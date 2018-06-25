Пользователи поделились историями о книгах, которые изменили их жизнь
По-настоящему хорошая книга меняет своего читателя. Вы открываете ее одним человеком, а закрываете другим. Для кого-то это небольшие перемены: новые взгляды, идеи или лирическое настроение. А у кого-то, как у героев нашей статьи, может измениться все: они готовы бросить работу, уехать в другую страну или жениться.
Мы в AdMe.ru вдохновились историями, которыми поделились пользователи сайта Quora.com. Они рассказали о книгах, что изменили их жизнь. И эти рассказы доказывают, что в чтении кроется магия изменения душ и сердец.
- «Алхимик», Пауло Коэльо
«Я бы не сказал, что это великая книга, но она полностью изменила мою жизнь. Когда я взялся за нее, я был старшеклассником, живущим на автопилоте, и собирался поступать в колледж — без разницы, в какой. После того как я прочел „Алхимика“, я загорелся желанием уехать в Афганистан и жить жизнью кочевника. Я хотел жить вдали от западного мира с его безумием и бесчинствами. То желание было лишь образом мечты, но именно оно подтолкнуло меня к иммиграции. Теперь, спустя несколько лет, я покинул свою страну и начал новую жизнь». Andrew Horn
- «Смерть Ивана Ильича», Лев Толстой
«Моя новая жизнь началась с повести о смерти. Она рассказывает историю Ивана Ильича, который жил полной жизнью и был ею доволен, пока не оказался на пороге смерти. Закончив читать, я вспомнил библейскую истину: „Какая польза человеку, если он унаследует весь мир, но потеряет себя?“ Я взглянул в зеркало и понял, что если я продолжу жить как Иван, то и умру как Иван. Через 2 дня я бросил работу, вернулся в родной город, несмотря на насмешки родственников, и наконец-то вновь взялся за учебу, которую всегда хотел завершить». Rudra
- «Программирование процессора 8088», Л. Дао
«Это был 1984 год, год рождения персональных компьютеров. Меня пленила новая технология, но на уроках в школе нам совсем о ней не рассказывали. И тогда мой брат провел меня в библиотеку своего университета. Там я нашел книгу „Программирование процессора 8088“, огромный труд на 800 страниц. Следующие 6 месяцев я проводил с нею все выходные. И теперь я стал высококлассным инженером-программистом, который специализируется на распознавании речи». Philippe Roy
- «Бабочка», Кэтрин Харви
«Эту книгу я купила в аэропорту в далеком 1990 году, чтобы убить время в ожидании рейса. Я не ждала от нее ничего особенного, но эта книга стала моей личной библией: она помогает мне пройти через темные времена. Когда мне действительно грустно и я чувствую себя подавленной, я открываю „Бабочку“, и она наполняет меня силой. Она моя терапия. Обложка книги уже порядком истрепалась, напоминая мне, как часто эта история меня выручала». Martha Lancaster
- «Рамзес», Кристиан Жак
«Серию „Рамзес“ написал талантливый египтолог Кристиан Жак, в своих романах он оживил Рамзеса и дал читателю возможность окунуться в мир фараона. При всей увлекательности в книгах была еще высокая историческая точность, которая и разожгла во мне страсть к истории. Я захотел стать египтологом, потом — историком, а позднее это желание трансформировалось в изучение классической филологии, которым я сейчас занимаюсь. И все это родилось из истории Жака». Staroslav Nejc
- «Гарри Поттер», Джоан Роулинг
«Я начала читать эти книги, когда мне было 16 лет. Благодаря им я влилась в круг людей, которых сейчас могу смело назвать лучшими друзьями. А еще „Гарри Поттер“ изменил мое отношение к себе: я всегда была странной и не вписывалась ни в одну социальную группу, из-за чего ужасно переживала. Но книги Роулинг показали мне, что отличаться — это нормально, спасибо, Дамблдор и Полумна Лавгуд!» Eme Walker
- «Три товарища», Эрих Мария Ремарк
«Это моя любимая книга с тех пор, как мне исполнилось 14 лет, и я до сих пор читаю ее каждый год в ноябре. И в один из таких ноябрей книга наполнила меня таким чувством одновременно одиночества и открытости, что это подтолкнуло меня сблизиться с девушкой, которую я знал много лет, но воспринимал только как друга. И вот уже 10 лет она является моей любимой женой, у нас 2 дочери». Victor Shepelev
- «Сиятельный. Повесть о Ричарде III», Шэрон Кей Пенман
«Повесть о Ричарде III изменила мою жизнь и разбила мое сердце. Мне было всего 8 лет, когда я ее прочла, и я еще не знала, что бывают книги без счастливого конца. Я узнала, каково это — любить того, кого не существует, и потерять его. И выучила, что даже у хороших принцев бывает плохой конец. Помню, я тогда побежала к маме в слезах и все пыталась узнать, почему писательница позволила Ричарду умереть. Уже в зрелом возрасте я решилась и написала о своих чувствах автору. А Шэрон не только рассказала обо мне в своем блоге, поскольку ее очень тронула моя история, но еще и встретилась со мной лично». Elke Weiss
- «Итальянский роман», Лора Фрейзер
«В книге „Итальянский роман“ сама история оказалась для меня второстепенной. На первый план вышло то, как автор описывает путешествия. И с тех пор слово „путешествия“ буквально врезалось в мой мозг. Эта книга вдохновила меня примером того, как можно жить по-своему и делать то, что ты любишь. И я начал карьеру, которая вызывает во мне безусловное чувство любви, — карьеру путешественника. Да, черт побери!» Gautham Ganesh
- «Уолден, или Жизнь в лесу», Генри Дэвид Торо
«Книга описывает эксперимент писателя, который удалился от общества на 2 года и жил в уединении, отринув все светские блага цивилизации. Эта история так вдохновила меня, что я самостоятельно построил дом с нуля. Я срубил 4 дуба, которые были в моей собственности, арендовал портативную лесопилку, чтобы распилить их. Окна мне достались бесплатно от старой школы, которую снесли. Я обставил дом подержанной мебелью. Все вместе обошлось мне меньше чем в $ 1 000». Joseph Skinkis
- «Таинственный сад», Фрэнсис Бёрнетт
«Моя мама купила мне эту книгу, когда мне было 13 лет. В том возрасте я была вылитая Мэри — главная героиня истории — до того, как та нашла таинственный сад: заносчивая, капризная и эгоистичная. За время чтения я осознала, что и мне самой надо отыскать свой „таинственный сад“, чтобы мое сердце открылось, а личность исправилась. И пока я училась в средней школе, сделала большой прорыв, который стал основой моей нынешней личности. Потом были и другие книги, которые меня вдохновляли на перемены, но эта была первой, а потому самой важной». Khang Ninh
- «Время истинной ночи», Селия Фридман
«Эта книга изменила меня, поскольку до нее я вообще не любила читать. Мне было 11 лет, была середина летних каникул, я слонялась без дела и сводила маму с ума, потому что не знала, чем себя занять. Она предложила мне почитать книгу. Неожиданно для себя я согласилась, взяла с полки наугад одну из книг. И меня захватил мир этой истории, я любила и ненавидела героев. Потом я прочла следующую в трилогии, а потом все книги в доме. Когда они кончились, я записалась в библиотеку. Так я стала заядлым читателем, мой мир пополнился сотнями историй, и это то, что делает меня мною». Jennifer Montgomery
А в вашей жизни была такая книга, которая подвигла вас на перемены? Поделитесь своей историей в комментариях, давайте вдохновляться вместе.
Фото на превью Эксмо, pexels.com