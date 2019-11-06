Интригующие факты, которые с новой стороны раскрывают роман «Лолита» Владимира Набокова

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Провокационный роман Владимира Набокова «Лолита» был чрезвычайно смелым для своего времени. До писателя еще никто не затрагивал зыбкую и опасную тему отношений взрослого мужчины и нимфетки. Произведение было запрещено в десятках стран, в том числе в СССР, где первая публикация состоялась только в 1989 году. Литературоведы сходятся во мнении, что сегодня книга с таким сюжетом не имела бы шанса быть изданной, так как ни одно издательство не взяло бы на себя смелость опубликовать столь откровенную историю с участием несовершеннолетней героини.

«Лолиту» не изучают на уроках литературы, но это не мешает роману находиться в списке 100 лучших книг мира. AdMe.ru пришел к выводу, что сенсационен не только роман, но и связанные с ним факты.

До «Лолиты» были написаны 3 произведения на схожую тему

Идею написать роман на запретную тему писатель вынашивал несколько лет. На это намекают его более ранние произведения. Образ привлекательной девочки впервые появляется у Набокова в стихотворении «Лилит» (даже в названии прослеживается сходство).

«От солнца заслонясь, сверкая

подмышкой рыжею, в дверях

вдруг встала девочка нагая

с речною лилией в кудрях...»

Затем в романе «Дар» один из героев буквально пересказывает сюжет «Лолиты»: «Вот представьте себе такую историю: старый пес, но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, — знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума можно сойти». Есть еще и третья книга — повесть «Волшебник», — где сюжетная линия практически идентична содержанию «Лолиты». Во время своего путешествия по Америке Набоков делал заметки, подмечал малейшие детали, чтобы максимально точно и достоверно изобразить американскую девочку-подростка. Даже выписывал из журналов подростковые словечки и фразы вроде «Вот умора».

Возможные реальные прототипы Лолиты

Исследователи творчества Набокова до сих пор спорят, был ли списан образ Лолиты с какой-либо девочки-подростка и существовала ли реальная история, которая послужила основой романа. Есть как минимум 3 версии, доказывающие, что прототип был. По одной из них, прообразом могла стать Флоренс Салли Хорнер. В 40-е годы в Америке произошло громкое преступление — похищение ребенка. Некий 50-летний механик Фрэнк Ласалль поймал 11-летнюю Салли за кражей тетрадки в супермаркете. Он представился агентом ФБР и пообещал никому не рассказывать об инциденте, но впоследствии вынудил девочку поехать с ним в Атлантик-Сити якобы на допрос. Так Салли пробыла в плену у похитителя 21 месяц. К счастью, ей удалось сбежать и позвонить тете, которая вызвала ФБР, определившее местонахождение девочки по ее координатам. Преступник был осужден на 35 лет.

Салли Хорнер после освобождения звонит матери.

Известно, что Набоков регулярно читал криминальную хронику и делал пометки. В одной из таких и нашли сведения о Салли Хорнер. Литературоведы сходятся во мнении, что писателя привлекло сочетание имен жертвы и преступника — Ласалль-Салли. Но, помимо этого, в тексте романа есть прямое указание на то, что Набоков прекрасно знал об этом преступлении: «Сделал ли я с Долли то же самое, что Фрэнк Ласалль, 50-летний механик, сделал с 11-летней Салли Хорнер в 1948-м?» Это слова главного героя «Лолиты» Гумберта.

Чарли Чаплин с женой Литой Грей и сыном Чарльзом Чаплиным — младшим.

История, связанная со 2-м возможным прототипом, не столь печальна, но впечатляет не меньше. Основой романа могла послужить история любви Чарли Чаплина и его второй жены Литы Грей. Актеру было 32, а его партнерше по площадке всего 13. У них завязались дружеские отношения, а через пару лет и любовные. В 16 лет Лита забеременела от Чаплина. Актер испугался, что его привлекут к ответственности за связь с несовершеннолетней, поэтому тайно женился на Грей в Мексике. В возрасте 17 лет Лита родила Чаплину сына.

По 3-й версии, на создание романа писателя вдохновил анонимный рассказ «Исповедь Виктора Х.», опубликованный в книге Хевлока Эллиса «Исследования по психологии пола». Автор рассказа откровенно делится обстоятельствами своей сексуальной жизни, в том числе опытом взаимоотношений с несовершеннолетними. Примечательно, что в предисловии к своему роману Владимир Набоков пишет: «Лолита. Исповедь светлокожего вдовца». Известно, что в 1948 году писатель попросил своего знакомого прислать ему книгу Эллиса, когда уже вовсю работал над «Лолитой». Однако сам Набоков никогда не признавал того, что его Лолита имела реального прототипа или что на написание книги повлияла какая-то реально произошедшая история.

Набоков хотел опубликовать роман под псевдонимом. И даже сжечь «Лолиту»

Набоков понимал, что тема произведения щепетильна и провокационна, поэтому изначально он планировал опубликовать роман под псевдонимом. Однажды даже писатель хотел выбросить рукопись в мусоросжигалку, но его остановила жена Вера, сказав: «Подожди немного». И Набоков вернулся к работе. А когда роман был закончен, автор сам испугался своего сюжета.

Роман был опубликован в издательстве, которое специализировалось на эротической литературе

Попытки издать роман были неудачны. Рукопись отклоняли в нескольких изданиях США, которые считали книгу порнографией. Один из издателей даже высказался так: «Мы все отправимся за решетку, если опубликуем этот роман». Когда Набоков понял, что в Америке издать его работу не получится, он решил попытать удачи в Париже — в издательстве «Олимприя-пресс», которое, как позже выяснил писатель, специализировалось на публикации порнографической литературы.

Набоков остался без Нобелевской премии

В 1955 году мир увидел не только «Лолиту», но и «Доктора Живаго». А в 1958-м Борис Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе. Набоков болезненно переживал этот факт. Он буквально возненавидел свой лучший роман: писатель говорил, что стоит уничтожить эту «фальшивую и неумелую книжонку».

Выдающееся произведение XX века

Владимир Набоков с супругой Верой в Швейцарии, где писатель провел последние годы жизни.

Когда «Лолита» все-таки появилась в книжных магазинах Америки, она быстро завоевала сердца читателей и целый год возглавляла список бестселлеров, побив рекорд «Унесенных ветром». После снятия запретов на публикацию книга принесла писателю большие гонорары, позволяющие жить в Швейцарии и заниматься любимым хобби — коллекционированием бабочек. «Лолита» — одно из выдающихся произведений ХХ века, которое входит в список «100 лучших романов всех времен», составленный издательством Modern Library, в «100 лучших книг» по версии журнала Time, а также в список «100 книг века» французской газеты Le Monde.