума, потому что не знала, чем себя занять. Она предложила мне почитать книгу. Неожиданно для себя я согласилась, взяла с полки наугад одну из книг. И меня захватил мир этой истории, я любила и ненавидела героев. Потом я прочла следующую в трилогии, а потом все книги в доме. Когда они кончились, я записалась в библиотеку. Так я стала заядлым читателем, мой мир пополнился сотнями историй, и это то, что делает меня мною». Jennifer Montgomery

А в вашей жизни была такая книга, которая подвигла вас на перемены? Поделитесь своей историей в комментариях, давайте вдохновляться вместе.