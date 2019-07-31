9 жутковатых психологических факторов, которые превратили Говарда Лавкрафта в мастера жанра хоррора

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Говард Филлипс Лавкрафт считается одним из самых значительных авторов фантастических ужасов XX века. Его творчество вдохновило множество известных людей, например Стивена Кинга, Гильермо дель Торо и даже группу Metallica. На самого же Лавкрафта в свое время повлияли такие писатели, как автор фэнтези Лорд Дансени, английский создатель хоррора Артур Мэкен и, конечно, его любимый Эдгар По. Однако странная проза Лавкрафта имела и другие источники вдохновения, а именно события из жизни автора, без которых, возможно, он бы так и не начал писать.

AdMe.ru решил разобраться в мрачных тайнах жизни Говарда Филлипса Лавкрафта и узнать, что же наложило отпечаток на его пугающее до мурашек творчество.

Родители Лавкрафта скончались в психбольнице

Сара, Говард и Уинфилд Лавкрафт, 1892 г.

У Говарда Лавкрафта было непростое и трагическое детство. Когда ему было 3 года, его отца Уинфилда Скотта Лавкрафта забрали в лечебницу для душевнобольных имени Батлера, диагностировав психоз. Спустя 5 лет он скончался. Сара Сьюзен Филлипс Лавкрафт, мать Говарда, в итоге из-за глубокой депрессии попала в ту же самую лечебницу в 1919 году. Там же она умерла буквально через 2 года. До самой смерти она переписывалась со своим сыном.

Источником вдохновения были кошмары, которые мучали его очень часто

Набросок самого известного творения писателя — монстра Ктулху.

На Лавкрафта глубочайшее впечатление произвели смерть и похороны его бабушки Роби в 1896 году. Именно после этого события у него начались кошмары из-за сонного паралича, которые впоследствии мучали его на протяжении всей жизни. Он говорил, что, стоит ему заснуть, как некие ночные звери с перепончатыми крыльями подхватывали его и относили на какое-то «мерзкое плато».

Он редко выходил из дома днем

Говард в детстве.

В детстве он выходил на улицу только после захода солнца. Спал он обычно допоздна, из-за чего был бледным и худощавым. А мать и вовсе называла его «гротескным» и просила не показываться людям, чтобы они не подумали невесть что об их семье. Из-за своих загадочных недугов (которые, скорее всего, были вызваны кошмарами) Говард подолгу оставался дома, и в итоге это побудило его бросить школу. Лавкрафт так и не получил среднего образования, хотя он был вундеркиндом и использовал период своего вынужденного затворничества для того, чтобы самостоятельно обучиться нескольким предметам. Вопреки распространенному мнению, Говард в зрелые годы не был затворником. Он наслаждался общением с кругом избранных друзей, много путешествовал по Новой Англии и за ее пределами.

Писатель хотел быть профессиональным астрономом

Лавкрафт с другом Уильямом Доуделлом перед отелем «Брунсвик», Бостон, 1921 г.

Большой интерес он проявлял к науке, особенно к астрономии. В возрасте 9 лет Говард начал выпускать собственную «Научную газету» (Scientific Gazette). Позже он также издавал «Журнал астрономии Род-Айленда» (The Rhode Island Journal of Astronomy) и начал писать статьи об астрономии для местных журналов. Свой первый телескоп он получил в подарок в 13 лет, после чего обрел возможность беспрепятственно предаваться своей любви к звездному небу. Увлечение писателя бесконечным космосом стало основой той необычной фантастики, которую он позже создал. Населяющие у него пространство и время непонятные существа, как и звезды, абсолютно чужды и безразличны к проблемам людей. Влияние интереса к космосу прослеживается во всех работах Лавкрафта.

Финансовые проблемы сильно влияли на его психологическое самочувствие

Дед Лавкрафта — Уиппл Ван Бюрен Филлипс.

После того как отец Говарда попал в психлечебницу, они с матерью были вынуждены жить с дедом, Уипплом Ван Бюреном Филлипсом, в семейном особняке в Провиденсе. Для Лавкрафта эти годы были счастливыми, однако финансовые проблемы Филлипса поставили под угрозу благосостояние семьи. Смерть деда в 1904 году нанесла последний удар. Кредиторы стали распродавать имущество, а Говарду вместе с матерью и двумя тетками пришлось переехать в более скромное жилище в трех кварталах к востоку от особняка. Лавкрафт так никогда и не смог смириться с потерей родового имения, а вместе с ним того статуса и счастья, с которыми они у него ассоциировались. Остаток жизни он тосковал по прежней жизни своей семьи и носил с собой предметы, которые ему удалось спасти из особняка — из числа тех, что окружали его во время жизни там.

Писатель был патологически не уверен в себе

Обложка журнала Weird Tales (№ 7, том 44, сентябрь 1952 г.) с изображением «Хеллоуин в пригороде», написанным Лавкрафтом.

Карьера Говарда Лавкрафта тесно связана с журналом Weird Tales, где опубликовали больше половины произведений писателя. Там же появлялись истории, которые он писал для других авторов под их именем или в соавторстве с ними. Когда основатель издания отстранил шеф-редактора по причине финансовой некомпетентности, он предложил эту должность Говарду, поскольку его рассказ «Дагон» стал настоящим хитом. Но Лавкрафт отказался от предложения из-за нежелания покидать родной Провиденс и переезжать в Чикаго, где находилась редакция журнала. Сам Говард никогда не считал себя талантливым писателем. И многие профессиональные предложения отклонял по этой причине, даже если они означали улучшение его финансового положения.

Лавкрафт был неспособен жить в мегаполисе

Лавкрафт в Бруклине, Нью-Йорк, 1922 г.

В 1924 году после женитьбы с Соней Грин, которая также была писательницей, Говард переехал к супруге в Бруклин, Нью-Йорк. После тихого Провиденса нью-йоркская жизнь не полюбилась Лавкрафту. Его душил и давил этот большой для него город. Он писал, что архитектуре города не хватает того колониального стиля и атмосферы, которые есть у любимого им Провиденса. Через несколько лет супруги расстались, хотя и не оформили развода. Лавкрафт снова вернулся в родной город.

Он ненавидел морепродукты. И это тоже повлияло на его творчество

За годы жизни с матерью и тетками он избаловался, поскольку те всегда позволяли ему следовать собственному графику сна и потакали его кулинарным пристрастиям. Именно поэтому на протяжении всей своей взрослой жизни Лавкрафт сохранял вкусы 5-летнего ребенка. Он смаковал сладости, но отвергал взрослую пищу. Его ненависть к морепродуктам была настолько сильна, что попросту не поддается никакому объяснению. Однако эта жуткая неприязнь к щупальцам и прочим анатомическим подробностям морских жителей породила в фантазии писателя жутких монстров. Чего стоит его знаменитый Ктулху — божество с головой осьминога. А также люди-рыбы в «Тени над Иннсмутом», старшая раса из «Хребтов безумия» и многие другие ужасные создания в его произведениях.

Страдал от мучительной боли из-за рака кишечника

Лавкрафт иногда был не в состоянии покрыть даже основные расходы. Его доход составляли лишь средства от продажи собственных рассказов и от выполнения литературной работы для других. В конце концов он переехал жить в очень скромное жилище и из-за отсутствия денег иногда не мог себе позволить даже поесть. Плохое питание и недоедание в итоге привели его к болезни. В начале 1937 года ему был поставлен диагноз — рак тонкой кишки. Говард постоянно страдал от боли, вплоть до своей смерти 15 марта 1937 года в Провиденсе. Однако даже при таких условиях его пытливый ум не угасал. В соответствии со своим научным любопытством на протяжении всего периода болезни он вел записи о собственном недуге.

Влияние его творчества на культуру

Произведения Лавкрафта настолько уникальны, что были выделены в отдельный жанр, получивший название «лавкрафтовские ужасы». Влияние его творчества на культуру просматривается во многих фильмах, играх и музыке. Например, самый известный герой Лавкрафта, Ктулху, появляется в одной из серий «Южного парка» и убивает Джастина Бибера. Альбом группы Black Sabbath назван в честь одного из рассказов писателя — «За стеной сна». «Книга мертвых», найденная в хижине в фильме «Зловещие мертвецы», визуально основана на «Некрономиконе» — книге, вымышленной Лавкрафтом. А у группы Metallica есть инструментальное произведение под названием «The Call of Ktulu» (1984 год). На самом деле этот список огромен.

Однако относительно личности Говарда Филлипса Лавкрафта до сих пор не существует единого мнения. Одни считают его бесталанным графоманом, другие — гением, а третьи — визионером и пророком. Лавкрафт — фигура крайне неоднозначная, и ценность его наследия для общества еще не уяснена до конца. А вы читали Лавкрафта? Как считаете, действительно ли все то, что произошло в его жизни, повлияло на его произведения, сделав их такими мрачными? Как думаете, творчество человека определяется внешними факторами, событиями или же оно исходит только из склонности к фантазии?