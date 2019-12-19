8 убедительных фактов, из-за которых люди продолжают верить в то, что Пушкин — это Дюма

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27 января 1837 года в Санкт-Петербурге во время дуэли с Жоржем Дантесом был смертельно ранен Александр Сергеевич Пушкин. А вскоре после этого во Франции на литературном небосводе появилась новая звезда — Александр Дюма. При этом французский Александр внешне оказался очень похож на российского.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему многие люди верят, что русский поэт на самом деле инсценировал собственную смерть, после чего отправился в Париж и стал прославленным французским писателем.

1. Внешнее сходство

Если сравнить портреты Пушкина и Дюма, то сходство сразу бросается в глаза. Исследователи считают, что это из-за наличия у обоих африканских корней. И все же, хотя негроидные черты передались через поколения, это далеко не полностью объясняет причины столь сильного сходства. Ведь принадлежность предков к одной расе не делает их потомков столь похожими друг на друга.

2. Сходство характеров

Вверху — подпись Дюма, внизу — Пушкина.

Пушкин был известен буйным характером, любил кутежи, карты и дуэли. Еще одной его яркой чертой было неравнодушие к девушкам. А вот как представил Александра Дюма французский писатель Андре Моруа в своей книге: «Он был подобен стихийной силе, потому что в нем бурлила африканская кровь. Стихийность его натуры проявлялась в отказе подчиняться какой-либо дисциплине. Женщины? Он их любил, всех сразу». Кроме того, обоим литераторам совершенно не давались точные науки.

3. Сходство политических взглядов

А. С. Пушкин на экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года (художник Илья Репин).

Пушкин и Дюма всегда живо интересовались политикой. Они оба выступали против правящей верхушки, открыто поддерживая революционеров. Пушкин водил дружбу с будущими декабристами, а за эпиграммы в адрес Александра I едва не угодил в Сибирь. Дюма тоже был неравнодушен к политической ситуации в стране. Более того, в 1830 году во время Июльской революции он лично участвовал в штурме королевского дворца Тюильри.

4. Слишком большая осведомленность Дюма о событиях, происходивших в Российской империи

В одном из своих первых романов, «Учитель фехтования», Дюма даже слишком подробно для иностранца описал события 1825 года. Неясным остается, где в 1-й половине XIX века информацию о декабристах мог достать француз, не бывавший в Российской империи. Дело в том, что во Франции в Николаевскую эпоху эта тема была запрещена и публикаций по ней не существовало. Некоторые подробности, происходящие в романе, мог знать только человек, вращавшийся в среде оппозиционеров.

5. Странные обстоятельства похорон Пушкина

Дуэль Пушкина с Дантесом (художник Адриан Волков).

Как известно, Пушкина похоронили в закрытом гробу. Но на этом странности не закончились. Людей, пожелавших проститься с поэтом, обманули, сообщив, что отпевание будет проходить в Исаакиевском соборе. Даже члены семьи не присутствовали на погребении. На самом же деле гроб с телом был поставлен в Конюшенной церкви, куда его тайно перенесли ночью. После отпевания его отправили в Псков. При этом губернатору города передали личный указ императора, запрещающий организацию похорон.

6. Необычное время посещения Дюма Российской империи

Александр Дюма впервые приехал в Россию только после смерти Николая I, с которым у Пушкина были весьма натянутые отношения. Кроме того, император запрещал печатать произведения обоих литераторов. Неясным остается, почему французский писатель, столь интересовавшийся нашей страной, решился на ее посещение лишь спустя 20 лет после окончания правления Николая I. Если только Дюма, когда-то являвшийся Пушкиным, ждал момента, когда мог уже не бояться быть узнанным.

7. Совпадения с реальными лицами в литературных произведениях

Слева — д’Артаньян (иллюстрация к роману «Три мушкетера»), справа — портрет Жоржа Дантеса.

Анализируя творчество Дюма, можно выявить немало совпадений, будто отображающих жизнь Пушкина. В «Трех мушкетерах» д’Артаньян, как и Пушкин, происходил из бедного дворянского рода и бросался в драку из-за любого неуважительного отношения к себе. В образе Миледи прослеживаются черты Натальи Гончаровой. Первой было 16 лет, когда она вышла замуж за Атоса, и столько же исполнилось Наталье, когда в нее влюбился Пушкин. Роман «Три мушкетера» был написан в 1844 году. В это же время Наталья стала женой генерал-лейтенанта Петра Ланского. А вот обвиненного в убийстве Пушкина Жоржа Дантеса Дюма сделал положительным героем в романе «Граф Монте-Кристо». Интересны и обстоятельства жизни Эдмона Дантеса, инсценировавшего собственную смерть и вернувшегося в свет под другим именем.

8. Необычные переплетения жизненных обстоятельств

Дюма и Ада Айзекс Менкен, 1866.

Генерал Тома-Александр Дюма умер, когда его сыну Александру, будущему писателю, было около 4 лет. С тех пор французский свет практически забыл о некогда известной фамилии. И вдруг в 1822 году в Париже появился юноша, представившийся сыном легендарного генерала. Никто не усомнился в подлинности его происхождения, ведь он не походил на европейца, а все знали об африканских корнях Дюма. Как раз в начале 1820-х Пушкина не видели в свете: он 4 года прожил на юге. За это время он мог неоднократно побывать в Париже и даже написать некоторые вещи на французском языке под псевдонимом. Кроме того, в 1824 году, когда поэт был сослан в Михайловское, из которого мог легко отлучаться, у Дюма появился незаконнорожденный сын. Также примечательно, что до смерти Пушкина Дюма издал лишь несколько небольших произведений и был почти не известен. Зато в конце 1830-х вдруг стал выдавать роман за романом, и о нем заговорили даже за пределами Франции.

Зачем Пушкину надо было инсценировать собственную смерть?

Прощание Пушкина с морем (художник Иван Айвазовский).

В последние годы жизни Александра Сергеевича связывали огромные долги. Не меньше проблем возникало и на литературном поприще. Кроме того, с царским двором отношения у писателя складывались неудачно. Даже то, что император в 1834 году пожаловал Пушкину чин камер-юнкера, вызвало лишь ярость поэта. Поскольку он считал, что камер-юнкерство было дано ему лишь потому, что двор желал видеть его жену на балах. В 1836 году Пушкин начал издавать литературный альманах «Современник», рассчитывая поправить свои финансовые дела. Но журнал принес лишь еще большие убытки. Беспокоили Александра Сергеевича и слухи о тайной связи его жены с Дантесом. А в 1836 году поэт пережил еще один удар — умерла его мать. И вот в январе 1837-го пуля Дантеса перебила шейку бедра Пушкина и проникла в живот. Ранение по тем временам считалось смертельным. Хотя некоторые специалисты полагают, что причиной смерти Александра Сергеевича стала ошибка врачей и при правильном уходе он мог выжить.