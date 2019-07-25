Если вы давно не читали стоящих книг, то вот 50+ романов, которые это исправят
Увидев мир глазами автора, мы меняемся сами. Поэтому важно читать, но что еще важнее — читать хорошую литературу, ведь с нею и мы становимся лучше.
Редакция AdMe.ru уверена, что книги меняют жизнь, поэтому мы никогда не устанем составлять подборки проверенных временем и нами литературных произведений, которые помогут вам...
...Идеально провести отпуск
- Джонатан Сафран Фоер. Полная иллюминация
- Люси Мод Монтгомери. Энн из Зеленых Крыш
- Джейми Шелман. Правила жизни моего кота
- Роберт Хайнлайн. Дверь в лето
- Джоанн Харрис. Ежевичное вино
- Марк Леви. Похититель теней
- Сью Таунсенд. Тайный дневник Адриана Моула
- Брюс Кэмерон. И тут появилась Люси
- Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков. Лето, прощай
- Элис Манро. Беглянка
Пробудить дух авантюризма
- Джон Кракауэр. В диких условиях
- Грег Мортенсон. Три чашки чая
- Илья Ильф и Евгений Петров. Одноэтажная Америка
- Ален де Боттон. Искусство путешествовать
- Аспен Матис. Самый безумный из маршрутов
- Еко Тавада. Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов
- Руал Амундсен. Моя жизнь. Южный полюс
- Джон Стейнбек. Путешествие с Чарли в поисках Америки
- Марк Хелприн. Рукопись, найденная в чемодане
- Грэм Грин. Путешествия с тетушкой
Погрузиться в себя
- Жан-Доминик Боби. Скафандр и бабочка
- Джек Керуак. Бродяги Дхармы
- Тимоти Лири. История будущего
- Курт Воннегут. Колыбель для кошки
- Юстейн Гордер. Мир Софии
- Джулия Кэмерон. Путь художника
- Чезаре Ломброзо. Гениальность и помешательство
- Нина Лакур. Мы в порядке
- Дженет Уинтерсон. Не только апельсины
- Джули Холланд. Капризные стервы
Ощутить любовь
- Андре Асиман. Назови меня своим именем
- Анна Гавальда. Просто вместе
- Сесилия Ахерн. С любовью, Рози
- Сара Джио. Фиалки в марте
- Джоджо Мойес. Девушка, которую ты покинул
- Уилки Коллинз. Женщина в белом
- Дженни Хан. Всем парням, которых я любила
- Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри, Тобиас Иаконис. В метре друг от друга
- Эрик Сигал. История любви
- Грэм Симсион. Проект «Рози»
- Лиана Мориарти. Что забыла Алиса
По-новому взглянуть на жизнь
- Энни Бэрроуз, Мэри Шаффер. Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
- Франсуаза Малле-Жорис. Бумажный домик
- Хулио Кортасар. Непрерывность парков
- Джером Д. Сэлинджер. Фрэнни и Зуи
- Лоис Лоури. Дающий
- Марк Хэддон. Загадочное ночное убийство собаки
- Габриэлла Беннетт. Corie. Шотландское искусство счастья
- Вирджиния Эндрюс. Цветы на чердаке
- Джонатан Коу. Дом сна
- Никола Юн. Весь этот мир
- Франсуаза Саган. Волшебные облака
- Кадзуо Исигуро. Не отпускай меня
Мотивировать себя на действия
- Фэнни Флэгг. Стоя под радугой
- Дэнни Уоллес. Человек-да
- Элинор Портер. Поллианна
- Абдель Селлу. Ты изменил мою жизнь
- Саймон Хартли. А у меня получится?
- Чимаманда Нгози Адичи. Манифест. От женщины к женщине
- Иширо Кишими, Фумитаке Кога. Смелость не нравиться
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Фото на превью The Giver / Tonik Productions