Французский врач переплыл океан на лодке и написал об этом книгу. Реальная история, которая даст фору приключенческой литературе

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Молодого врача Алена Бомбара разбудили ранним весенним утром: у берегов Булони произошло кораблекрушение, помощь требовалась немедленно. В больницу привезли 43 искалеченных человека: их небольшой траулер заблудился в тумане и налетел на мол. Спасти в итоге не удалось ни одного пострадавшего, и Бомбар на всю жизнь сохранил воспоминания об этой ужасной катастрофе. А позже задумался о том, почему так велика смертность при кораблекрушениях и как помочь людям, неожиданно брошенным судьбой на борьбу с водной стихией. Это подвигло его на то, чтобы пересечь Атлантику на маленькой спасательной лодке, питаясь исключительно дарами моря, и написать книгу о своем путешествии.

Об этой истории редакции AdMe.ru напомнил один из постоянных читателей. Мы с интересом изучили обстоятельства, в которых отважному врачу удалось выжить, а теперь хотим рассказать о его опыте вам. Кстати, в конце вас ждут редко освещаемые прессой подробности этого увлекательного путешествия.

Перед тем как отправиться в опасный путь, Бомбар провел много времени в лаборатории, чтобы понять, какое снаряжение ему понадобится и каким образом море сможет его прокормить.

Исследователь установил: Даже морской водой можно удовлетворить потребность организма во влаге, если только ею не злоупотреблять.

50–80 % веса рыбы приходится на пресную воду, а значит, рыбалка поможет утолить не только голод, но и жажду.

В рыбе также достаточно аминокислот, жиров и необходимых витаминов (кроме, пожалуй, витамина С, который можно получать из планктона), чтобы оставаться здоровым.

Для добычи пропитания потерпевшему бедствие будет достаточно только сетки, шнурков, а также сделанных из подручных материалов остроги и гарпуна. Но самое главное открытие Бомбара заключалось в том, что большинство жертв кораблекрушений погибают в течение первых 3 дней после происшествия, даже если изначально не получили травм. При этом умереть от отсутствия воды и пищи человек может только через 10 дней. Поняв это, Ален сделал вывод, что люди погибают по причине собственного безрассудства, а значит, опаснее всего в море не отсутствие провианта, а паника.

"Жертвы легендарных кораблекрушений, так скоро погибшие, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха. Ален Бомбар. За бортом по своей воле

Свое плавание Бомбар начал 25 мая 1952 года. Моторный катер отбуксировал экспериментатора и его друга Герберта Мьюира-Палмера как можно дальше от причала порта Фонвьей в Средиземное море.

Скромное судно Алена было сконструировано по типу одной из спасательных надувных лодок, в испытании которых Бомбару когда-то довелось поучаствовать. Свой корабль врач назвал «Еретик», ведь в то время многие относились к нему самому как к еретику: человек утверждает, что можно выжить в море, если пить соленую воду, — нонсенс!

Новоиспеченные путешественники взяли с собой на борт весьма нехитрый набор вещей.

«Впереди, под брезентом, в специальных непромокаемых мешках, мы поместили фотопринадлежности, пленку, навигационные книги, секстант, аптечку, опечатанный при отплытии неприкосновенный запас, средства для сигнализации на случай бедствия и все, что могло понадобиться для ремонта лодки. Компас вместе с компасной коробкой занял место перед рулевым, который должен был не сводить с него глаз». Ален Бомбар. За бортом по своей воле

Первые два дня новоиспеченные путешественники провели в подавленном молчаливом состоянии.

Они собирались проплыть вдоль берега Африки и добраться до Касабланки. Бомбар договорился с радиолюбителями, оставшимися в Монако, что будет выходить с ними на связь ежедневно в 15:00. Однако позже выяснится, что мощности взятого на борт передатчика недостаточно, чтобы подать сигнал так далеко. Поэтому друзьям придется плыть без малейшего контакта с землей.

Управлять лодкой Бомбару и Палмеру помогало снаряжение, испытанное не одним поколением моряков: парус на мачте и плавучий якорь, который представлял собой небольшой парашют, погружаемый в воду. Последний не только служил тормозом, но и помогал удерживать корму против ветра, не позволяя волнам ударить в борт и опрокинуть лодку. Уже на этом этапе плавания появилась первая проблема: Палмер неожиданно отказался пить морскую воду, опасаясь проблем с почками и пищеварением. К счастью, уже к утру 3-го дня у путешественников было пол-литра пресной воды — конденсата.

А вот голод становился все сильнее, ведь единственный улов, который товарищи смогли добыть за это время, равнялся ложке планктона.

«Моему мысленному взору начали являться завтраки, которые я поглощал, будучи интерном в госпиталях Булони и Амьена. Время от времени в моей голове даже проскальзывала трусливая мыслишка: „Как все было хорошо и приятно там, на земле. И какой черт толкнул меня на эти муки?!“» Ален Бомбар. За бортом по своей воле

Но 27 мая путникам все-таки удалось поймать упитанного морского окуня.

С улыбкой Бомбар потом вспоминал, как по всем кулинарным правилам они выпотрошили свой улов, как нарезали идеальными ломтями и как преодолевали отвращение перед тем, как попробовать сырое мясо. В следующие дни с рыбалкой товарищам не везло. Из двух недель, проведенных в море, Бомбар и Палмер ничего не ели 10 дней, а еще 4 дня питались единственной пойманной рыбиной и пили выдавленный из нее же сок. Когда путешественникам наконец удалось достичь земли марокканского города Танжер, Герберт Палмер отлучился, чтобы повидаться с неким товарищем. Он так и не приехал ко времени очередного отплытия, не желая, видимо, дальше участвовать в столь изнурительном испытании. Бомбар же, напротив, был окрылен успехом их заплыва, главной целью которого было выжить, не притронувшись к опечатанным запасам еды, и настоял на том, чтобы продолжить путь, пусть и в одиночестве. Впереди его ждал океан.

В первую же ночь Ален попал в сильный шторм.

Волна накрыла лодку, наполнив ее водой. И тут Бомбар понял, что на его судне нет ни черпака, ни хоть сколько-нибудь годной посудины, способной его заменить. Набирать воду пришлось в шляпу.

«Десять-пятнадцать минут лихорадочной, напряженной работы, и все зря! До сих пор я сам не могу понять, как мне удалось, холодея от ужаса, продержаться таким образом два часа. Потому что мне пришлось вычерпывать воду целых два часа, прежде чем лодка вновь оказалась на плаву. Потерпевший кораблекрушение, всегда будь упрямее, чем море, и ты победишь!» Ален Бомбар. За бортом по своей воле

На этом беды мореплавателя не закончились. Вскоре ветер усилился снова и парус «Еретика» лопнул поперек. Бомбар попытался закрепить новый, но ткань унесло ветром. Врачу пришлось чинить поврежденное полотно, так как замены тому не осталось.

Чтобы не умереть от голода, Бомбар решил смастерить гарпун. Он загнул кончик ножа, привязал этот острый крюк к веслу и вскоре при помощи этой самодельной снасти сумел поймать дораду. Рыба стала для него и пищей, и наживкой, и источником пресной воды (Бомбар выдавливал из нее сок при помощи специального пресса). Даже кости не пропали: из них исследователь сделал рыболовные крючки.

С этого дня, имея неплохое рыболовное снаряжение, Бомбар уже не испытывал ни жажды, ни голода.

Он благополучно миновал Касабланку и Канарские острова. Все это время океан не был пуст: врачу то и дело встречались на пути крупные суда, но никто его не замечал. Ален понял, что потерпевшему крушение крайне непросто заставить корабельные экипажи обратить внимание на крохотный плот, качающийся на волнах. Вскоре на смену голоду пришла новая напасть — незаживающие раны. Из-за влажной среды и постоянного воздействия соли любые порезы на теле путешественника заживали очень долго и даже маленькие прыщи превращались в постоянный источник боли. Ногти на руках врезались в кожу и начали гнить, на ногах и вовсе отпали. Кожа местами сходила пластами, а местами покрывалась гнойниками, которые Бомбар вскрывал вручную.

Врач принципиально не пользовался пенициллином, желая жить в таких условиях, словно действительно потерпел кораблекрушение и оказался в океане без медикаментов. Но он постоянно измерял свое кровяное давление и по результатам обследований приходил к выводу, что, несмотря на местные расстройства, в целом его организм в порядке. Пребывая в постоянной туманной сырости, Бомбар буквально молил бога о солнце. И оно выглянуло. И превратило следующие 27 дней плавания Алена в сущий кошмар, потому что лучи буквально испепеляли лодку и ее пассажира.

«Видишь, терпящий бедствие, никогда не нужно приходить в отчаяние! Ты должен знать, что, когда тебе кажется, будто ты уже находишься в самой бездне человеческих страданий, обстоятельства могут измениться и все преобразить. Однако не спеши и не питай слишком больших надежд. Не забывай, что, если некоторые испытания кажутся нам невыносимыми, на смену им могут прийти другие, которые сотрут воспоминание о первых». Ален Бомбар. За бортом по своей воле

Когда путешествие уже близилось к завершению, Бомбара настиг тайфун. Удивительно, что, предчувствуя непогоду, врач перечитал все имевшиеся у него сведения о тайфунах, хотя в тот момент еще ничего не предвещало беды. Он просто чувствовал, что что-то должно произойти. Как позднее ему рассказали моряки, они часто подсознательно угадывают такие вещи. А затем неопознанная Аленом хищная рыба, планируя нападение, исцарапала лодку своей грубой кожей, и судно начало протекать. Каждые 5 часов мужчине приходилось вычерпывать воду.

Но, несмотря на все напасти, у этой истории все-таки был счастливый конец.

Через 53 дня одинокого плавания Бомбар все-таки смог привлечь внимание проплывавшего неподалеку судна «Аракака». Матросы приняли скитальца на борт, поздравили с пересечением Атлантического океана и отвезли на Барбадос.

За время плавания Бомбар похудел на 25 кг. Сказался необычный рацион питания. Но он все-таки сумел доказать, что человек способен долгое время жить после кораблекрушения в океане, если сохранит рассудок в здравии. Благодаря его опыту, был отменен норматив, согласно которому выживших после кораблекрушений искали всего 10 дней, после чего заочно считали погибшими. Исследователь доказал, что жить в океане можно намного дольше.

Бонус: интересные подробности

Историю Бомбара принято преподносить с героической интонацией, делая упор на неприятностях, происходивших во время плавания. Но сам экспериментатор никогда не терял чувства юмора и с упоением рассказывал о забавных и удивительных вещах, происходивших с ним с момента появления задумки о плавании до момента поднятия на борт «Аракаки».

Например, в день отплытия квартиру Алена посетил некий специалист по спасению утопающих. Хозяина он не застал, зато поговорил с его супругой. Он пытался убедить женщину, что ждать Алена из плавания не стоит, ведь «Еретик» не оснащен даже самым необходимым. «Например, ночным горшком». Во время своих приключений Бомбар и Палмер со смехом вспоминали эту историю.

Во время своих приключений Бомбар и Палмер со смехом вспоминали эту историю. Были и странные люди, которые просили врача взять их с собой на борт. Один из них заявил, что заранее дает согласие на то, чтобы в случае голода его съели первым. Второй мечтал эффектно покончить с собой и уверял, что Ален изобрел самый верный способ уйти из жизни. Третий просил захватить на борт его тещу, сетуя на то, что его семья идет ко дну из-за этого нежного создания, и Бомбар просто обязан их спасти.

Один из них заявил, что заранее дает согласие на то, чтобы в случае голода его съели первым. Второй мечтал эффектно покончить с собой и уверял, что Ален изобрел самый верный способ уйти из жизни. Третий просил захватить на борт его тещу, сетуя на то, что его семья идет ко дну из-за этого нежного создания, и Бомбар просто обязан их спасти. Были интересные моменты и во время плавания. Однажды ночью Палмер и Бомбар увидели в море белое огромное нечто, двигавшееся прямиком к их лодке. Путешественники не на шутку испугались существа, показавшегося им настоящим чудовищем. Но оказалось, что это огромный красноглазый кит-альбинос решил проплыть мимо «Еретика». Он проскользил рядом с судном и скрылся на глубине, никому не причинив вреда.

Но оказалось, что это огромный красноглазый кит-альбинос решил проплыть мимо «Еретика». Он проскользил рядом с судном и скрылся на глубине, никому не причинив вреда. Вскоре после этого, когда на море опустился туман, путешественники услышали тяжелый рокот мотора мощного корабля совсем рядом со своей лодкой. Невидимое судно подавало противотуманные сигналы, а Палмер и Бомбар молотили ложками по чашкам, надеясь выказать тем самым свое присутствие. Звук все приближался, и казалось, что корабль вот-вот раздавит лодку. Но вдруг подул ветер, разогнав пелену тумана, и оказалось, что на 30 миль вокруг «Еретика» нет ни одного судна. Мореплаватели так и не поняли, что это было, и назвали историю «тайной островов Колумбретес».

Невидимое судно подавало противотуманные сигналы, а Палмер и Бомбар молотили ложками по чашкам, надеясь выказать тем самым свое присутствие. Звук все приближался, и казалось, что корабль вот-вот раздавит лодку. Но вдруг подул ветер, разогнав пелену тумана, и оказалось, что на 30 миль вокруг «Еретика» нет ни одного судна. Мореплаватели так и не поняли, что это было, и назвали историю «тайной островов Колумбретес». На протяжении почти месяца одиночного плавания Бомбар наблюдал одну и ту же птицу, которая каждый день в 4 часа подлетала к его лодке и описывала над ней несколько кругов. До встречи с ней Ален и предположить не мог, что пернатые создания могут улетать так далеко от суши.

До встречи с ней Ален и предположить не мог, что пернатые создания могут улетать так далеко от суши. Также за путешественником постоянно следовала рыба. Непонятно, чем морским обитателям приглянулся «Еретик», но даже раненные гарпуном Алена особи старались не уплывать от него слишком далеко. Бомбар шутил, что по этой причине садок для рыбы был ему не нужен: море вокруг лодки было его садком.

Удивительно, на какие приключения и опыты может отважиться человек, если загорится определенной целью. А вы знаете примеры подобной стойкости человеческого духа? Напишите нам пару слов об этих историях. Быть может, они вдохновят нас на новые увлекательные статьи.