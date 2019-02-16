70+ книг, которые можно прочитать за вечер (А в памяти они останутся на всю жизнь)

  • 3
    0
  • 41
  • 3
  • 0

Если постоянно не хватает времени на чтение, а огромные тома вызывают скуку, то небольшие произведения — как раз то, что нужно. В статье вас ждут истории разных жанров, которые можно читать буквально на ходу: в метро, в самолете, в поезде или просто чтобы скрасить вечер. Эти книги не отнимут много времени, но оставят неизгладимое впечатление.

По многим произведениям из списка были сняты фильмы, но редакция AdMe.ru уверена, что вы не пожалеете, если узнаете, как выглядят эти популярные истории в первоисточнике, а не глазами режиссеров.

О дружбе

О взрослении

О любви

О поисках себя

О судьбах людей

О человеческих пороках

Драма

Фантастика

Антиутопия

Ужасы / мистика

Детективы

А что обычно вы читаете в дороге?

Фото на превью Le Petit Prince / Paramount Pictures

  • 3
    0
  • 41
  • 3
  • 0

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль