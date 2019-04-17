«Для кого-то прима в пачке — это балерина, а для кого-то — сигарета» — 11 отрезвляющих отрывков из книги Елены Рог
Киевская писательница Елена Рог создает остроумную прозу, которую нужно читать медленно, не торопясь, вникая в каждое слово. Ее афоризмы из книги «О светлячках и хьюмидорах» — лучшее тому подтверждение.
AdMe.ru собрал наиболее впечатляющие цитаты писательницы, которые позволят вам чуть иначе взглянуть на повседневность и еще раз осознать, что же в жизни самое главное (спойлер: конечно же, любовь!).
- Мы стояли с моим мужем в кафе и пили кофе. Муж был молод и красив, и я его любила. На мне было старое пальто, которое портило мне жизнь. Я мучилась комплексом неполноценности и ненавидела это пальто, которое не грело, а только уродовало меня. Кафе было дешевым, а кофе невкусным. И я мечтала, что когда-нибудь мы будем пить хороший кофе в красивом ресторане и я буду модно одета.
А муж смотрел на меня сияющими глазами, он меня любил и не знал, о чем я печалюсь... Он умер молодым, а я осталась. И в моей жизни было потом много разных кафе и кофе и много модных пальто. А его не было. Я очень часто вспоминаю этот эпизод, когда у меня все было, а я об этом не знала.
- Я не люблю кофе без кофеина, пиво без алкоголя, фильмы без сценариев и книги без сюжетов. Сухое молоко и жидкое мыло, воздушные поцелуи и виртуальный секс. Это все «типа» и «как бы». Это все равно что внештатный сотрудник, внематочная беременность, заочное обучение и загробная жизнь.
Мне нравится здесь и сейчас. Чтобы все было ясно и понятно: орел или решка, король или пешка. Я хочу, чтобы: кофе бодрил, пиво веселило, книги и фильмы будоражили. Считаю, что лучше громко смеяться или загадочно молчать, чем тихо ругаться или говорить невпопад. Долой суррогаты, консерванты, имплантаты и пищевые добавки! Да здравствует все настоящее! Кто пробовал, тот знает!
- В продажу поступили... друзья. Новый товар освоили пока только в Японии и Корее, однако спрос стабильно высок. Оказывается, если ты очень занят на работе и не успеваешь обзавестись друзьями, то можешь прикупить на время людей, которые на твоей свадьбе или дне рождения побудут ими. На смену товарному дефициту пришел дефицит человеческого общения.
А спрос рождает предложение. В конце концов, почему нет? Если сумка иногда говорит о человеке больше, чем он сам, почему бы не включить в потребительскую корзину и немного друзей? Рожденных покупать не смущает, что все продается. Дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, и супницы Адольфа Гитлера. Платье Мэрилин Монро и Моники Левински. Должности и внутренние органы. Девственность и диссертации. Друзья и души. То, чего нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги...
Конечно, приятно, когда вещи имеют достоинство. Но лучше, если люди тоже его имеют.
- Что нужно женщине? Попасть в прекрасную страну Любовь. И получить в этой стране прописку, а не туристическую или рабочую визу. И чтобы избранник был опорой, а не подпоркой. Кормильцем, а не владельцем. Любимым, а не сожителем. А если милый рядом, то рай и в карточном домике, и в шалаше, и в воздушном замке.
- Кто сказал, что мужчина должен быть мужественным, а женщина — замужней? Женщина должна быть счастливой. И больше она ничего никому не должна.
- Для кого-то прима в пачке — это балерина, а для кого-то — сигарета.
- Как легко нам навязали чужие ценности, а мы поверили, что сухое молоко лучше коровьего, а хот-дог вкуснее бутерброда, что брачный контракт надежнее венчания, а аборт не убийство, а всего лишь планирование семьи.
Мы поменяли сыроежки на шампиньоны, пикники — на фуршеты, чтение книг — на шопинг, разговоры — на переговоры. И вот уже вместо друзей у нас партнеры, вместо любимых — бойфренды, а вместо счастья — кайф.
Мы перестали плакать над фильмами и петь песни за столом. Говорить по душам и мечтать. Мы стали сдержанными и закрытыми. Осваиваем гольф, конный спорт и искусство управления яхтами. Курим кальяны и сигары, называемся господами и убеждаем друг друга, что жизнь удалась.
- Публичные люди словно люди общественного пользования. Они созданы для того, чтобы их обсуждали и осуждали. Смаковали их личную жизнь. Заглядывали в спальню, на кухню и в больничную палату. Что едят, с кем спят, чем болеют — никаких тайн и секретов. Им не прощают ни одного промаха, ни одной ошибки и ни одной морщины. Им не дают покоя ни на смертном одре, ни на кладбище.
Папарацци с радостью тиражируют все их неуклюжести и оплошности. Они не оставили шанса принцессе Диане. Место рядом с могилой Мэрилин Монро продают и перепродают на аукционе. Джексона не хоронили два месяца, зарабатывая на его имени. Увы, яркий луч пиара может не только осветить, но и безжалостно сжечь.
- То ли дело быть собой. Без пристального внимания и праздного любопытства. Зависти и недоброжелательства. Никого не изображать и не играть на публику. Ходить куда хочешь и с кем хочешь. Ездить в общественном транспорте, не бояться плохо выглядеть и не переживать, что твое имя не занесено в каталог истории.
Стрелки весов не всегда показывают истинный вес человека. А стрелки часов одинаково безжалостно отмеряют отпущенный срок.
- В детстве я читала рассказ про то, как мальчик поменял свою новую машинку на светлячка. Посадил его в спичечный коробок и принес домой, словно сокровище. И когда его спросили: «Как же ты мог новую игрушку поменять на букашку?» Он ответил: «Так ведь он живой и светится».
- Население Земли приближается к 7 млрд. Понятно, что запомнить каждого из нас невозможно. Но навестить друга детства, отправить письмо своей первой любви, набрать телефон мамы, отнести цветы на могилу уже ушедшим — это и есть высшее проявление памяти.