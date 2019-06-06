8 фактов об Александре Пушкине, которые наши учителя обходили стороной (Одни словесные баттлы чего стоят!)

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6 июня «солнцу русской поэзии» Александру Сергеевичу Пушкину исполнилось бы 220 лет. Этот день имеет статус официального государственного и международного праздника. Символы пушкинистики — загадочный кот ученый, бакенбарды, дуэли — знакомы абсолютно всем, даже иностранцам и тем немногим соотечественникам, кто произведений писателя не читал. Похоже, личный вклад Пушкина в культуру России настолько велик, что образует с ней единое целое.

В день рождения главного реформатора отечественного слова AdMe.ru вспоминает о малоизвестных и подчас курьезных эпизодах его жизни.

Подарил Гоголю идею «Мертвых душ»

Николай Гоголь, не менее выдающийся писатель, был хорошим другом Пушкина. Однажды Александр Сергеевич рассказал ему историю, которую узнал, в свою очередь, во время южной ссылки от некоего полковника Липранди. Тот поведал ему, что в городе Бендеры с момента присоединения к России, кроме военных, никто не умирает. Дело в том, что в начале XIX века в Бессарабию бежало много крестьян из Российской империи. Полиция не всегда выявляла беглецов: те брали себе имена умерших. Поэтому в Бендерах годами не было зарегистрировано ни одной смерти. Эта история и побудила Гоголя к написанию сюжета для «Мертвых душ» — одного из самых известных его произведений.

Носил очень длинные ногти

У Пушкина была странная фобия: он боялся сломать длинный ноготь на мизинце, а потому часто носил золотой наперсток. О легендарном маникюре поэта вспоминали многие его современники. Например, писательница-мемуаристка XIX века Авдотья Панаева в своих «Воспоминаниях» рассказывала, что во время сна поэт прятал мизинец левой руки в специальный чехольчик, чтобы не повредить ноготь. Стоит заметить, что отращивал ногти Александр Сергеевич практически всю жизнь. Эту пикантную деталь можно заметить на портретах поэта (например, на знаменитом портрете Ореста Кипренского). Поэт любил ухаживать за своими ногтями, регулярно подпиливал их. Те были очень длинными, похожими скорее на когти. И все-таки могла ли такая особенность внешности быть чем-то большим, чем просто эстетической причудой? Известный факт из биографии Пушкина: в 1821 году его приняли в масонскую ложу. Отличительным знаком ее участников был как раз длинный ноготь на одном из пальцев. Когда Пушкин погиб, его друг Петр Вяземский во время похорон по масонской традиции положил в гроб поэта перчатку в знак признания того своим братом по ложе.

Был едва не убит императором

После этого короткого эпизода Александр Пушкин запомнил своего тезку, государя Александра I, навсегда. Было это еще в далеком 1803 году, когда няня отправилась с 4-летним Сашей на прогулку. Малыш расшалился и вышел на дорогу как раз в то время, когда монарх совершал конную прогулку. Тот едва успел остановить коня. Тем самым император спас будущее «солнце русской поэзии» для всех нас от риска погибнуть под копытами в раннем возрасте.

Занял 26-е место из 29 на выпускных экзаменах

в Царскосельском лицее

В юности великий поэт, мягко говоря, не блистал в усвоении академических знаний. И неудивительно, ведь о чиновничьей карьере, к которой готовило это учебное заведение, Александр Сергеевич никогда не помышлял. Он и попал туда лишь по стечению обстоятельств. Родной дядя поэта Василий Пушкин был в приятельских отношениях с министром Михаилом Сперанским, учредителем лицея, и замолвил перед тем словечко за племянника. В других обстоятельствах семье Пушкиных вряд ли удалось бы отправить юношу учиться в Царское Село. Учебное заведение готовило государственных чиновников высшего ранга, и набор в лицей тогда составлял всего 30 человек.

Огорчал жену бесконечными увлечениями

В семейной жизни Пушкин походил на большинство своих ветренных коллег по творческому цеху. Один из них вспоминает, как при первых родах супруги Натальи Николаевны поэт плакал и говорил, что «убежит от вторых». Собственно, так он и сделал. Весной 1835-гo, когда жена вновь была на сносях, Пушкин без очевидной причины уехал в деревню и вернулся только после того, как Наталья Николаевна родила дочь. Всего же супруга подарила поэту 4 детей за 6 лет совместной жизни. В результате всех беременностей и родов Наталья Гончарова перестала походить на ту прежнюю 16-летнюю стройную красавицу, которой так добивался Пушкин. Тем временем сам поэт, увидев симпатичную женщину, неизменно загорался, и брак ему в этом не был помехой. «Жена Пушкина часто и преискренно страдает мучениями ревности, — свидетельствовала Софья Карамзина, дочь историографа Николая Карамзина. — Потому что посредственная красота и посредственный ум других женщин не перестают кружить поэтическую голову ее мужа». Впрочем, сам поэт к тому времени уже не считал других женщин посредственными. На одном из балов Пушкин энергично ухаживал при жене за красавицей Амалией Крюденер. Наталья, заметив это, уехала, а после влепила мужу пощечину. Поэт со смехом сообщал Вяземскому в письме, что «у [его] Мадонны рука тяжеленька». К слову, Гончарова была выше супруга на целых 10 cм, что часто заметно на их совместных портретах.

Вызвал родного дядю на дуэль

Общеизвестно, что поэт погиб в 1837 году от ранения, полученного в ходе дуэли с французским офицером Жоржем Дантесом, который активно ухаживал за женой Пушкина Натальей Николаевной. Однако мало кто знает, что дуэлей в жизни Александра Сергеевича было множество, не менее 27. В 1816 году на первое свое противостояние поэт вызвал родного дядю Павла Ганнибала, внука того самого «арапа Петра Великого». Поводом стал увод из-под носа у молодого Александра барышни Лошаковой, далеко не красавицы. И тем не менее Пушкин вспылил, так как был по-юношески влюблен в нее. Племянник незамедлительно вызвал дядю на дуэль. Но в итоге ссору замяли. Павел Исаакович за ужином сочинил экспромт: «Хоть ты, Саша, среди бала

Вызвал Павла Ганнибала,

Но, ей-богу, Ганнибал

Ссорой не подгадит бал».

Продвигал эмансипацию в массы

Именно Александру Пушкину обязан петербургский бомонд того времени знакомством с удивительной Надеждой Дуровой. В 1806 году 23-летняя Дурова, переодетая в мужское платье, присоединилась к действующей армии и в ее составе сражалась с войсками Наполеона. В бою проявила исключительную храбрость, за что получила офицерское звание и прозвище «кавалерист-девица». Оставив военную службу, Дурова начала писать мемуары. В своей автобиографии она говорила: «Я стала мужчиной не из прихоти или презрения к женскому полу. Русскому обществу нужна активная, деятельная женщина, а это во многом зависит от нее самой». Собственно, мемуары Дуровой и послужили причиной ее знакомства с Пушкиным. В марте 1836 года поэт в переписке благодарил ее за то, что она решилась отправить ему свои рукописи. Письмо заканчивалось хвалебным отзывом: «Прелесть! Живо, оригинально, слог прекрасный». «Записки» Дуровой о войне с Наполеоном, опубликованные Пушкиным, принесли ей славу и известность. Ободренная напутствием поэта — «будьте смелы, вступайте на поприще литературное столь же отважно, как и на то, которое вас прославило», — Дурова успешно печаталась в столичных журналах и отдельными изданиями. Ее романы, рассказы и повести о жизни малых народов до сих пор получают положительные отзывы критиков.

«Фристайлил» задолго до того, как это стало популярным

Эта история красноречиво свидетельствует о том, что Александр Сергеевич не зря снискал себе славу выдающегося русского поэта. Он обладал редким даром придумывать на ходу, метко и остроумно, — то, что наши современники назвали бы сегодня «фристайлом». Однажды Пушкина пригласили в недружественный литературный кружок. Один из его участников заранее подготовил оскорбительный памфлет и собирался его зачитать, как только гость прибудет. Все остальные приглашенные были в курсе и предвкушали потеху. Кто-то из друзей даже предупредил поэта о готовящейся акции, но он не был из тех, кто отступает перед лицом публичного порицания. Пушкин смело вошел в салон, внутри царило выжидающее молчание. Автор памфлета вышел на середину зала и начал читать, поглядывая на Александра Сергеевича: — Дарю поэта я ослиной головою... Внезапно Пушкин продолжил, обращаясь к залу: — А сам останется с какою? Явно не ожидавший такого поворота, насмешник с чуть меньшим апломбом ответил: — А я останусь со своею... Пушкин удивленно: — Да вы сейчас дарили ею! В зале захохотали, незадачливый соперник бессильно умолк. Другой примечательный случай произошел с Пушкиным на одном из балов. Когда он приехал на прием, все светские дамы сосредоточили свое внимание на знаменитом госте. Тут же находились два гвардейских офицера, которым очень не понравилась такая перемена настроения со стороны красавиц. И они не преминули воспользоваться удобным случаем, чтобы осадить наглеца, посмевшего отнять себе все внимание дам. Приятели подошли к Пушкину со словами: — Лично вас не зная, мы думаем, что вы человек образованный. Извольте сказать, как правильно обратиться к вам: «Эй, человек, подай стакан воды!» или «Эй, человек, принеси стакан воды!»? Но на то он и был Пушкин, чтобы не лезть за словом в карман. Мигом поэт ответил: — Я думаю, вы можете выразиться прямо: «Эй, человек, гони нас на водопой!»

А что для вас значит литературный талант Пушкина? Наверняка у вас в памяти хранится какое-нибудь произведение поэта или яркий отрывок из него. Поделитесь с нами в комментариях.