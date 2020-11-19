9 малоизвестных фактов о Льве Толстом, от которых опешат даже учителя литературы

Сложно переоценить влияние Льва Толстого на русскую культуру. За свою жизнь писатель создал более 170 произведений, вышедших тиражом более чем 436 млн экземпляров. Жизненные взгляды прозаика, который, будучи потомственным дворянином, сам запрягал лошадей и пахал землю, по сей день вызывают неподдельный интерес у читателей со всего мира.

Редакция AdMe.ru с большим почтением относится к творчеству Льва Николаевича Толстого. Сегодня мы хотим вспомнить несколько малоизвестных эпизодов из жизни писателя, о которых, как правило, нет ни слова в школьной программе (факты из бонуса вас точно удивят).

Был родственником Пушкина

Лев Николаевич Толстой является дальним родственником Пушкина. Писателей связывает общий предок — адмирал Иван Михайлович Головин, сподвижник Петра I. Прабабушка Пушкина и прабабушка матери Толстого приходились друг другу родными сестрами. А это значит, что Лев Николаевич — четвероюродный племянник Александра Сергеевича.

Учился через пень-колоду

Лев Толстой был далеко не самым прилежным учеником. О способностях своего подопечного преподаватель Михаил Поплонский говорил так: «И не хочет, и не может». На вступительных экзаменах в Казанский университет Толстой получил аж две единицы: по статистике и по истории. К слову, по русскому языку у будущего писателя была четверка. Пересдав эти предметы, Толстой все же поступил на восточное отделение. Однако надолго не задержался: провалив переходные экзамены, он перевелся на юридический факультет. Преподаватели характеризовали будущего философа как «весьма ленивого» студента, который то и дело забирался на самую верхнюю скамью аудитории и дремал над развернутой газетой. Учебу в университете Толстой бросил в неполные 19 лет.

Уступил свой Георгиевский крест простому солдату

Во время военной службы на Кавказе Льву Толстому дважды предоставлялась возможность получить Георгиевский крест, но оба раза неудачно. В первый раз произошла путаница с бумагами и необходимые документы не пришли вовремя. Во второй раз Лев Николаевич уступил награду «старому добродушному солдату Андрееву». Этот поступок позволил рядовому получать пожизненную пенсию.

Был картежником

В молодости Лев Толстой часто проводил время за игрой в карты. И везло писателю, по несчастью, далеко не всегда. Чтобы хоть как-то расплатиться с долгами, графу пришлось продать часть родового гнезда в Ясной Поляне, а именно дом, где Лев Николаевич родился и провел детство.

Довел жену до психического расстройства

Лев Николаевич и Софья Андреевна поженились, когда ему было 34 года, а ей всего 18. Перед свадьбой граф дал будущей супруге перечитать дневники, в которых в красках описывал свои многочисленные связи с разными женщинами. По словам Софьи Андреевны, она на всю жизнь запомнила их содержание. Возможно, именно этот поступок графа породил в супруге болезненную ревность, которой она мучилась всю жизнь. Отношение Льва Николаевича к Софье Андреевне постоянно менялось: от полного безразличия до приступов неизъяснимой нежности. После первой ночи с женой в Ясной Поляне Лев Толстой написал в дневнике всего два слова: «Не она».

После 15 лет семейной жизни Толстой загорелся мыслью, что собственность и деньги — зло, от которого нужно избавляться. Писатель планировал отказаться от авторских прав и жить в бедности. В тот момент семья его была наиболее многочисленной: старшие дети должны были поступать в университет и гимназию, младшие были еще грудными. Софья Андреевна не поддержала мужа, с этого началась череда острых семейных конфликтов. Про супруга она говорила: «Он проповедует любовь ко всему человечеству, но ненавидит собственных детей», имея в виду, что тот не заботится о благосостоянии потомства. К слову, из 13 детей Толстых пятеро умерли в младенчестве.

У истерзанной недостижимыми требованиями мужа, женскими болезнями, смертью любимых детей, заботами о поместье Толстой то и дело случались истерические припадки. Приглашенный в Ясную Поляну летом 1910 года доктор Россолимо поставил Софье Андреевне диагноз: «Дегенеративная двойная конституция, паранойяльная и истерическая, с преобладанием первой. В данный момент эпизодическое обострение».

Лечился кумысом и ходил пешком на дальние расстояния

В один из кризисных периодов своей жизни граф поставил себе диагноз «тоска и равнодушие» (о депрессии тогда еще не знали). Врачи посоветовали ему лечиться кумысом. Метод пришелся писателю по душе, и он даже купил имение неподалеку от кумысолечебницы. В 1886 году, когда Льву Николаевичу было уже 58 лет, он впервые совершил поход на дальнее расстояние: из Москвы в Ясную Поляну. Дорога давала графу время на размышления, позволяла отдохнуть от роскошной жизни и дарила возможность пообщаться с простыми людьми.

Не ходил босиком, как принято думать

Утверждение, что писатель одевался по-простому и ходил босиком, — миф, ставший популярным из-за того, что художник Илья Репин изобразил Льва Николаевича босым на своей картине. Толстого действительно можно было увидеть в крестьянской рубахе, но только когда он занимался тяжелым физическим трудом. В остальное время граф всегда одевался с иголочки, не забывая о своем аристократическом происхождении. Более того, даже дома писатель ходил в специальных сапогах из тонкой кожи — ичигах. Сам Толстой был страшно недоволен знаменитым портретом: «Не­до­ста­ет толь­ко, что­бы ме­ня изобра­зили без пан­та­лон».

Так и сделал художник Наркиз Бунин, автор картины «Рыбная ловля».

Был противником феми­низма

Лев Николаевич считал, «что у женщины, каким бы делом она ни занималась: учительством, медициной, искусством, — у ней одна цель: половая любовь». Особенно категорично писатель выступал против свобод так называемых «ученых женщин». «Никакой надобности нет придумывать исход для отрожавшихся и не нашедших мужа женщин: на этих женщин без контор, кафедр и телеграфов всегда есть и было требование, превышающее предложение. Повивальные бабки, няньки, экономки, распутные женщины,» — рассуждал Толстой. Жена писателя Софья Андреевна, начитанная и образованная женщина, была возмущена такими циничными размышлениями. Стоит заметить, что Софья Толстая почти 50 лет занималась тем, что переписывала бесчис­лен­ные рукописи мужа, почерк которого не могло разобрать ни одно издательство.

«Войну и мир» называл «многословной дребеденью»

Роман «Война и мир» пользовался огромным успехом как у отечественных, так и у зарубежных читателей. Граф Толстой сначала, казалось, тоже был доволен собственным произведением. Но спустя несколько лет после выхода книги он написал А. А. Фету: «Как я счастлив... что писать дребедени многословной вроде „Войны“ я больше никогда не стану».

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