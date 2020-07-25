9 известных на весь мир писателей, которые нашли свое призвание совершенно случайно

Вопреки расхожему мнению, не все писатели изначально осознали свое предназначение. Многие талантливые и знаменитые авторы никогда и не мечтали о славе. Они работали дальнобойщиками, механиками, секретарями, а иногда и вовсе писали что-то на страницах блогов. Но у судьбы были на их счет свои планы.

Мы в AdMe.ru выяснили, чем занимались будущие известные писатели и как к ним пришла мировая слава.

Астрид Линдгрен ухаживала за больной дочерью и веселила ее своими историями

Журналистка и секретарша Астрид Линдгрен не написала бы о Пеппи Длинныйчулок, если бы не болезнь дочери. В 1941 году Карин подхватила воспаление легких, и любящая мать каждый вечер сидела у ее постели. Однажды Карин, на ходу выдумавшая имя Пеппи Длинныйчулок, попросила маму рассказать про нее сказку. А уже через 4 года Линдгрен опубликовала всю книгу.

Харуки Мураками был владельцем бара, но внезапно понял, что хочет написать книгу

У Харуки Мураками был успешный бизнес: он владел джаз-баром в Токио и даже не думал становиться писателем. А через 4 года, когда Мураками смотрел бейсбольный матч, он внезапно решил написать свой роман. Почему именно в этот момент у него возникла эта мысль, не знает даже сам Мураками. Но год спустя книга «Слушай песню ветра» уже была готова. На сегодняшний день перу Харуки Мураками принадлежат 14 романов и 12 сборников рассказов. Его книги переведены на 50 языков и популярны как в Японии, так и за ее пределами.

Кен Кизи обрел вдохновение после дежурств в психиатрическом отделении

Будучи студентом Стэнфорда, Кизи пошел подрабатывать помощником психиатра в госпитале ветеранов. В его обязанности также входило участие в экспериментах с психоделиками. Ночные смены за разговорами с пациентами и приемы малоизученных препаратов подтолкнули будущего писателя создать роман «Над кукушкиным гнездом». Кизи не верил, что пациенты были ненормальными. Он считал, что общество просто их отвергло, поэтому хотел показать миру свое видение этой ситуации.

Льюис Кэрролл не давал заскучать дочерям своего приятеля во время долгой прогулки

Чарльз Лютвидж Доджсон (это настоящее имя Кэрролла) преподавал математику в Оксфорде и дружил с Генри Лидделлом — филологом-классиком. Однажды Чарльз, Генри и 3 и его дочери отправились на лодочную прогулку. Чтобы развлечь девочек, Кэрролл прямо на ходу начал сочинять истории о приключениях Алисы. Эти эпизоды впоследствии легли в основу первой книги Льюиса Кэрролла про удивительную Страну чудес.

Януш Вишневский решил сэкономить на сеансах психотерапии, поэтому написал роман

Прежде чем стать знаменитым, будущий польский писатель Януш Вишневский получил диплом моряка дальнего плавания, защитил докторские диссертации по физике и химии. Мысли о написании романа пришли к Вишневскому, когда он получал докторскую по химии и параллельно переживал мучительный бракоразводный процесс. Как вспоминает сам автор: «Мне просто было грустно... Я решил, что написать такую историю обойдется дешевле, чем обращаться к психотерапевту». Так на свет появился роман «Одиночество в сети».

Фредрик Бакман прочитал в газете новость о сумасбродном старичке и создал на ее основе бестселлер

Фредрик Бакман — бывший водитель-дальнобойщик, который в 2008 году стал вести свой блог. В 2012 году Бакману попалась забавная история в одной из шведских газет: в заметке шла речь о пожилом человеке, который подал в суд на зоопарк. Фредрик вдохновился этой историей и написал свой первый роман «Вторая жизнь Уве», который принес начинающему писателю мировую славу.

Роберт Хайнлайн не смог построить карьеру политика и решил подработать, чтобы выплатить ипотеку

В 47 лет Роберт Хайнлайн напишет свой знаменитый роман «Звездный десант», который экранизируют в 1997-м. Но перед этим будут годы поисков призвания. В 27 лет Хайнлайн был вынужден завершить военную карьеру из-за туберкулеза. Молодой человек начал учиться в университете, но вскоре бросил это дело. Затем он пытался строить карьеру в разных сферах: был риелтором и даже пробовал себя в политике. Неудача на политическом поприще и наличие ипотеки подтолкнули Хайнлайна искать дополнительные источники дохода. Начинающему автору чудом удалось продать рассказ вдвое дороже, чем планировалось. С этого момента Хайнлайн начнет зарабатывать на жизнь писательским трудом и в итоге станет одним из самых влиятельных фантастов в истории.

Чак Паланик ходил на курсы писательского мастерства только для того, чтобы расширить круг знакомств

Журналист Чак Паланик сменил множество профессий: от механика по дизелям до волонтера в хосписе. Но создавать книги будущему автору «Бойцовского клуба» и в голову не приходило. Творить Паланик начал после курсов писательского мастерства. Только ходил он на них, чтобы завести новых друзей, а не ради оттачивания навыков.

Э. Л. Джеймс сходила с ума по «Сумеркам» и захотела написать свое продолжение этой истории

Эрика Митчелл была ярой фанаткой «Сумерек» Стефани Майер. История любви Беллы и Эдварда настолько запала ей в сердце, что женщина решила написать фанфик. В 2009 году она зарегистрировалась на сайте под псевдонимом Snowqueen’s Icedragon (Ледяной дракон Снежной королевы) и стала сочинять. Так на свет появилась книга «50 оттенков серого». Успех любовных перипетий Анастейши и Кристиана был настолько ошеломительным, что в 2012-м журнал Time включил Э. Л. Джеймс в свой ежегодный список «100 самых влиятельных людей мира».