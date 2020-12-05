8 известных писателей, о жизни и творчестве которых ходят занимательные легенды

Мы любим искать подвохи там, где их нет. Белые пятна в биографиях знаменитых личностей провоцируют домыслы и сомнения в их реальности. Распространяются мифы о том, что якобы эти люди являлись не теми, за кого они себя выдавали. Проводятся целые исследования, направленные на то, чтобы «раскрыть» публике истинные лица творцов. Знакомство с такими теориями представляет определенный интерес, но не стоит принимать все за чистую монету.

Мы в AdMe.ru скептически относимся к подобным легендам и в очередной раз собрали факты об известных писателях, которые являются не более чем мифами.

Под псевдонимом Шекспир писала сама Елизавета I

«Шекспировский вопрос» на протяжении долгого времени волнует многих ученых. Скептики не верят, что сын простого ремесленника без должного образования мог подарить миру около 38 проникновенных пьес. Знания драматурга поражают: музыка, астрономия, право, иностранные языки, военное дело. Исследователи предполагают, что Шекспир мог расширить кругозор через путешествия, военную службу, преподавание. Однако доказательств этим предположениям не обнаружено. Кроме того, точная дата рождения автора сонетов — тайна, покрытая мраком, что дает ученым повод усомниться: «А был ли Шекспир?» Эти сомнения породили большое количество теорий о том, кто же все-таки скрывался под псевдонимом Шекспир. По одной из версий, это была сама Елизавета I — покровительница науки и искусства.

Делая поправку на занятость Ее Величества, исследователи все же уточняют, что королева не сама писала, а лишь придумывала и излагала свои замыслы, которые затем реализовывали другие «шекспиры». Например, ее крестница графиня Рэтленд, муж и отец которой были талантливыми поэтами. Да и сама графиня была не промах и имела дар стихосложения. В пользу того, что именно Елизавета I пряталась под маской Шекспира, говорит якобы и фамилия драматурга: Shakespeare — Shake Spear Е (Elizabeth), что в переводе с английского означает «разящая копьем Елизавета». Среди других кандидатов на роль Шекспира назывались философ Фрэнсис Бэкон, лорд Эдуард де Вер, Даниель Дефо, Байрон и еще одна королевская личность — Яков I Стюарт. Однако все догадки остаются на уровне слухов, а отцом «Ромео и Джульетты» все же считается настоящий Шекспир без выдуманных масок и псевдонимов. А царские особы Елизавета и Яков, по некоторым из гипотез, могли быть влиятельными патронами дарования.

Баснописец Иван Крылов умер от того, что объелся блинами

Со страниц школьных учебников мы помним автора «Стрекозы и муравья» как упитанного, даже тучного мужчину. И действительно, Иван Андреевич не отказывал себе в удовольствии вкусно поесть. Эта слабость сослужила мужчине плохую службу: он сильно растолстел, вследствие чего нередко получал насмешки в свой адрес. Однажды на прогулке баснописец встретил молодых людей, один из которых при виде Крылова не сдержал эмоций: «Смотрите! Какая туча идет!» Иван Андреевич был не промах, он посмотрел на небо и саркастично отметил: «Да, и вправду дождик собирается. То-то лягушки расквакались». О масштабах аппетита писателя ходили легенды. Так, на Масленицу мужчина по обыкновению съедал до 30 блинов с икрой величиной с тарелку и толщиной в палец. Несмотря на нездоровую зависимость от вкусной еды, знаменитый публицист прожил до 75 лет. И умер совсем не от переедания и заворота кишок, как принято думать, а от воспаления легких. По крайней мере, такое заключение сделал его лечащий врач Ф. Галлер.

Комедии Мольера написал Корнель

В начале XX века исследователи стали сомневаться в авторстве комедий Мольера, заметив сильное сходство его стихов с работами соотечественника Пьера Корнеля. Происхождение и скромное образование Мольера, как и в случае с Шекспиром, сыграло не на руку Жан-Батисту Поклену, творившему под театральным псевдонимом Мольер. Специалисты стали утверждать, что Поклен был актером и руководителем театральной группы, а со стихосложением дел вообще не имел. Исследования показали сходство словарных запасов двух авторов и подобие синтаксических конструкций, используемых в произведениях Корнеля и Мольера. Так неужели «Тартюф» и «Дон Жуан» не принадлежат перу комедиографа Жан-Батиста? Французские лингвисты поставили точку в споре, доказав, что никто из известных драматургов того времени, кроме самого Мольера, не может являться автором пьес, которые прочно срослись в нашем сознании с именем создателя классической комедии.

Романы Чарльза Диккенса такие длинные, потому что ему платили за количество слов

Одним из самых неприятных мифов об авторе «Дэвида Копперфилда» и «Оливера Твиста» является утверждение, что его гонорары напрямую зависели от количества слов в романах, именно поэтому они такие объемные. Однако подобные обвинения Диккенса в жадности голословны. А обнаруженные контракты на издание книг «Холодный дом» и «Крошка Доррит» черным по белому свидетельствуют, что доход Чарльза зависел от продаж, а не от длины произведений. Английский романист сохранял простор для творчества, не ограничивая себя количеством страниц. Он предпочитал объемные предложения, осложненные знаками препинания и придаточными предложениями, что можно отметить в оригинальных романах. Однако такая многословность ничуть не отталкивала читателей, а, напротив, увлекала, заставляя их с нетерпением ожидать выхода новой части очередного диккенсовского шедевра.

«Унесенные ветром» написала не Маргарет Митчелл, а лауреат Нобелевской премии Льюис Синклер

Маргарет Митчелл не писала свой знаменитый роман сама. Она заплатила Льюису Синклеру за то, чтобы лауреат Нобелевской премии по литературе написал знаменитую историю о Скарлетт О’Харе вместо нее? А может, автором и вовсе является муж, отец или брат Маргарет? Какие только слухи не ходили вокруг романа «Унесенные ветром». Невиданный успех романтического произведения не давал покоя завистникам и породил множество беспочвенных сплетен. Культурные предрассудки того времени и предвзятое отношение к женщинам делали свое дело: скептики отказывались верить, что леди способна написать целую книгу, которая к тому же стала безумно популярной и принесла своей создательнице хороший доход. Однако работы биографов не позволяют нам усомниться в том, что именно Маргарет 10 лет работала над главным трудом своей жизни, за что в 1937 году вполне заслуженно была удостоена Пулитцеровской премии.

Сестры Бронте — это один человек

Шарлотта, Эмили и Энн Бронте произвели фурор в английской литературе середины XIX века. Еще бы, три увлекательных романа — «Джейн Эйр», «Грозовой перевал» и «Агнес Грей» — от трех сестер, первый из которых вообще стал бестселлером своего времени. Феерический успех книги Шарлотты дал повод критикам посплетничать о том, кто же на самом деле выдает себя за трех сестер. Некоторые критики наивно полагали, что сестер не существует и автором всех трех романов является одна женщина, которая под разными именами пытается протоптать себе дорожку в мир большой литературы. Другие твердили, что это и не женщина вовсе, а представитель сильного пола. Распространению этого слуха способствовали сами сестры, выпустив за год до романов сборник стихотворений под мужскими псевдонимами Каррер, Эллис и Эктон Белл. Однако все это было лишь пустым разговорами. В настоящее время сомнений в том, что Шарлотта, Эмили и Энн на самом дели существовали и вели писательскую деятельность, не остается.

Льюис Кэрролл был страшным преступником

Неустановленная личность Джека-потрошителя не оставляет в покое приверженцев различных конспирологических теорий. Ведь там, где неизвестность, можно предлагать самые, казалось бы, абсурдные варианты. Видимо, этим и руководствовался исследователь Ричард Уоллес, когда выдвинул теорию, что именно любимец детей и автор сказки про Алису в Стране чудес являлся загадочным и жестоким преступником, орудовавшим в британской столице в конце XIX века. Причиной столь бессердечного поведения писателя Уоллес называет насилие, которому Льюис подвергался в интернате, где учился в детстве. И эта психологическая травма якобы толкнула его в уже взрослом возрасте на совершение леденящих душу поступков. К тому же Ричард утверждает, что создатель Алисы жил относительно рядом с местами преступлений. Любовь к игре слов и анаграммам исследователь также посчитал аргументами в пользу причастности Кэрролла к событиям 1888 года. Конечно же, все это не более чем притянутые за уши попытки решить одну из главных загадок криминальной истории Великобритании.

Под псевдонимом Жюль Верн скрывалось целое географическое общество

Основоположник жанра научной фантастики был скромным и не слишком распространялся об эпизодах своей биографии. Именно поэтому вокруг личности Жюля Верна всегда было много слухов. Кто-то считал его отъявленным путешественником, другие — капитаном дальнего плавания. Некоторые полагали, что Верн не был нигде, кроме родного города, а все романы списал с трудов географов и других ученых. Четвертые осмеливались предположить, что Жюля Верна как человека вообще не существовало, а все произведения были написаны целым географическим обществом, которое маскировалось под вымышленным именем «Жюль Верн». Несмотря на все домыслы, Жюль Верн был вполне конкретным человеком, который на собственной яхте путешествовал по миру, посетив европейские страны и дойдя до Северной Африки. Именно в своем плавучем кабинете писатель создал многие из своих приключенческих произведений.