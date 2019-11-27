Ироничный рассказ о том, почему муж никогда не должен спорить с женой. Особенно о том, кто лучше готовит

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«Был сантехником, а потом стал популярным писателем», — так в нескольких словах можно описать биографию Славы Сэ. Мы с удовольствием публикуем его новое творение, посвященное распределению домашних обязанностей и приготовлению еды. Рассказ и сам получился как блюдо от шеф-повара: легко, вкусно и щедро все сдобрено юмором.

AdMe.ru нашел в этой истории подтверждение старой истины о том, что важнее всего погода в доме, а кто вкуснее готовит и чище моет полы — не столь важно. А еще мужьям лучше не спорить с женами (в конце рассказа вы поймете почему).

«Сами вы мужчина!» Один испанец, выходя из женского туалета

Я сижу дома, немножко работаю, много готовлю. Жена возвращается поздно, сердитая. Ест из кастрюли руками, не замечая, как тонко в моем ризотто играют базилик с тимьяном. Уверяет, я сговорился с налоговой инспекцией портить ей нервы. Ей еще повезло, что я лысый. Не могу переложить локон слева направо и ждать эмоциональной оценки. Отработав много лет сантехником, я стал ярым феминистом. Выступаю за право женщин долбить бетон перфоратором. А знаете, как ведет себя канализационный трос, когда заклинит? Он хочет убить своего сантехника. Бешено вращается и колотит железной ручкой. Чтобы выжить, надо уклоняться и прыгать как Д’Артаньян. В спортзалах такое называется «кроссфит» и стоит огромных денег. Несмотря на доступность бесплатного спорта, феминистки редко выбирают профессию сантехник. Им больше нравятся банкир, депутат и менеджер купания в Индийском океане. Феминистки уверены, эти профессии мужчины распределяют тайно, по пятницам, в гараже. Я, впрочем, хотел поговорить о кастрюлях.

Друг Валера сказал жене (своей), что та преувеличивает сложность ведения домашнего хозяйства. И выжил после этой дерзости. Но вызвался принять гостей, включая тещу, с ужином и напитками. И честно рассказать потом, было ли трудно. Жена Елена пообещала в случае его победы не требовать помощи, когда Валере будет некогда. То есть никогда не требовать. Кто прошел через брак, тот понимает: эти двое поставили жизни на кон. Мусорное ведро не вошло в договор. Оно, по сути своей, от бога, должно выноситься, когда ты намылил голову, наколол сосиску или прицелился в фашиста. Встать с дивана и выйти голым в ураган — вот наша национальная идея, наша скрепа и устой. Квартиру Валера убрал по укороченной программе: запихнул все в шкаф ногой. Что станет с человеком, который отопрет дверцу шкафа под таким давлением, Валера не подумал. Он все купил заранее. В день икс проснулся рано и до вечера бил посуду, обжигался и заклеивал порезанные пальцы. Женщина готовит легко: два листика, три дольки, пять капель, слеза и лепесток. Чем меньше салата, тем вкуснее. Валера не такой. Он собрал все листики, все дольки, сыр, помидоры, сухари, литр масла и половинку свиньи. Такой салат, попав в человека, проламывает весы до первого этажа. Пароход, заправленный таким салатом, срезает излучины рек по полю. И не всякая бетономешалка согласится провернуть это вкусное блюдо.

Вторые полсвиньи Валера запек в картошке с чесноком и перцем. Полтора часа ушло на хирургическое разделение еды и противня, сросшихся в единый феномен. Потом концентрат борща. Валера добавлял и добавлял компоненты. Мясо, лук, помидоры — всего казалось маловато. В результате вода тупо не поместилась. Автор требовал считать борщ не твердым, а просто густым. На десерт был сварен барбадосский ромовый пунш. Горячий алкоголь кого угодно превращает в человека. Тут просится шутка про тещу, но слишком жирно просится. Жена Елена говорила гостям: «Валерочка сам готовил. Такой молодец!» И добавляла шепотом: «Активированный уголь, имодиум, противосудорожное, аптечка — все наготове. Просто моргните». Умные гости хвалили угощение. Тупые — ели молча. Валера следил за количеством съеденного. Людей без аппетита записывал в подлецы. И вот настало время пунша. Валера внес чашу. Гости сказали: «О-о-о-о!» Это значило: «Цвет напитка прекрасен, и запах, и эти фрукты! Скорее наливай, прекрасный хозяин!» Валера сделал шаг, споткнулся и — а-а-ах! Все шесть литров выплеснул на так называемую маму практически бывшей с этого момента жены.

— Отличный пунш! — заметила теща, рефлекторно облизывая прическу. — И температура удачная. И аромат. Гости вскочили, стали успокаивать Валеру и маму, стараясь к ней не прилипнуть. Валера повернулся к жене, сказал:

— Ты! Ты поставила подножку!

Елена вскочила:

— Ты параноик! Неудачник! Совсем спятил!

И убежала плакать в спальню.

Теща говорит:

— Это подло, Валера. Любой может споткнуться. Но зачем говорить ТАКОЕ?

И показала глазами на спальню. Вместе отмывали тещу, пили за дружбу и победу. Супругов заставили целоваться. Вечер закончился хорошо, про уговор не вспомнили. А недавно Валера рассказал: Лена призналась! Была-таки подсечка! Лена сама не знает зачем. Разум в женском организме редко чем-нибудь управляет. В отличие от любви, которая на все способна. Хорошо еще не застрелила.

Лена сказала:

— Ты сам виноват! Если бы ты выиграл спор, я бы ужасно обиделась! Думать же надо головой, прежде чем так хорошо все делать!

— Как ты могла?! — кричал Валера, не слишком уже сердясь. А теперь, внимание! Женский ответ:

— Ты облил тещу горячим и липким варевом! На глазах у всей родни! Разве не об этом ты мечтал последние 15 лет? Чем же ты теперь недоволен?