Читали ли вы книгу, которая была бестселлером в год вашего рождения?

Хотели бы вы узнать, какой книжкой зачитывался мир в год вашего рождения?

Мы в AdMe.ru посмотрели списки бестселлеров и ознакомились с литературными новинками разных годов XX века. Найдите год вашего рождения и узнайте, какая книга была хитом продаж в то время. Быть может, после ее прочтения ваша жизнь повернет в неожиданное русло?

1950-е

1950 — «За рекой, в тени деревьев», Эрнест Хемингуэй

1951 — «Отныне и во веки веков», Джеймс Джонс

1952 — «Над пропастью во ржи», Джером Сэлинджер

1953 — «К востоку от Эдема», Джон Стейнбек

1954 — «Властелин Колец», Джон Р.Р. Толкин

1955 — «Здравствуй, грусть!», Франсуаза Саган

1956 — «Элоиза», Кей Томпсон

1957 — «Пейтон-Плейс», Грейс Металиус

1958 — «Лолита», Владимир Набоков

1959 — «Доктор Живаго», Борис Пастернак

1960-е

1960 — «Убить пересмешника», Харпер Ли

1961 — «Тропик Рака», Генри Миллер

1962 — «Фрэнни и Зуи», Джером Сэлинджер

1963 — «Башмаки рыбака», Моррис Уэст

1964 — «Живешь только дважды», Ян Флеминг

1965 — «Отель», Артур Хейли

1966 — «Долина кукол», Жаклин Сюзанн

1967 — «Ребенок Розмари», Айра Левин

1968 — «Супружеские пары», Джон Апдайк

1969 — «Крестный отец», Марио Пьюзо

1970-е

1970 — «Кристальный грот», Мэри Стюарт

1971 — «Изгоняющий дьявола», Уильям Блэтти

1972 — «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», Ричард Бах

1973 — «Досье «Одесса», Фредерик Форсайт

1974 — «Челюсти», Питер Бенчли

1975 — «Занавес», Агата Кристи

1976 — «Фарс, или Долой одиночество», Курт Воннегут

1977 — «Поющие в терновнике», Колин Маккалоу

1978 — «Узы крови», Сидни Шелдон

1979 — «Выбор Софи», Уильям Стайрон

1980-е

1980 — «Команда Смайли», Джон ле Карре

1981 — «Куджо» Стивен Кинг

1982 — «Дом духов», Исабель Альенде

1983 — «Имя розы», Умберто Эко

1984 — «Первый среди равных», Джеффри Арчер

1985 — «Парфюмер», Патрик Зюскинд

1986 — «Оно», Стивен Кинг

1987 — «Хранители», Алан Мур

1988 — «Королева проклятых», Энн Райс

1989 — «Сатанинские стихи», Салман Рашди

1990-е

1990 — «Парк Юрского периода», Майкл Крайтон

1991 — «Скарлетт», Александра Рипли

1992 — «Прогулка по городу», Мэри Хиггинс Кларк

1993 — «Шоколад на крутом кипятке», Лаура Эскивель

1994 — «Политкорректные сказки», Джеймс Финн Гарднер

1995 — «Hi-Fi», Ник Хорнби

1996 — «Бойцовский клуб», Чак Паланик

1997 — «Мисо-суп», Рю Мураками

1998 — «Завтрак на Плутоне», Патрик МакКейб

1999 — «Гарри Поттер и тайная комната», Джоан К. Роулинг

2000-е

2000 — «Спасение», Николас Спаркс

2001— «Тайная жизнь пчел», Сью Монк Кидд

2002 — «Жизнь Пи», Янн Мартел

2003 — «Код да Винчи», Дэн Браун

2004 — «Облачный атлас», Дэвид Митчелл

2005 — «Не отпускай меня», Кадзуо Исигуро

А вы прочитаете вашего ровесника? Или вы уже знакомы с этим произведением?

Фото на превью pexels

92 На склад!
9 Комментарии
  • 11 декабря 2017
  • 9
  • 11818

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