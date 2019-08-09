7 зашифрованных посланий из «Алисы в Стране чудес», которые предназначены совсем не детям

11 27 40 22k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» удивительным образом повлияла на кинематограф, литературу и даже психологию: по ней сняты фильмы, поставлены балеты, написаны сиквелы и ремейки. Существует психическое расстройство, названное в честь героини: синдром Алисы. Казалось бы, невинный, детский текст стал предметом жарких споров между серьезными учеными XX века, и даже Фрейду удалось вставить свои 5 копеек. Тема дискуссий проста: сказка написана для взрослых или все же для детей?

AdMe.ru внимательно ознакомился с книгой «Алиса в Стране чудес. Расшифровка» и попробовал разобраться, какие же места в сказке могут интерпретировать только взрослые.

1. Уменьшение и увеличение Алисы — это признак полового созревания

Съедая пирожок или выпивая некую микстуру, Алиса то уменьшалась, то увеличивалась, боясь вовсе исчезнуть. При этом никаких резонных оснований для изменения ее тела, как указано в тексте, нет. Ученые выдвигают целых 3 версии того, что может быть зашифровано в этом эпизоде: Тело Алисы меняется примерно так, как оно менялось бы у подростка во время пубертата. Многие считают, что так автор показал половое созревание персонажа. Мнение против аргументировано тем, что Алисе лишь 7 с небольшим лет и до юношества ей еще расти и расти.

Космологи сравнивают персонажа с расширяющейся Вселенной. Согласно одной из теорий, количество материи во Вселенной постоянно уменьшается, что в итоге приведет к ее исчезновению. Очевидно, поэтому в уста героини вложена эта реплика: «А то вдруг я буду делаться все меньше, меньше, как свечка, а потом совсем исчезну!»

Третьи видят здесь намек на галлюциногенные вещества, после принятия которых человек полностью дезориентирован — как и героиня.

2. Поросенок, которого держит героиня, — настоящий английский король

Предполагается, что сказка — это аллюзия на Войну Алой и Белой розы, которая бушевала в Англии XV века. Для этого времени были характерны подковерные интриги, предательства, да и головы летели с плеч — прямо как в тексте. Если считать, что эта догадка правдива, то поросенок, в которого превратился по тексту младенец, — это представитель Белой розы. А именно Ричард Третий, на гербе которого был изображен белый кабан. Шекспир о нем даже пьесу написал, в которой выставил Ричарда в очень невыгодном свете. И фраза «голову долой!» тогда тоже может быть родом из текста великого английского писателя.

3. Запах перца в доме герцогини маскирует аромат протухшей еды

В сказке упоминается мимоходом, что в доме герцогини сильно пахнет перцем, потому что кухарка перчит суп. Считается, что это намек на злободневную тему: еду в то время активно перчили, чтобы заглушить душок начавших портиться продуктов.

4. Алиса — это Ева, которая становится грешницей

Приключения Алисы начинаются с тихого сада. Место идиллическое, зеленое и тихое, а поэтому наводит некоторых на мысль о райском саде. Только Алиса не рвет яблоко, а лезет в кроличью нору и попадает в мир, где с ней происходят невероятные изменения. Если вспомнить о грехопадении и аксиоме, что дети невинны, то теория кажется вполне логичной: упав в нору (сорвав яблоко), Алиса попадает в мир полового созревания, то есть вступает во взрослую жизнь и становится грешной.

5. Ключи, двери и гусеница — это фрейдистские символы

Когда учение Фрейда в буквальном смысле охватило весь мир, сказка о приключениях Алисы в мгновение ока оказалась напичкана гинекологическими символами. Адептам психоанализа удалось отыскать их в дверях, скрытых за занавесками, и ключах, которыми открываются эти двери. Конечно, они не могли пройти и мимо Абсалема — гигантской гусеницы, имеющей форму сами знаете чего. Такая точка зрения хотя и имеет право на жизнь, но подлежит сомнению, поскольку подобную символику можно отыскать где угодно. Было бы желание.

6. Морж и Плотник из стишка — на самом деле Иисус и Будда

Так называется стихотворение, которое два брата-близнеца Труляля и Траляля читают Алисе. Стишок повествует о Плотнике и Морже, которые гуляют по песчаному берегу и зовут устриц на прогулку под луной. Устрицы выползают на берег, и герои их съедают. Морж в финале «роняет две горючие слезы». Интерпретаций у этого текста несколько: Морж — это карикатура на Будду, а Плотник — соответственно, на Иисуса. Например, такой позиции придерживается известный киношный персонаж Локи из фильма «Догма». Логика персонажа проста: Морж толстый и жизнелюбивый, поэтому похож или на Будду, или же на индуистского слона Ганешу, а Плотник — прямая отсылка к профессии отца Иисуса.

Дж. Пристли уверен, что в стихах зашифрована мысль о колонизации Англией (образ Моржа) американского континента (облик Плотника).

Существует и более злободневная трактовка стишка. Считается, что Плотник и Морж — это политики, уничтожающие простой народ — устриц.

7. Стихотворение Белого Кролика в 12-й главе приоткрывает тайну любви самого Кэрролла

Некоторые исследователи видят в стихах намек на необычайную платоническую связь между Льюисом Кэрроллом и Алисой Лиделл, которая стала прототипом главной героини. Вот эти строки: Там побывали та и тот (Что знают все на свете), Но, если б делу дали ход, Вы были бы в ответе. Это один из наиболее щепетильных моментов в интерпретации сказки. Считается, что по достижении девочкой совершеннолетия писатель планировал на ней жениться, однако по какой-то причине рассорился с миссис Лиделл и больше с членами семьи не встречался.