Девушка рассказала, как живется на острове с четырьмя вулканами, и привела в восторг весь интернет
Не так давно в социальной сети Twitter был запущен флешмоб «1 лайк — 1 факт». Суть его состоит в том, что пользователи социальной сети рассказывают столько фактов о мире, о своей жизни и о сферах, в которых они разбираются, сколько лайков соберет их запись.
Большую популярность в рамках этого флешмоба получила история Елизаветы Давыдовой, которая 17 лет прожила на маленьком острове Кунашир в Тихом океане. В своем Twitter она рассказала о том, как живется в сейсмоопасной зоне в окружении вулканов. Остро Кунашир девушка называет Нарнией, и с этим сложно не согласиться.
AdMe.ru с разрешения автора делится с вами рассказом об этом удивительном месте.
О вулканах и землетрясениях
Вулкан Тятя (о. Кунашир).
-
На острове, на минуточку, 4 вулкана. И 3 из них действующие. Смотрите, какой красивый. Это Тятя-яма. И он действующий. А мой поселок находится под другим вулканом — Менделеева. И он тоже действующий. Помогите.
-
Леса острова и вулкан Тятя — территория медведей. Поэтому фраза «Не лезь, дебил, она тебя сожрет» применима здесь как никогда.
-
За годы жизни на острове не реагируешь на землетрясения. Даже не поднимаешь глаз от телефона. Это если еле ощущаемые толчки. А иногда начинает ходить ходуном шкаф и летать посуда — тут, извините, уже подскакиваешь и вылетаешь из дома как ошпаренный.
-
Небольшие землетрясения не ощущаются на улице. Совсем.
-
И снова о тряске. Если долго нет толчков 3–4 баллов, на которые просто тьфу, то в один прекрасный день остров сделает тьфу на нас. Тряханет так, что мама не горюй. Накопительная система.
- Если вы хотите побывать на Луне, а финансовые возможности не позволяют, вашему вниманию представляются фумаролы! Густые испарения вулканического газа вперемешку с туманом позволяют вам забыть, что вы на Земле, а выход серы окрашивает землю в приятный лимонный оттенок!
- Мои дорогие маглы, в моей Нарнии отопление домов идет с вулканов. Если вы думаете, что у нас не отключают отопление, потому что вулкан нельзя отключить, вы недооцениваете русских людей.
- Вчера самолет с Сахалина прилетел на остров и, сделав 4 круга, улетел обратно. Потому что (!) вулкан Менделеева замерз и надел шапку из тумана! 30 минут самолет надеялся, что туман рассосется, но вулкан шапку не снял! Кошмар!
О животных
- Лошади. По нашему поселку спокойно бродят лошади. Заглядывают в окна школы, переходят дорогу в неположенном месте и, самое противное, не дают себя гладить.
-
На острове нет ядовитых змей, зато есть ядовитые тарантулы. Добро пожаловать.
-
Совсем забыла сказать, что, если запутаетесь в водорослях, выбираться вам надо как можно быстрее. Что-о-о? Вы никогда не слышали о морских блохах? Кстати, тарантулы живут как раз на побережье. Это так, к слову.
-
На дорогах у нас очень строгая таможня. Нужно заплатить целую печеньку! Лисам, которые очень любят выходить на дорогу и в любое другое место, где есть люди. Возмутительно!
Белоплечий орлан.
- У нас нет голубей. Вместо них — чайки, делящие территорию с воронами. А потом приходит тихоокеанский орлан, достигающий 105 см в длину, говорит: «Я здесь батька» — и утаскивает небольшого тюленя. Серьезно, эти твари огромные.
-
На острове медведи могут вообще не ложиться в спячку, потому что другой климат, реки не замерзают и рыба есть. Если рыбы мало, медведи выходят в поселок. Ходят мимо детского сада, площадок, магазинов, идут на рыбокомбинат. Страшно.
-
Наши рыбки, когда идут нереститься, плывут вверх по течению, прыгая через маленькие водопадики. Знаете, очень неприятно, когда ты хочешь искупнуться в речке, а в твое убитое метелью и градом лицо прилетает рыба. Безобразие!
-
Иногда, когда вы купаетесь рядом с берегом, земля может уйти прямо из-под ваших ног! Ой! Это не земля, а камбала! Вы наступили на плоскую рыбку! Какой конфуз...
О Японии
- Я думаю, вам нужно знать, что остров находится близко к Японии. Ну очень. В солнечный день видно горы Хоккайдо.
- Япония прилегает к острову не только с юга, но и с запада. Поэтому для нас Япония — это Страна заходящего солнца.
- Здесь есть японский «дом дружбы». Там живут туристы из Страны заходящего солнца, и часто там проходят уроки японского для русских детей. Все, что я могу сейчас, — это сосчитать по-японски до 10.
- Японская культура хорошо отражена на острове. Ибо арахис в глазури со вкусом васаби — это не самое странное, что вы можете тут найти.
О погоде
- Наш поселок стоит на сопке. И я обожала стоять на краю обрыва в густой туман. Вы понимаете? У нас очень густые туманы, дальше 2 метров — мгла. И ты стоишь на обрыве, смотришь вниз, а там ничего нет.
- Кстати, о туристах. Здесь вы надолго застрянете. Нет не потому, что тут офигеть как интересно, просто это остров туманов, а в туманы не летают самолеты. Что? Задержка рейса на час? Фиг там, неделя или две.
- Из-за туманов с высоты птичьего полета остров похож на локацию в игре, которую вы еще не открыли.
-
Погода на острове сносит крышу. Буквально. Ветер до 38 м/с. Смотришь в окно, а там летит чья-то черепица, собака, бабушка. Из-за штормовой погоды школу отменяли очень часто.
-
Поговорим о метели. Вспомнили о ветре 30–38 м/с? Вот с такой скоростью в ваше лицо прилетает пушистый снежок. Выйти на улицу — самоубийство. Особенно без снегоходных очков. Вы просто ничего не увидите.
-
В продолжение о долбанутой погоде. Порой снега зимой наметает очень много. И когда я говорю «очень много», я имею в виду, что жители второго этажа могут спокойно выходить в окно, потому что первый этаж полностью погребен. Мы откапывали дверь.
О достопримечательностях
Мыс Столбчатый (о. Кунашир).
- Самая главная наша достопримечательность — ванночки. Это термальные источники вулканов, в которых мы очень любим купаться (в источниках, не в вулканах). Чтобы вы понимали, это горячий бассейн под открытым небом.
- Есть магические ванночки, которые видно только в отлив. Горячий источник находится прямо в океане и при отливе набирается в бассейны.
- В океане мы охлаждем пиво, а в горячих источниках греем еду.
- Есть у нас такой мыс — Столбчатый. Почему Столбчатый? Потому что эта странная локация состоит из кучи столбиков.
Озеро Кипящее (о. Кунашир).
- У нас есть замечательное озеро — Кипящее. Что? Почему так названо? Ну потому что оно кипит, что за глупые вопросы? Кстати, есть еще озеро Горячее. Почему так названо, думаю, вы уже знаете.
- У нас уникальный не только климат. Интересно, где еще вы увидите растущую рядом с елью магнолию? А бамбук? Понаехали, тьфу!
- На 13-м километре от поселка находится пляж. Он обратный. Как это, спросите? А вот заходишь ты в воду, а она тебе через два метра уже по шею, пойдешь дальше — уже по грудь. Идешь, идешь, идешь, а вода все мельче, мельче и мельче. И вот наконец ты стоишь почти метров за 80 от берега, а воды — по пятки.
Дорогие читатели, вы интересны! Расскажите нам о себе! Может, вы были волонтером в доме престарелых, жили в Бангладеш, работали в мишленовском ресторане Парижа или просто хотели бы рассказать всему миру, почему так важно встречать близких в аэропорту? Напишите об этом на hello@adme.ru с пометкой «Моя история».