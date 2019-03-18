Честная история о том, что быть отцом дочери-подростка сложно, зато точно не скучно
Слава Сэ, прежде чем стать известным блогером и писателем, успел получить психологическое образование и поработать психофизиологом, затем уйти в бизнесмены и стать членом совета директоров на нескольких предприятиях. После карьерного взлета и рождения 2 дочерей он бросил бизнес и устроился сантехником, чтобы больше времени проводить с детьми и заниматься творчеством.
Сейчас он пишет ироничные истории о себе и своей семье. Он не понаслышке знает о трудностях воспитания подростков и о том, как не терять в этом непростом деле чувство юмора.
Мы в AdMe.ru всегда рады делиться хорошим настроением и всецело за здоровое чувство юмора в любой жизненной ситуации, поэтому публикуем один из рассказов Славы Сэ, который заставит вас посмеяться от души.
Ну все. Началось
Чтобы не остаться в 14 лет старой девой, Ляля завела «отношения». Договорилась с каким-то Колей. На переменах они встречались, вместе посетили столовку, потом парк и потом еще переписывались. Вечером Ляле надоела эта ложь, она Колю бросила. Сказала за ужином:
— Любовь — это отстой. Целый день впустую, ничего сделать не успела. Только идиоты тратят на это время.
Я с трудом удержался от аплодисментов, настолько был согласен. Рассказал, как сам истратил молодость на эту дрянь. Лучше бы фортепьяно изучал, сейчас был бы как Цискаридзе.
Мой внутренний педагог торжествовал. Умная и просвещенная дочь — настоящая радость. За такую можно взять хороший калым: магнитофон или даже компьютер.
На следующий день Ляля пришла с засосом. Я всматривался с разных сторон, надеясь на просто немытую шею. Что сказать — не знал. Составил ряд вопросов, на которые нужно ответить прежде, чем орать. Вот они:
- Обязательно ли кричать на дочь какой-то текст или можно просто нагавкать?
- Где купить недорого девичий ошейник с шипами наружу?
- Как сказать, что я готов к внукам, ни к чему при этом не призывая?
- Будет ли засос просвечивать сквозь гуашь? Или сразу водоэмульсионкой?
- Что мне надеть в школу, чтобы не было видно топорища?
- Если поймаю Колю, правильно ли хлестать его по губешкам?
- А вдруг Коля здоровый, писать ли мне тогда про свои губешки забавный фельетон или сказать, что я опух от инъекциий силикона?
Снова ходил смотреть. Думал: хоть бы грязь, ну пожалуйста, хоть бы грязь. Внезапно Ляля подбоченилась и сказала гордо:
— Да! Это засос!
Не дожидаясь, пока я сменю цвет кожи с вопросительного на восклицательный, пояснила:
— Катька поставила. Мы дурачились.
Вчера приходила эта Катька. Просто в гости, не целоваться. 14 лет, рост 180 см. Такими губищами можно буксировать троллейбус. Нам еще повезло, что засос не охватывает спину и затылок. Я опять сочинял вопросы. Список № 2 вышел короче.
1. Правда ли, Катька, что это ты поставила? Или все-таки Коля?
2. Что лучше для меня самого? Вскрыть заговор или изобразить деменцию?
3. И как остановить Катьку в ее стремлении шутить?
Когда-нибудь товарищ судья спросит, как я воспитывал детей. В ответ я покажу списки вопросов. И мне что-нибудь да простят. Хотя бы за муки.