Девушка рассказала, как живется на острове с четырьмя вулканами, и привела в восторг весь интернет

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Не так давно в социальной сети Twitter был запущен флешмоб «1 лайк — 1 факт». Суть его состоит в том, что пользователи социальной сети рассказывают столько фактов о мире, о своей жизни и о сферах, в которых они разбираются, сколько лайков соберет их запись.

Большую популярность в рамках этого флешмоба получила история Елизаветы Давыдовой, которая 17 лет прожила на маленьком острове Кунашир в Тихом океане. В своем Twitter она рассказала о том, как живется в сейсмоопасной зоне в окружении вулканов. Остро Кунашир девушка называет Нарнией, и с этим сложно не согласиться.