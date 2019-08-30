Если человек любит по-настоящему, то он обязательно приедет, придет или прилетит. Как Роберт Стивенсон

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Вопреки распространенному мнению, настоящие романтики встречаются не только в книгах и фильмах. Жизнь писателя Роберта Льюиса Стивенсона, который готов был умереть, лишь бы увидеть любимую женщину, — яркое тому подтверждение.

AdMe.ru решил поделиться историей этой пылкой любви, изложенной в душевном рассказе психолога и писателя Анны Валентиновны Кирьяновой.

Если человек вас по-настоящему любит, он приедет, придет, прискачет, прилетит, приплывет. Даже приползет, если не сможет идти. А если не сможет ползти, то его так и найдут лежащим в вашем направлении. Как стрелку компаса. Как писателя Стивенсона нашли в лесу без сознания. Он двое суток пролежал без сил, но его нашли и подлечили. Как только писатель смог ходить, он, шатаясь, немедленно продолжил путь. Он направлялся к своей любимой женщине Фанни Осборн. И он добрался до нее в итоге. Фанни совершенно не подходила Стивенсону. Она была на 10 лет старше, в XIX веке это было просто неприемлемо. У Фанни было 2 детей. А главное, она была замужем. Беспутный муж жестоко разбил ее сердце. Развестись тогда было очень трудно, почти невозможно. Можно представить, как семья молодого писателя отнеслась к этой любви! Резко отрицательно. Да и Фанни не хотела портить жизнь юноше. Она уехала к себе в Америку, а ему пришлось вернуться в Шотландию.

Стивенсон полюбил Фанни так: он ее просто узнал. Узнал свою женщину по смутному силуэту в дверях; он еще даже лицо не видел! Но тут же полюбил, а она ответила взаимностью. И любовь не прошла. Потому что однажды Фанни написала Стивенсону письмо из Америки. Говорят, что она сообщила о своей тяжелой болезни. Тогда слабый, худой, чахоточный писатель немедленно взял билет на пароход и поплыл на другой континент. Плавание тогда было ужасным. И очень долгим. Но он приплыл! Оказалось, что его любимая уехала в другой город. Она же не могла ни написать, ни позвонить. Она, возможно, даже не знала, что он плывет к ней. Стивенсон сел в страшный поезд для иммигрантов и поехал в тот, другой город. Но Фанни не нашел: она дальше поехала. Изможденный больной писатель взял лошадь и поскакал к своей Фанни. Скакал 2 суток, а потом упал с лошади без сознания. Потом его привели в сознание, чуток подлечили, и он пошел к своей любимой женщине. И дошел! Вот так. Это и есть любовь.