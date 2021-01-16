Хлесткий текст о том, что женщины любят не богатых, а чутких и внимательных

Мы так часто слышим о том, что подход к отношениям у современных людей очень уж прагматичный. Мол, женщинам только и подавай директора крупной фирмы ну или готового айтишника с опытом и зарплатой с минимум пятью нулями. Но автор книги «Письма к дочери» Алексей Беляков уверен: счастье совсем не в деньгах.

И мы в AdMe.ru готовы согласиться с каждым словом в этом тексте Алексея. А вы?

Все было у нее зашибись. Супер. Он купил ей машину, возил отдыхать на Бали, они жили в огромной квартире с видом на Москву. И вдруг Элина рассталась с ним. Все обалдели, конечно. Все были уверены: этот парень — то, что надо для капризной, требовательной, очень красивой девчонки. И я был уверен. И прямо спросил Элину: «Что за фигня?» — Знаешь, я просто устала. Он же постоянно от меня что-то требует. Чтобы выходила с ним в свет, на тусовки, чтобы была самой нарядной, чтобы нами восхищались. Это радует лишь поначалу. А дома он вечно занят: то с кем-то по телефону решает дела, то за компьютером, тоже решает дела. Он даже ночью решает дела. Устала.

Потом Элина познакомилась с Вадиком. Он был продавцом в магазине одежды. Элина туда зашла купить шарфик или что-то такое. С этого шарфика начался роман с Вадиком. Вадик жил в однушке на краю города. Зарабатывал мало. И снова все обалдели: этот-то парнишка ей зачем? Элина мне объяснила: — А я счастлива с Вадиком. Он мне не дарит ничего кроме цветов. Но он такой классный. Он встречает меня после института вечером. Мы едем домой на метро, а не на порше. И Вадик первым делом высматривает место, чтобы я села. Дома он спрашивает, что я хочу на ужин. Я говорю, что сама могу приготовить, но он не дает. «Сиди, — говорит, — отдыхай». Как-то ночью мне приснился кошмар, Вадик меня разбудил, обнял, утешил. И потом долго гладил по волосам, пока я не уснула... Блин, да я поняла, что мне больше ничего от мужчины не надо! Только вот это — самая простая забота.

Причем ее бывший не раз звонил, говорил: «Возвращайся, ну что ты связалась черт знает с кем?» Элина смеялась: «Это ты черт знает кто. И перестань мне звонить, не вернусь!» Да, просто забота. Когда мужчина надежный и рядом. Когда не бубнит, что устал, что его «достали твои проблемы». Когда самая мелкая капризная просьба вызывает у него не приступ тупой злобы, а наоборот: «Конечно, сейчас!» Каждой женщине хочется такого Вадика. Даже если она притворяется сильной и деловой. Ни одно золотое колье с рубинами не даст женщине того кайфа, что даст обычная мужская фраза: «Сделаю чай с бутербродами и принесу тебе».

Как-то я общался с женой миллионера. Очень успешного бизнесмена. Мы говорили об их семье. И Рита с удовольствием рассказывала, как они познакомились, как начинался роман. Это случилось очень давно, им было по 20 с небольшим. Рита была студенткой, а он подрабатывал там-сям. Уже шла перестройка, открылись всякие кооперативы. Рита была иногородней, жила в общаге МГУ, 4 девчонки в комнате. Туда к ней и приходил будущий миллионер. Рита в подробностях мне рассказывала, что он приносил. Не цветы, нет. Он приносил хороший чай, всякую еду и сладости. «Мы были нищие, вечно голодные, — усмехнулась Рита. — Мы так набрасывались на это». А будущий миллионер говорил: «Девчонки, вы скажите, что еще надо. Я куплю». «И как за такого было не выйти замуж?» — сказала Рита.

Поначалу жили бедно, родился сын. И будущий миллионер стирал пеленки, говорил, что Рита должна отдохнуть. При этом он уже занялся мелким бизнесом. Из которого спустя годы вырастет огромная компания. Но Рита ничего этого еще не знала. Она была симпатичной девчонкой, с хорошим образованием, а тут этот, неказистый, без диплома, роста совсем небольшого. Никто не шепнул Рите, что он станет миллионером. Она выходила за человека, который ее любил и берег. «А потом что?» — спрашиваю. «Да ничего особенного, — улыбнулась Рита. — Появилась машина, потом большая квартира, потом еще что-то...» Я удивился. Про все дальнейшие богатства ей совсем было неинтересно рассказывать. А вот про чай и печенье, которые были 35 лет назад, — с удовольствием и нежностью.