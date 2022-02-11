8 книг, которые раз и навсегда обеспечили своим авторам мировую славу

Есть писатели, которые вошли в историю, написав одну-единственную книгу. Можно ли считать их счастливчиками или стоит пожалеть, что их настиг творческий кризис, — вопрос спорный. Есть и другие авторы, которые написали несколько произведений (а иногда даже много), но известны именно благодаря какому-то одному.

Мы в AdMe.ru освежили в памяти множество книг, от классики до современности, и поняли, кого из писателей большинство людей связывают с определенным и очень популярным сочинением, ничего при этом не зная ни об их жизни, ни о других работах.

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери

«Маленький принц» переведен на 382 языка и является одной из самых продаваемых книг в мире. Наверняка многие знают автора этого произведения. Однако у Экзюпери были и другие сочинения, которые известны гораздо меньшему числу людей по сравнению с маленькой сказкой-притчей. Автор начал работать над «Маленьким принцем» во время депрессии и изначально планировал написать волшебную сказку для детей. Ее прохладно встретили критики, да и читатели поначалу не особо прониклись идеями писателя. Но через несколько лет немецкий философ Мартин Хайдеггер назовет эту притчу одним из величайших трудов экзистенциализма ХХ века, и популярность этой книги начнет расти с невероятной скоростью.

«Гарри Поттер» Джоан Роулинг

Хотя Джоан Роулинг написала уже немало других книг, для большинства она так и останется именно автором серии про Гарри Поттера. Эта книга не только принесла ей популярность и спасла от нищеты, но и во многом стала биографичной. Судите сами: писательница не только сравнивает себя с Гермионой, но и позаимствовала фамилию Поттер у соседей, рядом с которыми жила в детстве, дементоры стали воплощением клинический депрессии, которую она пережила, профессор Снейп и Гилдерой Локхарт тоже были списаны со знакомых Роулинг. И это далеко не все. Может, в том числе и такое обилие реальных деталей сделало книгу настолько живой (или даже бессмертной)?

«Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина

Джордж Мартин наверняка войдет в историю как автор масштабной эпической фэнтезийной саги, хотя он весьма плодотворен, в том числе и в других жанрах. Все же всемирную славу ему принес именно цикл «Песнь льда и пламени» и снятый по нему сериал «Игра престолов». Пожалуй, самое необычное в этой истории, что примерно к моменту выхода первого сезона сериала было опубликовано 5 из 7 запланированных книг. Но экранизация уже завершена, а 6-я книга все еще не дописана. Сам автор признался, что даже не думал, что сериал может обогнать литературный первоисточник.

«Книжный вор» Маркуса Зусака

Имя автора «Книжного вора» известно гораздо меньшему количеству человек, чем само его произведение. Оно, кстати, было еще и экранизировано, что принесло ему дополнительную славу. Фильм был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и даже получил 5 наград (на других премиях). Но при этом почти никто знает, что у Маркуса Зусака есть еще 5 романов. Правда, пока лишь 2 из них, не считая «Книжного вора», переведены на русский.

«Боевой конь» Майкла Морпурго

«Боевой конь» изначально задумывался как детская книга, рассказанная от лица коня. Впоследствии же роман стал настолько популярным, что по нему поставили на Бродвее спектакль с лошадьми-куклами в натуральную величину, а Стивен Спилберг снял одноименный фильм. Майкла Морпурго вдохновили на создание этого произведения воспоминания солдат, в том числе их отношение к четвероногим «сослуживцам». А также история заикающегося мальчика, который приехал к нему на ферму и смог совершенно спокойно поговорить с лошадью, не сбиваясь и не делая нежелательных пауз.

«Улисс» Джеймса Джойса

«Улисс» Джеймса Джойса в литературе, наверное, схож с Эверестом: слышали о нем многие — одолели единицы. Роман повествует об одном дне дублинского обывателя Леопольда Блума, но имеет огромное количество исторических, философских, литературных и культурных отсылок. Еще в школе Джеймс Джойс написал сочинение на тему «Мой любимый герой» про Одиссея (Улисс — латинское имя персонажа), и с тех пор этот образ не выходил у него из головы. Писатель и вовсе считал его единственным многогранным персонажем в литературе. В свою же версию путешествия Улисса по Дублину Джойс вложил, по собственному признанию, «столько головоломок и загадок, что профессора еще многие столетия будут спорить о том, что я имел в виду». «Улисс» был признан вершиной модернистской литературы и сильно повлиял не только на нее, но и на культуру в целом. Другие же произведения автора во многом уступают этому роману, а одно было переведено на русский язык лишь в конце 2021 года — и то энтузиастом, вокруг работы которого все еще ведутся споры и обсуждения.

«Мэри Поппинс» Памелы Трэверс

История возникновения книг о Мэри Поппинс овеяна некоторой тайной, как, собственно, и сам образ идеальной няни, появляющейся вместе с «ветром перемен». По одной из версий, Памела Трэверс восстанавливалась после тяжелой болезни в своем доме и, по мнению ее друга, поэта-мистика Джорджа Расселла, писала книгу о ведьме. Тогда же ей привели двух детей, чтобы она присмотрела за ними, и писательница придумала сказку о волшебной няне, положившую начало серии книг. Кстати, у самой Памелы Трэверс было непростое детство. И об этом, а также о знакомстве писательницы с Уолтом Диснеем и о том, как прилетающая на зонтике няня попала на экраны, снят фильм «Спасти мистера Бэнкса» с Томом Хэнксом и Эммой Томпсон в главных ролях.

«Муми-тролли» Туве Янссон

Вспомните про муми-троллей, и в голове тут же всплывет имя Туве Янссон. Заговорите о ней, и мгновенно возникнет ассоциация с маленькими милыми и добрыми существами, населяющими придуманный ею Муми-дол. Они стали символом Финляндии, и благодаря медиафраншизе их образы (в кино, театре, в виде кукол и различных изображений) до сих пор приносят стране немалый доход. Снорк, один из главных персонажей, был придуман и нарисован ею на стене уличного туалета после спора с братом про Иммануила Канта и назван самым уродливым существом на свете. Слово же «муми-тролль» появилось в результате рассказов дяди писательницы и впоследствии использовалось Туве Янссон для обозначения чего-то ужасного и пугающего. Чтобы преодолеть творческий кризис и справиться с тревогой, связанные с начавшейся войной, Туве Янссон стала писать счастливую историю о милой семье, живущей в прекрасном и спокойном месте. Именно это произведение сделало ее бессмертной и превратило в миллионера. При этом писательница всегда жила очень скромно, пользовалась общественным транспортом, ходила в ближайший магазин за продуктами, лично отвечала на все письма и вообще прежде всего считала себя художницей. Хотя у нее немало и других литературных произведений.