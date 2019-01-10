10 актеров, которые могли бы сыграть в «Сумерках», если бы киноделы прислушались к автору книг

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Стефани Майер, автор саги «Сумерки», высказалась на тему того, кого она хотела бы видеть в главных ролях в нашумевших фильмах по мотивам ее книг. Кому, как не ей, знать, как должен выглядеть на экране красавец-вампир Эдвард Каллен и его возлюбленная Белла Свон?

Мы в AdMe.ru считаем, что если бы киноделы прислушались к мнению автора, то мир увидел бы совсем иную «сумеречную» сагу.

Стивен Стрейт в роли Джейкоба

Актер Стивен Стрейт выглядит именно так, как представляла себе Джейкоба Стефани Майер. Однако, по ее мнению, он оказался бы слишком взрослым к тому моменту, когда начались бы съемки фильма «Сумерки. Сага. Новолуние». Вторым претендентом на эту роль Майер считала Тайлера Пози, известного по роли Скотта Макколла в сериале «Волчонок».

Чарли Ханнэм в роли Карлайла Каллена

Роль главы вампирского семейства могла достаться Чарли Ханнэму. Это один из любимейших актеров Стефани Майер. Особенно он понравился ей в фильме «Николас Никлби», где исполнил ведущую роль. Однако автор отметила, что Ханнэм обычно отказывается рассматривать сценарии, которые включают персонажей-вампиров, поэтому ее мечтам никак не суждено было сбыться.

Джон Си Райли в роли Чарли

Было несколько претендентов, но самым лучшим из них являлся Джон Си Райли, номинант на премию «Оскар». Майер считала, что он, как никто другой, справился бы с ролью Чарли, отца Беллы. Также Майер рассматривала Винса Вона и Адама ЛеФевра. По мнению автора, Вон отлично смотрелся бы на экране с парой лишних килограммов и лысеющей головой. А ЛеФевра Майер запомнила еще по роли Дэймона Брэдли в фильме «Только ты».

Джоанна Крупа в роли Розали Каллен

Это тот случай, когда автор отказалась от собственных убеждений и предпочла какой бы то ни было актрисе модель. Джоанна Крупа — американская фотомодель польского происхождения. Если она и попадала на экраны, то в основном снималась в эпизодах сериалов, например «C.S.I. Место преступления».

Дэниэл Кадмор в роли Эмметта Каллена

Дэниэл Кадмор мог сыграть роль брата Эдварда Эмметта Каллена. По крайней мере на это надеялась Стефани Майер. Киноделы ее услышали, но все сделали по-своему. В итоге Дэниэлу досталась роль Феникса, стражника клана Вольтури.

Рэйчел Ли Кук в роли Элис Каллен

По словам автора, единственная актриса, которая приходит ей на ум, если речь заходит об Элис Каллен, — это Рэйчел Ли Кук. По большей части девушка снималась в сериалах и молодежных комедиях.

Киллиан Мерфи в роли Джеймса

Сначала Майер склонялась к Джошуа Джексону и хотела, чтобы именно он взялся за роль Джеймса. Но затем обратила внимание на Киллиана Мерфи, после чего уже он стал для нее главным фаворитом. Особенно ей полюбилась его игра в фильме «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана.

Джон Стамос в роли Лорана

Обаятельный и привлекательный актер Джон Стамос мог исполнить роль Лорана. Автор отметила, что если бы Стамос все же принял участие в процессе съемок фильма, то это бы стало для него своеобразным камео.

Эмили Браунинг в роли Беллы Свон

Беллу, по мнению Стефани Майер, могли бы сыграть Эллен Пейдж или Даниэль Панабэйкер, но явным фаворитом была Эмили Браунинг. Автора привлекла внешность актрисы, в частности ее выразительные губы. Хотя Майер с готовностью рассмотрела и другие варианты. Главным критерием было то, что Беллу должна играть «настоящая актриса, а не какая-нибудь поп-звезда».

Генри Кавилл в роли Эдварда Каллена

У Стефани Майер были вполне определенные представления о том, как должен выглядеть Эдвард Каллен. Она не рассматривала никого старше 21 года, а также тех, кто не является профессиональным актером. Никаких певцов, моделей и других представителей шоу-бизнеса. Идеальным претендентом на роль вампира автор посчитала Генри Кавилла. Но ему на тот момент было уже 24 года, что очень огорчало Майер. Тем не менее Стефани отметила, что не отчаивается и в случае отказа Чарли Ханнэма от роли Карлайла предложила бы эту роль Кавиллу.