Детская книга-бестселлер, переведенная на 20 языков. Мы прочитали и теперь хотим такую же

Таинственное исчезновение дорогой для хозяина вещи, поиск свидетелей преступления, ложь, отчаяние и наконец умопомрачительная развязка, выставляющая главного героя в неожиданном свете. Думаете, это сюжет детективного романа? Вовсе нет, это всего лишь книга для детей канадского писателя Джона Классена (Jon Klassen) под названием «Где моя шапка», которая не только 2 года держалась в списке бестселлеров New York Times, но и получила 21 литературную премию.

Сегодня AdMe.ru и издательство АСТ предлагают и вам прочитать книгу Джона Классена, которая, как утверждает автор, гораздо больше, чем просто сказка, ведь в ней есть юмор и она дает пищу для размышлений и детям, и взрослым.

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А вы бы прочитали такую книгу своему ребенку?

Фото на превью Издательство АСТ

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