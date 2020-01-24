70 умных книг, которые не отпустят вас до последней страницы
Кембриджский словарь утверждает, что литература non-fiction основана на фактах с редкими вкраплениями художественного вымысла. Это могут быть мемуары, биографии, громкие расследования, научпоп. Найти что-то стоящее в дебрях такого сложного жанра непросто, но мы сделали это.
AdMe.ru провел серьезную работу и выбрал книги, основанные на реальных событиях. Все они уже получили высокие оценки читателей и хорошие отзывы критиков. Теперь ваша очередь.
О тайнах, которые скрывает тело человека
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Генри Марш. Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии
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Роберт Сапольски. Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки
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Полина Кривых и Марина Евланова. Где мои очки и другие истории о нашей памяти
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Дарья Варламова и Антон Зайниев. С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города
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Джейсон Фанг. Дикий гормон. Удивительное медицинское открытие о том, как наш организм набирает лишний вес, почему мы в этом не виноваты и что поможет обуздать свой аппетит
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Луиза Штёмер и Ева Вюнш. Эти дни. Все о цикле и других умопомрачительных возможностях женского организма
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Атул Гаванде. Тяжелый случай. Записки хирурга
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Елена Мотова. Мой лучший друг — желудок. Еда для умных людей
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Йаэль Адлер. Человек противный. Зачем нашему безупречному телу столько несовершенств
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Фрэнсис Эшкрофт. Искра жизни. Электричество в теле человека
Мемуары, биографии и заметки, которые написаны без пафоса и скуки
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Мишель Филгейт. О чем мы молчим с моей матерью
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Арнольд Шварценеггер. Вспомнить все. Моя невероятно правдивая история
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Соломон Нортап. 12 лет рабства. Реальная история предательства, похищения и силы духа
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Нора Эфрон. Я ненавижу свою шею. И другие мысли о том, как быть женщиной
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Григорий Медведев. Чернобыльская тетрадь. Документальное расследование
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Георгий Данелия. Тостуемый пьет до дна
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Эшли Вэнс. Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее
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Ли Дугаткин, Людмила Трут. Как приручить лису (и превратить в собаку)
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Джим Хаттон. Меркьюри и я. «Богемская рапсодия», любовь и котики
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Мартин Писториус, Меган Ллойд Дэвис. В стране драконов. Удивительная жизнь Мартина Писториуса
О культуре, науке и искусстве простыми словами
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Софья Багдасарова. Омерзительное искусство. Юмор и хоррор шедевров живописи
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Линор Горалик. 203 истории про платья
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Марк Курлански. Молоко! Самый спорный продукт
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Марк Медовник. Жидкости. Прекрасные и опасные субстанции, протекающие по нашей жизни
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Михаил Левицкий. Карнавал молекул. Химия необычная и забавная
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Элспет Марр. Как приготовить кролика, спасти душу и найти любовника. Заметки истинной викторианской леди на все случаи жизни
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Алина Никонова. 99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее
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Наталья Лэнг. Англия, которую вы не знали
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Михаил Никитин. Происхождение жизни. От туманности до клетки
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Пол Оффит. Ящик Пандоры. 7 историй о том, как наука может приносить нам вред
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Сюзан Нейпир. Волшебные миры Хаяо Миядзаки
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Ася Казанцева. В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов
О том, как построить счастливые отношения и не потерять себя
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Эстер Перель. Право на «лево». Почему люди изменяют и можно ли избежать измен
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Сью Джонсон. Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь
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Джон Готтман. 8 важных свиданий: как создать отношения на всю жизнь
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Ицхак Адизес, Иехезкель Маданес, Рут Маданес. Союз непохожих. Как создать счастливую семью не вопреки, а благодаря вашим различиям
Воспитание детей без занудства, криков и нотаций
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Роман Лошманов и Александр Фельдберг. Nordic Dads. 14 историй о том, как активное отцовство меняет жизнь детей и их родителей
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Анна Быкова. Самостоятельный ребенок, или Как стать «ленивой мамой»
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Андрей Курпатов. Счастливый ребенок. Универсальные правила
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Людмила Петрановская. Если с ребенком трудно
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Гордон Ньюфелд и Габор Матэ. Не упускайте своих детей. Почему родители должны быть важнее, чем ровесники
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Марина Мелия. Отстаньте от ребенка! Простые правила мудрых родителей
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Фредрик Бакман. Что мой сын должен знать об устройстве этого мира
Книги, которые помогут разобраться в себе и понять окружающих
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Вита Малыгина. Вечно худеющие. 9 историй о том, как живут и что чувствуют те, кто недоволен своим телом
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Руби Уэкс. Укроти свой мозг! Как забить на стресс и стать счастливым в нашем безумном мире
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Хелен Расселл. Хюгге, или Уютное счастье по-датски. Как я целый год баловала себя «улитками», ужинала при свечах и читала на подоконнике
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Найджел Камберленд. Не жалей ни о чем. И еще 99 правил счастливых людей
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Джим Лоулесс. Иди туда, где страшно. Именно там ты обретешь силу
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Гретхен Рубин. Сильные слабости. Как превратить свои минусы в плюсы и стать счастливой
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Малкольм Гладуэлл. Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего?
О том, как научиться чему-то новому и найти дело по душе
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Рэй Брэдбери. Дзен в искусстве написания книг
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Эва Шарновски, Кармен Веделанд. Шитье и вязание хюгге. Магия рукоделия для дома, где живет счастье
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Александр Рогов. Гид по стилю
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Дмитрий Кудряшов, Евгений Козлов. Администратор Instagram. Руководство по заработку
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Анастасия Бобкова, Екатерина Пронина, Надежда Пигарева. Гладь, люби, хвали. Нескучное руководство по воспитанию собаки
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Ольга Лукинова. Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете
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Даниэлла Постель-Виней. Французское искусство домашнего уюта
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Виктория Исакова. Больше чем торт
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Лора Шмидт. Планируем меню, или Как перестать жить на кухне
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Алексей Марков. Жлобология. Откуда берутся деньги и почему не у меня
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Татьяна Гартман. Речь как меч. Как говорить по-русски правильно
Реальные истории из жизни обычных и не очень людей
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Ольга Савельева. Ну, ма-а-ам!
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Слава Сэ. Разводы (сборник)
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Маша Трауб. Истории моей мамы
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Владимир Захаров. Опознание. Записки адвоката
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Сергей Довлатов. Заповедник
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Эдуард Овечкин. Акулы из стали (сборник)
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Шимун Врочек. Как выжить среди принцесс
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Александр Цыпкин, Елена Зотова, Александр Бессонов, Юлия Ивлиева. БеспринцЫпные чтения. ТАКСИчная книга
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Тереза Браун. Смена. 12 часов с медсестрой из онкологического отделения: события, переживания и пациенты, отвоеванные у болезни
Вы знали, что в соцсетях существует челлендж #100книгзагод? Это своеобразное испытание, в котором пользователи интернета ставят перед собой задачу прочитать определенное количество книг в течение года. Много ли книг удается прочитать лично вам? Хвастайтесь в комментариях.
Фото на превью Chernobyl / HBO