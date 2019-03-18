Честная история о том, что быть отцом дочери-подростка сложно, зато точно не скучно

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Слава Сэ, прежде чем стать известным блогером и писателем, успел получить психологическое образование и поработать психофизиологом, затем уйти в бизнесмены и стать членом совета директоров на нескольких предприятиях. После карьерного взлета и рождения 2 дочерей он бросил бизнес и устроился сантехником, чтобы больше времени проводить с детьми и заниматься творчеством. Сейчас он пишет ироничные истории о себе и своей семье. Он не понаслышке знает о трудностях воспитания подростков и о том, как не терять в этом непростом деле чувство юмора.

Мы в AdMe.ru всегда рады делиться хорошим настроением и всецело за здоровое чувство юмора в любой жизненной ситуации, поэтому публикуем один из рассказов Славы Сэ, который заставит вас посмеяться от души.

Ну все. Началось

Чтобы не остаться в 14 лет старой девой, Ляля завела «отношения». Договорилась с каким-то Колей. На переменах они встречались, вместе посетили столовку, потом парк и потом еще переписывались. Вечером Ляле надоела эта ложь, она Колю бросила. Сказала за ужином:

— Любовь — это отстой. Целый день впустую, ничего сделать не успела. Только идиоты тратят на это время.

Я с трудом удержался от аплодисментов, настолько был согласен. Рассказал, как сам истратил молодость на эту дрянь. Лучше бы фортепьяно изучал, сейчас был бы как Цискаридзе.

Мой внутренний педагог торжествовал. Умная и просвещенная дочь — настоящая радость. За такую можно взять хороший калым: магнитофон или даже компьютер.

На следующий день Ляля пришла с засосом. Я всматривался с разных сторон, надеясь на просто немытую шею. Что сказать — не знал. Составил ряд вопросов, на которые нужно ответить прежде, чем орать. Вот они: Обязательно ли кричать на дочь какой-то текст или можно просто нагавкать? Где купить недорого девичий ошейник с шипами наружу? Как сказать, что я готов к внукам, ни к чему при этом не призывая? Будет ли засос просвечивать сквозь гуашь? Или сразу водоэмульсионкой? Что мне надеть в школу, чтобы не было видно топорища? Если поймаю Колю, правильно ли хлестать его по губешкам? А вдруг Коля здоровый, писать ли мне тогда про свои губешки забавный фельетон или сказать, что я опух от инъекциий силикона? Снова ходил смотреть. Думал: хоть бы грязь, ну пожалуйста, хоть бы грязь. Внезапно Ляля подбоченилась и сказала гордо:

— Да! Это засос!

Не дожидаясь, пока я сменю цвет кожи с вопросительного на восклицательный, пояснила:

— Катька поставила. Мы дурачились.