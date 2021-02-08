7 знаменитых писательниц, о причудах которых нам не рассказывали на уроках литературы

Джейн Остин, Маргарет Митчелл, Марина Цветаева — мир до сих пор зачитывается книгами этих и других писательниц и поэтесс. Мы восхищаемся смелыми и сильными героями их прозы или вдохновенно перечитываем их стихи. И при этом зачастую даже не догадываемся, что жизнь любимых авторов была похожа на приключенческий роман.

AdMe.ru с головой погрузился в биографии знаменитых женщин из мира литературы в поисках нетипичных привычек, черт характера и историй жизни, о которых было не принято говорить на уроках.

1. Анна Ахматова

Анна Андреевна была женщиной эксцентричной и своенравной. Влюбленный в нее поэт Николай Гумилев предлагал ей руку и сердце на протяжении нескольких лет (1905–1910). Однако поэтесса не была уверена, что любит его. Вот как она отзывалась о своем чувстве: «Он любит меня вот уже 3 года, и я верю, что моя судьба — быть его женой. Люблю я его или нет, не знаю, но кажется, что люблю». Однажды Анна Ахматова отказалась выйти замуж, потому что увидела на пляже дельфинов, выброшенных на берег. Она посчитала это дурным знаком, и Николай Степанович снова получил отставку.

В 1910 году Гумилев и Ахматова сочетались браком и отправились в свадебное путешествие в Париж. Пара жила неподалеку от молодого художника Амедео Модильяни. Анна стала его первой серьезной любовью и эстетическим идеалом. Их отношения продлились год, за который художник создал 20 портретов Ахматовой, в том числе очень откровенных.

2. Маргарет Митчелл

Роман «Унесенные ветром» известен во всем мире, а на его героиню Скарлетт О’Хара хоть чуть-чуть втайне мечтали походить многие читательницы. Автор книги, Маргарет Митчелл, в отличие от своей героини, была счастлива в браке, но до замужества тоже успела проявить крутой нрав. В молодости она обожала флиртовать и от кавалеров не было отбоя. Закончилось тем, что Маргарет оказалась помолвлена сразу с 5 воздыхателями. При этом очаровательная девушка утверждала, что не вводила их в заблуждение. В 1922 году у красотки из Атланты было 2 постоянных ухажера: плохиш Беррьен Киннард Апшоу — бутлегер, любимец женщин и вдобавок красавчик — и Джон Марш, его сосед по комнате. Маргарет обожала бросать вызов обществу: то однажды в финале танца на балу поцеловала мужчину (что по тем временам было чем-то выходящим из ряда вон), то постригла волосы. Поэтому дать скромному Джону отставку и вступить в брак с Апшоу было вполне в духе девушки. Избранник, в отличие от других, не корил ее за вредные привычки, поощрял ее колкие шутки и всячески приветствовал бунтарские выходки.

Увы, Беррьен очень скоро показал свой деспотичный характер. Он оказывал на супругу моральное давление, устраивал ссоры и в целом был с ней жесток. Митчелл не стала терпеть скверные выходки муженька и быстро решила развестись. Апшоу дал ей развод, лишь получив ссуду от Марша. Джон продолжал любить Маргарет все это время и помог ей справиться с личной драмой, а после сделал ей предложение. Именно он показал писательнице, что любовь не всегда итальянские страсти и жизнь как на вулкане. В 1926 году Маргарет получила травму лодыжки. Чтобы скрасить время, любящий муж сначала приносил ей книги из библиотеки, а вскоре посоветовал жене написать собственную и даже принес печатную машинку. Так на свет появился роман, который обессмертил имя Маргарет Митчелл.

3. Джейн Остин

Джейн Остин в своих произведениях, кажется, описала всевозможные любовные сценарии. Она была тонким психологом, но так и не смогла найти свое счастье. В 1796 году неподалеку от имения семейства Остин жил Томас Ланглуа Лефрой. Молодой человек был хорош собой и только что окончил университет. Джейн и Томас познакомились на балу, и между ними пробежала искра. Счастье длилось недолго: семья Лефроя была против их отношений. Остины жили небогато, и женитьба на писательнице не принесла бы финансового благополучия. Через пару месяцев Томас уехал и вскоре женился на состоятельной особе, обзавелся детьми и стал видным судьей. Позже он признавался, что любил Джейн, но это была «мальчишеская» любовь.

В 1802 году Джейн встретился молодой человек по имени Харрис Бигг-Уизер. Он недавно окончил Оксфордский университет. Правда, Харрис не отличался внешней привлекательностью, изящными манерами и умением вести беседу. Несмотря на это, он полюбил Джейн и вскоре предложил ей стать его женой. Семья Бигг-Уизер владела несколькими имениями и угодьями, так что это была очень выгодная партия для романистки. Браком с Харрисом она могла поправить финансовое положение, обеспечить себе безбедную жизнь, а родителям — счастливую старость. Поэтому в тот же вечер Джейн согласилась стать его невестой. Однако на следующий день разорвала помолвку: вероятно, она все еще любила Лефроя или просто считала, что в брак нельзя вступать, не испытывая сильной любви к избраннику.

4. Агата Кристи

Несмотря на признание в литературных кругах и обществе, королева детектива стеснялась профессии и считала себя простой домохозяйкой. Она настаивала, чтобы именно это было указано в ее официальных документах и считала, что в первую очередь она жена и мать. Миссис Кристи не выделяла под сочинительство время в течение дня, у нее даже не было кабинета или другого специального помещения. Писательница делала бесчисленные заметки в блокнотах, а сюжетные детали продумывала в голове, после чего записывала истории на диктофон. Агата Кристи была очень продуктивным автором и на протяжении долгого времени стабильно выпускала по 2 книги в год: одну — перед сезоном отпусков, а вторую — на Рождество. Последние выходили в серии Christie for Christmas. «Я „колбасная машинка“, идеальная „колбасная машинка“», — так характеризовала свою эффективность сама писательница. Известно, что придумывать детективные сюжеты ей помогали прием ванны и поедание яблок.

5. Зинаида Гиппиус

«Декадентская Мадонна» просто не могла вести обыкновенную жизнь. Когда фото Гиппиус, еще до знакомства с ней, увидел ее будущий муж Дмитрий Мережковский, он воскликнул: «Какая рожа!» Поэтесса тоже кое-что знала о нем до встречи: она запомнила фамилию и то, что его стихотворение в журнале ей совсем не понравилось. Тем не менее спустя полгода двое обвенчались при небольшом количестве гостей. После церемонии Зинаида Николаевна уехала домой, а ее муж — в гостиницу. О том, что она вышла замуж, женщина вспомнила лишь на утро — матушка разбудила ее словами: «Вставай! Ты еще спишь, а уж муж пришел!»

Зинаида Гиппиус и Аким Волынский.

Гиппиус и Мережковский прожили 52 года, и, по словам поэтессы, не расставались ни на день. Между супругами не было привычных отношений, первое время они даже «делили» творчество: Зинаида должна была писать только прозу, а Дмитрий — исключительно стихи. Через некоторое время оба не выдержали таких ограничений и отказались от договора. Союз Гиппиус и Мережковского был в первую очередь духовным. Оба позволяли себе измены и относились к этому спокойно. В отличие от некоторых их пассий на стороне. Так, критик Аким Волынский принялся устраивать Гиппиус сцены ревности, а когда она оставила его, начал мстить ее мужу, пользуясь служебным положением. В конце XIX века знаменитая декадентка одновременно встречалась с драматургом Червинским и писателем Николаем Минским. Последний обожал Гиппиус, но полагал, что она «влюблена в себя через него». В письме Минскому она призналась в любви к мужу и в том, что разделяет эти отношения с увлечениями: «Я люблю Д. С. — вы лучше других знаете как, — без него я не могла бы жить двух дней, он необходим мне, как воздух... Но это — не все. Есть огонь, доступный мне и необходимый для моего сердца, пламенная вера в другую человеческую душу, близкую мне, — потому что она близка чистой красоте, чистой любви, чистой жизни — всему, чему я навеки отдала себя».

6. Вирджиния Вулф

Знаменитая писательница страдала от частых нервных срывов, что сказывалось на ее поведении. Ее мужу Леонарду Вулфу пришлось неоднократно делать ей предложение. В 1909 году он не получил от девушки никакого ответа. Через 2 года последовало еще одно предложение — тогда Леонард понял, что точно влюблен. Вулф был настойчив и забрасывал возлюбленную письмами. В 1912 году она ответила ему отказом, но спустя месяц сама заявила, что хочет выйти за него замуж.

У Вирджинии Вулф были необычные способы работы над книгами, она систематизировала творчество. Ее утро начиналось в 9:30, после завтрака они с мужем (тот тоже был писателем) принимались за сочинительство. Каждый писал по 750 слов. Позже, в промежутке между чаем и ужином, супруги должны были написать текст объемом 500 слов. Вирджиния ненавидела всевозможные церемонии и догмы, однако была очень дисциплинированной и всегда планировала, на что потратить очередные полчаса: на писательство или на то, чтобы заштопать чулки.

7. Астрид Линдгрен

Литературная мама Карлсона и Пеппи Длинныйчулок с детства отличалась озорством и бунтарским нравом. Она родилась в семье крестьян в небольшом городе Виммербю. Уже в 17 лет она эпатировала местное население, первой в Виммербю сделав короткую стрижку и надев мужской костюм. В те годы это считалось неслыханной дерзостью. После окончания школы девушка устраивается работать в местную газету, где у нее завязываются отношения с главным редактором.

Аксель Блумберг был старше Астрид на 30 лет и имел 7 детей. На момент их отношений Линдгрен еще ничего не знала о средствах контрацепции, о чем, забеременев, сообщила отцу ребенка в письме. В семье и в городе известие о ее беременности восприняли с непониманием, поэтому молодая женщина бросила все и уехала в Копенгаген — там матерям-одиночкам разрешалось рожать детей, не раскрывая имя отца. После родов Астрид не забрала ребенка с собой на родину, а оставила его приемным родителям на 3 года. Писательница регулярно навещала сына, а позже увезла его в Швецию. У Астрид была необычная манера писать: она делала это лежа в постели и использовала стенографические символы. Эта привычка могла бы показаться чудачеством, но женщина в молодости освоила курсы стенографисток. А утром она работала, потому что торопилась успеть на работу днем.