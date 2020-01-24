70 умных книг, которые не отпустят вас до последней страницы

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Кембриджский словарь утверждает, что литература non-fiction основана на фактах с редкими вкраплениями художественного вымысла. Это могут быть мемуары, биографии, громкие расследования, научпоп. Найти что-то стоящее в дебрях такого сложного жанра непросто, но мы сделали это.

AdMe.ru провел серьезную работу и выбрал книги, основанные на реальных событиях. Все они уже получили высокие оценки читателей и хорошие отзывы критиков. Теперь ваша очередь.

О тайнах, которые скрывает тело человека

Мемуары, биографии и заметки, которые написаны без пафоса и скуки

О культуре, науке и искусстве простыми словами

О том, как построить счастливые отношения и не потерять себя

Воспитание детей без занудства, криков и нотаций

Книги, которые помогут разобраться в себе и понять окружающих

О том, как научиться чему-то новому и найти дело по душе

Реальные истории из жизни обычных и не очень людей

Вы знали, что в соцсетях существует челлендж #100книгзагод? Это своеобразное испытание, в котором пользователи интернета ставят перед собой задачу прочитать определенное количество книг в течение года. Много ли книг удается прочитать лично вам? Хвастайтесь в комментариях.