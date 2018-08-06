Фантастические технологии, которые превратились из литературного вымысла в нашу реальность

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Хорошие писатели-фантасты придумывают мир будущего, а гениальные его предсказывают. Благодаря умению предугадывать развитие технологий авторы научной фантастики за десятки и даже сотни лет предрекли появление интернета, атомной бомбы, бионических конечностей и других изобретений, которыми пользуется современный человек.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие авторы и когда описали в своих произведениях привычные нам современные технологии.

1. Наушники. Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту (1953)

В своей антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Рэй Брэдбери описывал мир будущего, и одной из его выдумок были миниатюрные «ракушки» (с ними не расставалась жена главного героя), которые можно считать прототипом наушников-вкладышей. Настоящие наушники появились только спустя 26 лет после публикации романа. В этом же романе Брэдбери описывает огромные телевизоры с плоским экраном, которые заменили стены, и устройства, напоминающие банкоматы.

2. Видеозвонки. Хьюго Гернсбек. Ральф 124С 41+ (1911)

На обложке романа «Ральф 124С 41+», который написан Хьюго Гернсбеком в 1911 году, красуется одна из предсказанных им технологий — сеанс видеозвонка. Действие романа разворачивается в 2660 году. Героиня использует портативное устройство под названием телефот. Во времена публикации, конечно же, это казалось чистой фантастикой, но сегодня видеосвязь стала такой же привычной, как тостер. Хотя Гернсбека сложно назвать гениальным писателем, он всегда делал ставку именно на то, чтобы показать читателю мир будущего на основе развития современной науки, а не доставить эстетическое наслаждение изящной словесностью.

3. Атомная бомба. Герберт Уэллс. Освобожденный мир (1914)

Герберта Уэллса можно смело считать рекордсменом по количеству предсказанных изобретений и явлений: лазерный луч, посудомоечная машина, мультиварка, видеомагнитофон, платные скоростные трассы, доставка еды, работа на дому, высадка человека на Луну. Но самым страшным его предсказанием стало появление атомной бомбы в романе «Освобожденный мир». Даже сам термин «атомная бомба» принадлежит Уэллсу. Писатель был так увлечен мыслями о том, куда может завести человечество технический прогресс, что в 1901 году выпустил книгу «Предвидения», которая, к удивлению издателей, разошлась даже большим тиражом, чем художественные произведения.

4. Кредитные карты. Эдвард Беллами. Взгляд назад (1888)

Первые карты появились в 1962 году, а Эдвард Беллами предсказал их появление в романе «Взгляд назад», написанном в 1888-м. Действие социалистической утопии разворачивается в 2000 году, так что автор еще и угадал с эпохой распространения карточек. А еще «Взгляд назад» впервые описывает супермаркеты, которые можно считать другим сбывшимся пророчеством Беллами.

5. Антидепрессанты. Олдос Хаксли. О дивный новый мир (1932)

«Сомы грамм — и нету драм», — пишет Олдос Хаксли в романе «О дивный новый мир». Сома — таблетка для поднятия настроения. Их принимает каждый герой жутковато-правдоподобной антиутопии. Можно считать, что Хаксли предсказал не только появление антидепрессантов, но и в целом очертил направление развития фармацевтики под лозунгом «Чтобы быть здоровым, нужно обязательно принимать какие-то таблетки».

6. Электронная книга. Дуглас Адамс. Автостопом по галактике (1979)

Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике — классическая электронная книга, которую описал Дуглас Адамс в 1979 году. Что любопытно, когда Адамс обсуждал идею путеводителя с коллегой и другом Нилом Гейманом, тот уверенно заявил, что если электронные книги когда-нибудь появятся, то станут приговором для бумажных. Дуглас Адамс возразил, что бумажные книги как акулы, которые существовали еще до динозавров и продолжают жить потому, что нет ничего лучше, чем быть акулой. А еще в серии «Автостопом по галактике» приводится образ технологии моментального перевода, правда, в виде инопланетной рыбки.

7. Интернет. Марк Твен. Из "Лондонской Таймс" за 1904 год (1898)

В 1889 году Марк Твен написал небольшой рассказ "Из "Лондонской таймс" за 1904 год", в котором присутствовало изобретение, названное автором телеэлектроскопом. Изобретение представляет собой телефонную систему, которая служит для создания всемирной сети обмена информацией и позволяет людям следить за жизнью и достижениями друг друга вне зависимости от места, в котором они живут. Ну как, не напоминает интернет и социальные сети?

8. Мобильный телефон. Александр Беляев. Борьба в эфире (1927)

«Борьба в эфире», написанная Александром Беляевым в 1927 году, поражает точностью деталей и подробным описанием технологий будущего. В романе можно встретить привычные для нас, но фантастические для тех лет технологии: огромные телевизоры, умные дома и даже мобильные телефоны. В других своих романах Беляев также предсказывал появление аквалангов, развитие пластической хирургии, загрязнение атмосферы, разработку беспилотников и многие другие технологии.

9. Бионические конечности. Мартин Кэйдин. Киборг (1972)

«Киборг» Мартина Кэйдина — это история о человеке, чьи органы после повреждения заменяют механическими приборами. Главному герою пересаживают несколько ног и рук и даже вставляют механический глаз. Это первое полное описание бионических конечностей, которые сегодня активно применяются в медицине. А со времени написания романа до первой успешной пересадки бионической руки оставался еще 41 год.

10. Трехмерный проектор. Фрэнк Герберт. Дюна (1965)

3D-проектор еще сложно назвать повседневной или хотя бы привычной технологией, но он уже существует. А в романе «Дюна» голограммы появились еще в 1965 году. В этом же цикле книг Герберт упоминает и другие изобретения, которые либо полностью предсказали нынешние технологии, либо частично: паракомпас, масляные линзы, ядоискатель, силовая подвеска и другие.