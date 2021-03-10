Реальный рассказ о том, как Ира жила с идеальным мужем. Жила и мучилась

«А еще он по выходным поднимается раньше меня и на кухне моет пол!» «Да, — говорю, — это совсем ужас». До этого Ира мне рассказала, что ее Боря ведет здоровый образ жизни, по утрам ходит в бассейн, после того как отведет дочку в школу. Что он вытирает пыль и цветы поливает. Что на даче сам выстроил дом. Что с мамой Иры у него прекрасные отношения, Боря сам напоминает: «Мы обещали твоей маме в гости поехать в субботу!»

У него совсем нет живота, а есть отличный пресс и крепкие плечи. Да, еще он прекрасно готовит, Ира забыла уже, как делать хотя бы яичницу. Поссориться с Борей никак не получается, он всегда говорит ровно, спокойно, на самые дурацкие капризы Иры реагирует невозмутимо. Были в гостях у старого друга Бори, кругом все свои, Боре явно тут хорошо. Ира вдруг говорит ему: «Я устала, хочу уехать!» А они приехали всего час назад. Боря вызывает такси, отправляет Иру домой. По дороге она уже размышляет зловеще: «Ну ладно, Боречка! Вернешься — устрою тебе! Даже не попытался меня остановить, уговорить, тут же сбагрил!» Благо дочка у бабушки, можно теперь развернуться. Приезжает домой, вся румяная, злая, кипучая. Открывает дверь, нервно гремя ключами. И Боря выходит навстречу, улыбается: «Я тебя обогнал! Чай будешь?» И в таких муках Ира живет 10 лет. «Понимаешь, он совершенно идеальный! Так невозможно. Идем с ним в кафе 3 дня назад, там официантка такая, что ну любой мужик невольно бы посмотрел вслед, даже я посмотрела! А он — только на меня, еще улыбается. Я даже принюхиваюсь к нему, шарю у него по карманам — нет ли там каких улик. У него же на работе постоянно всякие девки шастают. И ничего!»

«Да, — отвечаю, — непросто тебе». Женщине всегда надо иметь возможность хоть чуть поскандалить с мужем. Обидеться и надуться. Сказать со вздохом подругам: «Мой совсем меня достал уже!» Идеальный муж — это страдания. Это мука и боль. И я решил Ире помочь. Боря мне совсем не близкий друг, просто муж бывшей коллеги. Но мы знакомы, был в гостях у них пару раз, мило беседовали с ним о кино. Я знаю, где Боря работает, он замгендиректора в туристической фирме. Туда я и пришел. Якобы мне нужен тур на Бали. Вижу Бориса, тот радостно мне: «О, ты к нам?» Короче, я разыграл случайность. Уговорил Борю выйти на чашечку кофе. И сунул ему незаметно в карман пиджака заготовку. Бумажку с номером телефона, подписью «Танечка», обрызганную духами. Ужасный поступок, да. Но через день я собирался позвонить Ире, во всем сознаться.

Только через день Ира позвонила сама: «И что ты думаешь? Приходит вечером мой, показывает бумажку с номером какой-то Танечки, говорит, кто-то сунул в карман». «Интересно, — отвечаю, — и что же ты?» «Да ничего! Шутка чья-то дурацкая. Но знаешь, я бы так хотела, чтобы была настоящая Танечка. Ну хотя бы разок. Ну что-то должно быть такое у мужика. Иначе жить невозможно!» Несчастная Ира. Не знаю больше, как ей помочь. И ведь страдать еще годы и годы.