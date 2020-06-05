8 реальных людей, которые подарили свой образ книжным персонажам

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Мастерство писателя в числе прочего состоит и в умении создавать персонажей, которых читатель будет воспринимать как живых людей и испытывать к ним такие же живые эмоции — любовь, сочувствие или даже неприязнь. Иногда это происходит не только благодаря таланту автора, но и потому, что своих героев он списывает с реальных людей со всеми их достоинствами и недостатками.

Мы в AdMe.ru были удивлены, когда узнали, что настоящая Дюймовочка была подругой Андерсена, а прообразом Жоан Маду из «Триумфальной арки» стала одна из самых известных актрис прошлого века.

1. Роза («Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери)

Антуан де Сент-Экзюпери стал для Консуэло Сунсин-Сандовал-Сесенья 3-м мужем: с 1-м она развелась (и вскоре после расставания он погиб), а 2-й умер от инсульта менее чем через год после свадьбы. Пара познакомилась в 1931 году в Буэнос-Айресе, где будущий автор «Маленького принца» работал в авиакомпании, и почти сразу же после свадьбы переехала во Францию. Брак Консуэло и Антуана был весьма и весьма бурным: оба супруга постоянно изменяли друг другу, а женщина переживала из-за опасной профессии мужа. Антуан, несмотря ни на что, трепетно относился к своенравной, но ранимой супруге, которая, как и Роза (книжный «двойник» Консуэло), нуждалась в защите, воплощенной писателем в стеклянном колпаке. Литературоведы считают, что поле роз в «Маленьком принце» — это не что иное, как сожаление Экзюпери об изменах. Узы Гименея, несмотря на перипетии, оставались крепкими до самого момента исчезновения писателя над Средиземным морем в 1944 году. После трагедии Консуэло написала сборник мемуаров «Воспоминания Розы», посвященный жизни с Антуаном, тайну гибели которого ей так и не суждено было узнать.

2. Дюймовочка («Дюймовочка», Ханс Кристиан Андерсен)

Ханс Кристиан Андерсен, в отличие от многих писателей, не заимствовал сюжеты своих произведений из народных сказок, а придумывал их сам. И герои, в числе которых и девочка ростом в дюйм, тоже были исключительно его выдумкой. Однако в большинстве случаев они имели реальные прототипы. Несмотря на то, что письменных доказательств этому нет, считается, что прообразом Дюймовочки стала подруга писателя Генриетта Вульф, из переписки с которой нам известны многие подробности жизни великого датчанина. Дочь генерала, Генриетта Вульф была очень маленького роста и имела горб. Как и ее книжное воплощение, Генриетта отличалась добротой, за что писатель ее очень любил. Судьба настоящей Дюймовочки сложилась трагически: она погибла в море, когда корабль, на котором она плыла на поиски брата, загорелся и утонул. Ее смерть настолько повлияла на и без того чувствительного и впечатлительного Ханса Кристиана, что он всю оставшуюся жизнь боялся огня и воды.

3. Дориан Грей («Портрет Дориана Грея», Оскар Уайльд)

Принято считать, что прототипом Дориана Грея, который подарил знаменитому персонажу не только образ, но и свою фамилию, был современник Оскара Уайльда поэт и переводчик Джон Грей. Несмотря на то, что сам поэт отрицал свое «участие» в романе и даже подал в суд на газету, на чьих страницах было высказано это предположение, в одном из писем к Уайльду он подписался именем «Дориан». Впрочем, даже внешнее сходство у обоих Греев было явным: автор описывал Дориана как человека, похожего на молодого Адониса, что вполне можно было сказать и о Джоне, которого в 25 лет можно было принять за 15-летнего. Однако его судьба была не такой трагичной, как у его книжного воплощения: в 35 лет он стал священником и до самой своей смерти возглавлял один из приходов в Шотландии.

4. Жоан Маду («Триумфальная арка», Эрих Мария Ремарк)

Марлен Дитрих, одна из величайших актрис за всю историю кинематографа, и Эрих Мария Ремарк, писатель, написавший, пожалуй, самый известный антивоенный роман «На Западном фронте без перемен», познакомились в 1937 году и сразу же влюбились друг в друга. Как и большинство пылких романов, этот тоже длился недолго, однако поддерживать отношения бывшие влюбленные продолжали до конца жизни писателя — правда, в основном в переписке. Жоан Маду, которая, как и ее прообраз, была актрисой и певицей, в вышедшей в 1945 году «Триумфальной арке» — вылитая Марлен Дитрих. «Он видел ее бледное лицо, высокие скулы и широко расставленные глаза. Лицо было застывшим и напоминало маску — лицо, чья открытость уже сама по себе была секретом. Оно ничего не прятало, но и ничего не раскрывало, оно ничего не обещало и обещало все». У Ремарка накопилось немало обид на Дитрих, которые, возможно, он так и не простил, ведь, как известно, судьба литературного воплощения актрисы сложилась трагически: она была убита своим очередным любовником.

5. Наташа Ростова («Война и мир», Лев Николаевич Толстой)

О прототипе Наташи Ростовой сам Лев Николаевич Толстой писал так: «Взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа». Соня (Софья Андреевна Берс) — это не кто иной, как супруга великого писателя, а Таня — ее родная сестра, которая всю жизнь была дружна с Львом Николаевичем. Но если от Софьи Наташе досталось мало, то Татьяна «поделилась» с ней многим. Как и героиня «Войны и мира», Татьяна не была красавицей, и так же, как Наташа, страстно стремилась к любви и счастью. Когда Тане было 16 лет, она отправилась с отцом в Петербург, где страстно влюбилась в некоего Анатоля Шостака. Толстой невзлюбил его настолько, что вывел в романе в образе кутилы Анатоля Курагина. Однажды Шостак признался Берс в любви, и та поделилась с писателем эмоциями, которые испытывала в тот момент. Лев Николаевич все тщательно записал, а потом и вложил переживания свояченицы в уста Ростовой.

6. Маргарита Готье («Дама с камелиями», Александр Дюма-сын)

Куртизанка Мари Дюплесси, которая стала для Александра Дюма-сына источником вдохновения при создании образа главной героини «Дамы с камелиями», прожила очень короткую жизнь: в 23 года она скончалась от туберкулеза, который тогда, в 1-й половине XIX века, был неизлечимой болезнью. Современники писали, что Мари была настолько интеллигентна, образованна и остроумна, что никто в первую встречу не мог заподозрить в ней даму полусвета. Их роман с писателем длился около года. Инициатором разрыва был именно Дюма, который в прощальном письме в числе прочего написал: «Я не настолько богат, чтобы любить вас так, как мне хотелось бы, и не настолько беден, чтобы быть любимым так, как хотелось бы вам». О смерти бывшей возлюбленной Александр узнал, будучи в путешествии, а по прибытии в Париж из всего распродаваемого имущества Мари смог выкупить только цепочку, которую она носила на шее.

7. Родион Раскольников («Преступление и наказание», Федор Михайлович Достоевский)

Несмотря на то, что Родион Раскольников был образом, скорее всего, собирательным, причем списанным не только с людей, но и с идей, витавших в воздухе в период создания романа, реальные прототипы у героя «Преступления и наказания» все же существовали. Один из них — французский поэт и писатель Пьер-Франсуа Ласнер, который в 1836 году был осужден и казнен за многочисленные преступления, в числе которых были и убийства ради обогащения. В своем журнале «Ведомости» Достоевский писал о нем как о человеке, «для которого убить было то же, что „выпить стакан вина“; оправдывая свои преступления, Ласнер писал стихи и мемуары, доказывая в них, будто он „жертва общества“, мститель, борец с общественной несправедливостью во имя революционной идеи». Кроме того, в августе 1865 года (роман «Преступление и наказание» вышел в свет в 1866 году) в Москве шел процесс над неким Герасимом Чистовым, который зарубил топором двух женщин, похитив у них огромную по тем временам сумму в 11 280 рублей. Интересно, что 27-летний Чистов происходил из так называемых раскольников, коими официально именовали старообрядцев.

8. Эркюль Пуаро (цикл произведений об Эркюле Пуаро, Агата Кристи)

Долгое время было принято считать, что у одного из самых знаменитых вымышленных персонажей, Эркюля Пуаро, не было конкретного прототипа, а Агата Кристи создала собирательный образ, глядя на беженцев из Бельгии, с коими писательница встречалась во время Первой мировой войны. Более того, сама королева детектива никогда не говорила, что у Пуаро был реальный прообраз. Однако в 2014 году были обнаружены документы, позволяющие предположить, что вдохновением для Кристи послужил 57-летний Жак-Жозеф Амуар, который, спасаясь от немцев, бежал вместе с сыном из родной Бельгии в Англию. Исследователи полагают, что Кристи встретила Амуара в 1915 году, когда играла на фортепиано для бельгийских беженцев в своем родном Торки. Удалось установить, что сын мужчины, Люсьен, стал жертвой «испанки» в 1918 году, а сам Жак-Жозеф после окончания войны вернулся на родину, где и дожил до 86 лет, скончавшись в 1944 году. Интересно, что Эркюль Пуаро был единственным литературным героем, чей некролог был опубликован на страницах The New York Times.

А вы знали, что за люди были прообразами для знаменитых книжных героев? Или, возможно, это стало для вас настоящим сюрпризом?