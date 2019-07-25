Если вы давно не читали стоящих книг, то вот 50+ романов, которые это исправят

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Увидев мир глазами автора, мы меняемся сами. Поэтому важно читать, но что еще важнее — читать хорошую литературу, ведь с нею и мы становимся лучше.

Редакция AdMe.ru уверена, что книги меняют жизнь, поэтому мы никогда не устанем составлять подборки проверенных временем и нами литературных произведений, которые помогут вам...

...Идеально провести отпуск

Пробудить дух авантюризма

Погрузиться в себя

Ощутить любовь

По-новому взглянуть на жизнь

Мотивировать себя на действия

По каким критериям вы выбираете книгу для чтения? Помогают ли вам наши подборки?

Фото на превью The Giver / Tonik Productions

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