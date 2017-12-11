Читали ли вы книгу, которая была бестселлером в год вашего рождения?
Хотели бы вы узнать, какой книжкой зачитывался мир в год вашего рождения?
Мы в AdMe.ru посмотрели списки бестселлеров и ознакомились с литературными новинками разных годов XX века. Найдите год вашего рождения и узнайте, какая книга была хитом продаж в то время. Быть может, после ее прочтения ваша жизнь повернет в неожиданное русло?
1950-е
1950 — «За рекой, в тени деревьев», Эрнест Хемингуэй
1951 — «Отныне и во веки веков», Джеймс Джонс
1952 — «Над пропастью во ржи», Джером Сэлинджер
1953 — «К востоку от Эдема», Джон Стейнбек
1954 — «Властелин Колец», Джон Р.Р. Толкин
1955 — «Здравствуй, грусть!», Франсуаза Саган
1956 — «Элоиза», Кей Томпсон
1957 — «Пейтон-Плейс», Грейс Металиус
1958 — «Лолита», Владимир Набоков
1959 — «Доктор Живаго», Борис Пастернак
1960-е
1960 — «Убить пересмешника», Харпер Ли
1961 — «Тропик Рака», Генри Миллер
1962 — «Фрэнни и Зуи», Джером Сэлинджер
1963 — «Башмаки рыбака», Моррис Уэст
1964 — «Живешь только дважды», Ян Флеминг
1965 — «Отель», Артур Хейли
1966 — «Долина кукол», Жаклин Сюзанн
1967 — «Ребенок Розмари», Айра Левин
1968 — «Супружеские пары», Джон Апдайк
1969 — «Крестный отец», Марио Пьюзо
1970-е
1970 — «Кристальный грот», Мэри Стюарт
1971 — «Изгоняющий дьявола», Уильям Блэтти
1972 — «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», Ричард Бах
1973 — «Досье «Одесса», Фредерик Форсайт
1974 — «Челюсти», Питер Бенчли
1975 — «Занавес», Агата Кристи
1976 — «Фарс, или Долой одиночество», Курт Воннегут
1977 — «Поющие в терновнике», Колин Маккалоу
1978 — «Узы крови», Сидни Шелдон
1979 — «Выбор Софи», Уильям Стайрон
1980-е
1980 — «Команда Смайли», Джон ле Карре
1981 — «Куджо» Стивен Кинг
1982 — «Дом духов», Исабель Альенде
1983 — «Имя розы», Умберто Эко
1984 — «Первый среди равных», Джеффри Арчер
1985 — «Парфюмер», Патрик Зюскинд
1986 — «Оно», Стивен Кинг
1987 — «Хранители», Алан Мур
1988 — «Королева проклятых», Энн Райс
1989 — «Сатанинские стихи», Салман Рашди
1990-е
1990 — «Парк Юрского периода», Майкл Крайтон
1991 — «Скарлетт», Александра Рипли
1992 — «Прогулка по городу», Мэри Хиггинс Кларк
1993 — «Шоколад на крутом кипятке», Лаура Эскивель
1994 — «Политкорректные сказки», Джеймс Финн Гарднер
1995 — «Hi-Fi», Ник Хорнби
1996 — «Бойцовский клуб», Чак Паланик
1997 — «Мисо-суп», Рю Мураками
1998 — «Завтрак на Плутоне», Патрик МакКейб
1999 — «Гарри Поттер и тайная комната», Джоан К. Роулинг
2000-е
2000 — «Спасение», Николас Спаркс
2001— «Тайная жизнь пчел», Сью Монк Кидд
2002 — «Жизнь Пи», Янн Мартел
2003 — «Код да Винчи», Дэн Браун
2004 — «Облачный атлас», Дэвид Митчелл
2005 — «Не отпускай меня», Кадзуо Исигуро
А вы прочитаете вашего ровесника? Или вы уже знакомы с этим произведением?
Фото на превью pexels