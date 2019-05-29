Где находится и как выглядит дом Стивена Кинга (От одного взгляда на ворота мороз по коже)

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С творчеством Стивена Кинга, кажется, знакомы все. Даже те, кто не читал его книг, видели хотя бы несколько их экранизаций. Недавно в кинотеатрах показывали «Кладбище домашних животных», а уже осенью выходит 2-я часть фильма «Оно». А знаете ли вы, что то самое кладбище действительно существует? Ведь, описывая тихий городок Дерри, где поселился коварный клоун Пеннивайз, Кинг имел в виду Бангор, в котором он сам и проживает.

AdMe.ru узнал много интересного о короле ужасов. Оказывается, даже его дом напоминает декорацию к жуткому фильму.

Так выглядит особняк Стивена Кинга

Пожалуй, самая главная достопримечательность Бангора в штате Мэн — дом Стивена Кинга. Литератор с женой купили его еще в 80-х и с тех пор проводят в нем большую часть времени, лишь на зимний период перебираясь в теплую Флориду.

Снаружи жилище Кинга выглядит так, как и подобает дому с привидениями из классического фильма ужасов. Старинный (построен в 1870 году) и немного мрачноватый, особняк скрывается за черными коваными воротами с летучими мышами и драконами. Неудивительно, что поклонники писателя просто не могут пройти мимо.

Что скрывается за жутковатыми воротами

Изначально дом был совершенно обычным, никакой страшной истории у него нет. Летучих мышей, драконов и пауков на ворота добавил сам Кинг. И позже он пожалел об этом, ведь такие декорации привлекают к дому еще больше туристов. Изнутри особняк значительно больше, чем выглядит снаружи. В нем 6 спален и 5 ванных комнат, есть даже бассейн и гараж на 3 машины. Рабочий кабинет Стивена находится в задней части здания, увидеть его окна с дороги не получится. Если смотреть на дом с улицы, сложно даже представить себе, насколько он большой. Немного облегчает задачу фото, сделанное со спутника.

Площадь дома за жуткими воротами составляет ни много ни мало 460 кв. м. Впечатляет, не так ли?

Что находится внутри особняка писателя — загадка

Стивен и его жена Табита стараются скрыть эту часть их жизни от посторонних. Правда, иногда Кинг публикует фотографии своих питомцев, благодаря которым можно сделать некоторые выводы о его повседневном быте.

Например, этот снимок дает представление о двух вещах: во-первых, у автора страшных романов дома много книг, во-вторых, он любит корги.

«Жуткая» деталь, о которой мы узнали совершенно случайно

Есть ли в интерьере жилища Стивена Кинга какие-нибудь предметы, которым место в домах с привидениями из фильмов ужасов? Вполне вероятно. Во всяком случае в твиттере он опубликовал фото своей собачки Молли (также известной как Molly aka The Thing of Evil) с вот такой игрушкой.

И это очень по-кинговски, на наш взгляд.

В особняке короля ужасов не могло обойтись без тайн и загадок

Иногда в этом доме происходят странные вещи. Например, перед премьерой 1-й части фильма «Оно» в окне появился красный шарик. Кто его там прикрепил, не знает даже сам Кинг.

«Это не я повесил шарик! Мы с Тэбби гостим у друзей в западной части штата. Не знаю, кто это сделал, но я не против». Стивен Кинг

Что ж, возможно, у короля ужасов есть домработница, перечитавшая все его книги, и шарик — это ее рук дело. А может быть, это злодейка Молли впустила в дом коварного Пеннивайза? Вероятно, ответа на этот вопрос мы не узнаем.

Многие действия из произведений писателя проходили именно в этом городе

В романах автора часто описывается небольшой городок Дерри, расположенный рядом с Бангором. Сам Кинг как-то признался, что Дерри — это не совсем вымышленный город. Описывая его, он имел в виду свой родной Бангор. В Дерри происходит действие книги «Оно», и первый фильм, вышедший на экраны в 1990 году, снимали в Бангоре. Вот водонапорная башня, возле которой один из героев киноленты впервые встречает Оно.

А вот гигантская скульптура дровосека, которая в романе ожила и атаковала другого героя.

Кстати, в фильме ее все-таки представили в качестве декорации на заднем плане. Видимо, решили, что зрителя получится напугать и без размахивающего топором великана.

На кладбище домашних животных хоронят людей

Фильм «Кладбище домашних животных» тоже снимали в Бангоре. Точнее, использовалась одна из городских локаций — кладбище Mount Hope. На фото ниже — Стивен Кинг с тем самым котом из фильма.

Пройти на кладбище можно без особых проблем. Главные ворота открыты с 9:00 до 16:00. Поклонники «Кладбища домашних животных» пользуются возможностью посетить Mount Hope, а многие даже делают там фотографии своих питомцев, которых специально привозят с собой.

Каково это — жить в одном городе со Стивеном Кингом?

Дом писателя находится в небольшом городке с населением 33 тыс. человек. И конечно, каждый из этих людей знает о том, что у них есть такой известный сосед. Стивена Кинга запросто можно встретить в супермаркете или на прогулке в парке. Местные помнят, как в 90-х годах он тренировал детскую баскетбольную команду и учил маленьких спортсменов никогда не сдаваться.

Жителям Бангора есть за что благодарить своего знаменитого соседа. Вместе с женой он жертвует крупные суммы денег на благоустройство города, помогает библиотекам и больницам. Кинг финансирует бейсбольный стадион и является совладельцем местной рок-радиостанции. А однажды он заплатил $ 12 999 за аренду автобусов, на которых в Бангор смогли вернуться из Индианы члены подразделения Национальной гвардии, проходившие там тренировку. Почему Кинг не доплатил $ 1 до круглой суммы? Просто он очень не любит число «13».

Поклонники творчества писателя, возможно, захотят поехать в штат Мэн и лично взглянуть на дом короля ужасов с его жутковатыми воротами. При желании можно заказать экскурсию у одного из местных жителей, лично знакомых с Кингом. Может быть, некоторым счастливчикам даже удастся увидеть самого Стивена, когда тот будет прогуливаться по окрестностям со своей собачкой.

Нам в AdMe.ru кажется, что путешествие к дому с жуткими воротами получится особенно атмосферным в пасмурную, промозглую погоду. Кто знает, может быть, это даже вдохновит кого-нибудь на написание собственного романа ужасов.