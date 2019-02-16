70+ книг, которые можно прочитать за вечер (А в памяти они останутся на всю жизнь)

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Если постоянно не хватает времени на чтение, а огромные тома вызывают скуку, то небольшие произведения — как раз то, что нужно. В статье вас ждут истории разных жанров, которые можно читать буквально на ходу: в метро, в самолете, в поезде или просто чтобы скрасить вечер. Эти книги не отнимут много времени, но оставят неизгладимое впечатление.