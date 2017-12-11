Читали ли вы книгу, которая была бестселлером в год вашего рождения?

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Хотели бы вы узнать, какой книжкой зачитывался мир в год вашего рождения?

Мы в AdMe.ru посмотрели списки бестселлеров и ознакомились с литературными новинками разных годов XX века. Найдите год вашего рождения и узнайте, какая книга была хитом продаж в то время. Быть может, после ее прочтения ваша жизнь повернет в неожиданное русло?