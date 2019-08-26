9 внуков знаменитостей, которые унаследовали внешность своих бабушек и дедушек

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Некоторым внукам повезло получить в наследство от знаменитых бабушек и дедушек не только денежное состояние, но и узнаваемую внешность. А многим от предков достались еще и таланты, с помощью которых они зарабатывают свою собственную популярность.

AdMe.ru узнал, как выглядят копии легендарных кумиров поколений, и теперь просто не может не поделиться этим с вами.

Пабло Дилан, внук Боба Дилана

Пабло стал одним из немногих в семье Дилана, кто решил заняться музыкой. Будучи подростком, он читал рэп и даже называл дедушку «Jay-Z своего времени». Сейчас парню 23, он перешел с рэпа на фолк-рок и мечтает стать величайшей звездой в мире музыки.

Ассизи Лола Джексон, внучка Мика Джаггера

Дочка Джейд Джаггер и Пирса Джексона — одна из 5 внуков британского рок-музыканта. Ассизи ведет довольно скромный образ жизни, ее не увидишь в журналах и на красных дорожках. В 2014 году она подарила Мику правнучку, которую назвали Эзра.

Пьер Казираги, внук Грейс Келли

Пьер — 8-й в очереди на престол Монако. Принц является акционером строительной фирмы своего отца, а также занимается благотворительностью. С 2015 года женат на итальянской аристократке Беатриче Борромео, с которой до этого встречался 7 лет.

Софи Даль, внучка Роальда Даля

Вы могли не слышать о писателе Роальде Дале, но его произведения «Чарли и шоколадная фабрика» и «Большой и добрый великан» знаете точно. Его внучка Софи тоже пробовала себя в роли писательницы, выпустив в 2003 году иллюстрированную новеллу «Мужчина с танцующими глазами», но книга не обрела популярность.

Уинстон Черчилль, внук Уинстона Черчилля

Уинстон Черчилль, как и его одноименный дедушка, посвятил себя политике. Он был депутатом Палаты общин Великобритании на протяжении 27 лет.

Конор Кеннеди, внук Роберта Кеннеди

Дедушка Конора — самый известный политический деятель своего времени и брат бывшего американского президента Джона Кеннеди. О жизни наследника знаменитой семьи практически ничего не известно. Самой громкой новостью за последние годы был роман Кеннеди с певицей Тейлор Свифт — продлился он, правда, недолго.

Вива Вадим, внучка Джейн Фонды

Знаменитая обладательница «Оскара» не только великолепно выглядит в свои 80, но и сумела успешно передать гены внучке. Маленькая Виви уже успела сняться в фильме «Джейн Фонда: Жизнь в пяти актах», посвященном бабушке.

Артур Дональд, внук Пола Маккартни

Артур — старший из внуков сэра Пола Маккартни. О нем известно немного: парень учится в Йельском университете, любит китайскую и итальянскую кухню и гуляет за ручку с дочерью Риз Уизерспун Авой.

Амара Дин, внучка Вупи Голдберг

Вупи стала бабушкой, когда ей было всего 34. Ее дочь Алекс случайно забеременела и родила дочь Амару в 16 лет. Сейчас внучке Голдберг уже 30, она замужем и воспитывает 5-летнюю дочь Чарли Роуз.