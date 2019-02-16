70+ книг, которые можно прочитать за вечер (А в памяти они останутся на всю жизнь)
Если постоянно не хватает времени на чтение, а огромные тома вызывают скуку, то небольшие произведения — как раз то, что нужно. В статье вас ждут истории разных жанров, которые можно читать буквально на ходу: в метро, в самолете, в поезде или просто чтобы скрасить вечер. Эти книги не отнимут много времени, но оставят неизгладимое впечатление.
По многим произведениям из списка были сняты фильмы, но редакция AdMe.ru уверена, что вы не пожалеете, если узнаете, как выглядят эти популярные истории в первоисточнике, а не глазами режиссеров.
О дружбе
- Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц
- Мария Парр. Вафельное сердце
- Кэтрин Патерсон. Мост в Терабитию
- Абдель Селлу. Ты изменил мою жизнь
- Стивен Чбоски. Хорошо быть тихоней
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Иэн Макьюэн. Амстердам
О взрослении
- Джесси Эндрюс. Я, Эрл и умирающая девушка
- Сью Таунсенд. Тайный дневник Адриана Моула
- Джером Сэлинджер. Над пропастью во ржи
- Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков
- Аннабель Питчер. Моя сестра живет на каминной полке
О любви
- Френсис Фицджеральд. Великий Гэтсби
- Трумен Капоте. Завтрак у Тиффани. Голоса травы
- Эльчин Сафарли. Угол ее круглого дома
- Эрих Мария Ремарк. Ночь в Лиссабоне
- Николас Спаркс. Дневник памяти
- Анна Гавальда. Я ее любил. Я его любила
- Федор Достоевский. Белые ночи
- Френсис Фицджеральд. Последний магнат
О поисках себя
- Ричард Матесон. Куда приводят мечты
- Виктор Пелевин. Желтая стрела
- Франц Кафка. Процесс
- Питер Мейл. Хороший год
- Альбер Камю. Посторонний
- Ричард Бах. Чайка Джонатан Ливингстон
- Уинстон Грум. Форрест Гамп
- Герман Гессе. Сиддхартха
- Антон Чехов. Палата № 6
- Том Митчелл. С пингвином в рюкзаке. Путешествие по Южной Америке с другом, который научил меня жить
О судьбах людей
- Чарльз Мартин. Между нами горы
- Эрнест Хемингуэй. Старик и море
- Габриэль Гарсиа Маркес. Полковнику никто не пишет
- Джеймс Боуэн. Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона
- Михаил Булгаков. Записки юного врача
- Сергей Довлатов. Чемодан
- Алессандро Барикко. 1900-й. Легенда о пианисте
- Джулия Оцука. Будда на чердаке
О человеческих пороках
- Энтони Берджесс. Заводной апельсин
- Дэниел Киз. Цветы для Элджернона
- Стивен Кинг. Под куполом
- Джордж Оруэлл. Скотный двор
- Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея
- Михаил Булгаков. Собачье сердце
- Виктор Пелевин. Жизнь насекомых
Драма
- Джон Грин. Виноваты звезды
- Стивен Кинг. Рита Хейуорт, или Побег из Шоушенка
- Джон Стейнбек. О мышах и людях
- Джей Эшер. 13 причин почему
- Гарт Каллахан. Записки на салфетках
- Джон Бойн. Мальчик в полосатой пижаме
Фантастика
- Френсис Фицджеральд. Забавный случай с Бенджамином Баттоном
- Нил Гейман. Океан в конце дороги
- Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине
- Герберт Джордж Уэллс. Война миров
- Дуглас Адамс. Автостопом по галактике. Ресторан «У конца Вселенной»
- Рэй Брэдбери. Марсианские хроники
Антиутопия
- Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту
- Олдос Хаксли. О дивный новый мир
- Уильям Голдинг. Повелитель мух
- Стивен Кинг. Стрелок
Ужасы / мистика
- Деннис Лихэйн. Остров проклятых
- Чак Паланик. Колыбельная
- Говард Лавкрафт. Зов Ктулху
- Роберт Льюис Стивенсон. Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда
- Стивен Кинг. Корпорация «Бросайте курить»
- Амели Нотомб. Косметика врага
Детективы
- Герман Кох. Ужин
- Стивен Кинг. Страна радости
- Агата Кристи. Десять негритят
- Артур Конан Дойл. Этюд в багровых тонах
- Эдгар Аллан По. Убийство на улице Морг
А что обычно вы читаете в дороге?
Фото на превью Le Petit Prince / Paramount Pictures