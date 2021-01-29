9 мифов об известных писателях, в которые уже давно пора перестать верить

Нестандартные факты о знаменитостях всегда воспринимаются с интересом и распространяются, привлекая внимание все большего количества людей. А потом вдруг оказывается, что какой-то эпизод не имеет ничего общего с тем, кому он приписывался.

Мы в AdMe.ru решили найти распространенные утверждения об известных мировых писателях, оказавшиеся обычным фейком. Некоторые из них были придуманы, другие — результат неправильных интерпретаций документов или рассказов современников.

1. Эрнест Хемингуэй и его самый короткий рассказ

Сколько раз мы читали в интернете о том, что Хемингуэй создал самый трогательный и короткий рассказ: «Продаются детские ботиночки. Неношеные». Легенда гласит: писатель поспорил со своими друзьями, что сочинит рассказ, содержащий завязку, кульминацию и финал, но при этом очень короткий. И ему это удалось. Но нет никаких доказательств, что эта работа имеет хоть какое-то отношение к Хемингуэю. Исследователи утверждают, что скорее всего история стала распространяться уже после смерти писателя. Сначала ее напечатали в журнале в статье «Как продавать свои произведения», затем она пошла гулять по разным изданиям. Люди поверили в то, что рассказ написал именно Хемингуэй, потому что он безупречно соответствовал его фирменному «телеграфному» стилю. Но кто же в действительности был автором этих строк, неизвестно.

2. «Босой» Лев Толстой и его предательство жены

Конечно, Лев Толстой был неординарной личностью, однако некоторые действия ему приписывались напрасно. Например, то, что он обожал ходить в крестьянской одежде и босиком. Этот миф распространил Иван Репин. Когда художник нарисовал Толстого босым, писатель разозлился и сказал: «Не­до­ста­ет толь­ко, что­бы ме­ня изобра­зили без пан­та­лон». Из обуви он предпочитал удобные сапоги. А одежда, которую он носил в усадьбе, была простой, но исключала сравнение с крестьянской. Выходя в общество, романист надевал сюртук, накрахмаленные рубашки — то есть все то, что было принято. Что касается его отношений с женой, то рассказы о том, что он ей изменял, являются вымыслом. В дневниках писателя есть много упоминаний о связях с женщинами и внебрачном ребенке. Но Толстой отрицал, что обманывал Софью Андреевну. У него были другие женщины, но только когда Софья еще не была его женой, то есть до брака. Миф о неверности породила его повесть «Дьявол», однако там описаны события из жизни совсем другого человека. Биограф Толстого и его друг Павел Бирюков упоминал о том, что после 25 лет брака писатель поделился с ним, что «ему при­ят­но созна­вать, что ни с его стороны, ни со стороны его супруги не было ни малейшей неверности, и они прожили честную и чистую семейную жизнь».

3. Николай Гоголь и цвет его волос

Почти на всех портретах у Гоголя темные волосы, а уж в фильмах о нем мы и вовсе видим его жгучим брюнетом. Если же обратиться к высказываниям современников, то они вспоминают писателя как белокурого. Другое дело, что истинное значение этого слова — «светло-русый». Именно такие волосы и были у Гоголя. Портреты же потемнели от времени, но на некоторых из них все же видно, что волосы у писателя действительно русые.

«Низенький, сухощавый, с весьма длинным, заостренным носом, с прядями белокурых волос, часто падавшими на маленькие прищуренные глазки, Гоголь выкупал эту неприглядную внешность любезностью, неистощимою веселостью и проблесками своего чудного юмора, которыми искрилась его беседа в приятельском кругу». Иван Айвазовский

4. Иван Крылов и его гибель от переедания

К.П. Брюллов. Портрет баснописца И.А. Крылова.

Баснописец Иван Крылов действительно любил поесть, был полным человеком, часто пренебрегал правилами этикета, отличался неряшливостью и по этому поводу нередко подвергался насмешкам коллег. Они сочиняли о нем анекдоты и рассказывали друг другу истории: «Комнаты Крылова похожи больше на берлогу медведя, чем на жилище порядочного человека». Чаще всего обсуждали его обжорство. Когда писатель умер, язвительные литераторы распространили слух, что именно переедание и стало причиной смерти. Однако это не так: в официальном заключении поставлен диагноз «воспаление легких».

5. Агата Кристи и ее исчезновение

Вечером 3 декабря 1926 года Агата Кристи уехала из дома в неизвестном направлении. Ее машину обнаружили на следующий день, но женщины рядом не было. Тысячи человек искали писательницу. Нашлась она в спа-отеле, где поселилась под чужим именем. Считалось, что Кристи скрывалась специально, чтобы расследовать нераскрытое преступление. На самом деле Агата поступила так, когда поссорилась с мужем, который заявил, что хочет развода. Мало того, в отеле она зарегистрировалась под именем любовницы супруга. Кристи заявила, что ничего не помнит о предыдущих 11 днях. Амнезию подтвердил доктор.

6. Эрих Мария Ремарк и его фамилия

История о том, что настоящая фамилия Ремарка — Крамер (Ремарк наоборот), часто упоминалась даже в его биографии. Однако эту легенду распространили недруги, чтобы указать на то, что писатель вовсе не немец, а потомок французских евреев. Но документы подтверждают происхождение Ремарка. Пропагандистская кампания против прозаика основывалась на изменении им правописания своей фамилии с Remark на Remarque (на французский манер).

7. Николай Гумилев и его отношения с женой

Отношения Ахматовой и Гумилева трудно назвать простыми: между ними всегда было профессиональное соперничество. Прочитав стихи Анны Андреевны, современники решили, что муж очень плохо к ней относится и даже бьет. На такую мысль их навели строчки «Мне муж — палач, а дом его — тюрьма», «Все равно, что ты наглый и злой» и наконец «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем». Гумилев же очень расстраивался, что страдания лирической героини Ахматовой принимают за ее личные: «Ведь я, подумайте, из-за этих строк прослыл садистом!» Но после расставания с супругом героиня стихов все равно продолжала терзаться.

8. Чарльз Диккенс и его встреча с Федором Достоевским

Федор Достоевский восхищался творчеством Диккенса, и некоторые биографы упоминали о том, что два великих романиста встречались. Они основывались на отрывке из письма, которое будто было написано Достоевским. В нем Федор Михайлович вспоминал свою встречу с Диккенсом в июле 1862 года в редакции литературного журнала All the Year Round. Однако у одного из биографов появились сомнения, он провел расследование и выяснил, что скорее всего письмо было сфальсифицировано. Тем не менее литературовед стопроцентно не исключал вероятности встречи двух писателей. Так, известно, что в 1862 году Достоевский приезжал в Лондон и общался с Александром Герценом, который, как и Достоевский, был поклонником творчества Диккенса. Герцен мог организовать встречу прозаиков, однако вряд ли они могли свободно общаться, потому что Федор Михайлович не знал английского языка.

9. Марк Твен и его детство в романе «Приключения Тома Сойера»

«Приключения Тома Сойера» часто называют автобиографией, предполагая, что многие проделки Тома — шалости самого писателя. Однако сам Марк Твен говорил, что в книге есть его впечатления детства, но Том Сойер не списан с одного лица, а является комбинацией характеров трех мальчиков, которых он знал. Интересно, что во времена Твена книги для детей были более строгими и поучительными, и такой легкий стиль повествования считался абсолютно новаторским. Сам же Марк Твен отмечал, что его произведение написано больше для взрослых, которые должны вспомнить о детстве.